큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 최고위원회의를 주재하며 시계를 쳐다보고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다."

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 우재준 청년최고위원, 김민석 조광한 최고위원 등이 지난 7월 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 '조작 징계' 의혹에 대한 해명과 공개 사과를 요구한 우재준 청년최고위원에게 이렇게 말했다고 우 최고위원이 전했다. 26일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서는 우 최고위원과 다른 최고위원들 사이에 설전이 벌어졌다.장 대표는 이날 의혹을 폭로한 황경성 중앙윤리위원도 해임했다. 당대표실이 황 위원을 경찰에 고발한 데 이어, 당으로부터 고발당했다는 사실 등을 결격사유로 내세운 것이다. 황 위원과 최규동 전 윤리위원은 이날 '장동혁은 가짜다'라는 공동 보도자료와 텔레그램 대화 내역을 추가로 공개했다.공개회의에서 먼저 한동훈 의원을 겨냥한 이는 김민수 최고위원이었다. 그는 "나라 걱정 없는 일부 우리 당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다"라며 "징계가 조작됐다면 법정으로 가라"라고 말했다. 조희대 대법원장 탄핵이 인용되지 않을 것이라며 의원직을 걸겠다는 한 의원의 발언도 끌어왔다. 김 최고위원은 한 의원을 향해 징계 당시 소명과 재심 청구를 하지 않은 이유를 밝히라면서 "'조작 징계다'에 국회의원직을 걸기 바란다"라고 요구했다.우 최고위원은 장 대표를 정면으로 겨냥했다. 그는 "이번 장동혁 당 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안"이라며 "외부인을 이용해 윤리위를 형해화하고, 당의 징계권을 사적으로 장악하고 자신과 의견이 다른 인물들을 솎아내는 데 그 권한을 휘둘렀다면, 이는 명백한 권한 남용"이라고 지적했다.그는 지난 2월 11일 최 교수가 윤민우 윤리위원장에게 배현진 의원의 징계 수위로 '1년'을 제시한 뒤 이틀 후 실제 당원권 정지 1년이 결정됐다고 짚었다. 한 의원에 대해서도 지난 1월 13일 윤리위 회의 전에 제명 결정문이 오갔고, 장 대표에게도 결정문 파일이 전달됐다고 지적했다. 장 대표가 지난 1월에는 결정문이나 결정 이유를 따로 들은 적 없다고 했다가, 최근에는 윤리위도 당 기구이므로 당의 입장을 듣는 것이 당연하다는 취지로 말을 바꿨다고도 비판했다.우 최고위원은 "정치적인 결정이 이루어진다는 것을 알고서도 독립성을 내세워서 최고위를 설득했다면, 거짓말로 의결을 받아낸 것"이라며 개입 범위를 밝히고 공개 사과하라고 요구했다. 모든 징계의 심의·검토 자료와 회의록 전문을 최고위에 제출하라고도 했다.조광한 최고위원은 발언 내용을 바꾸겠다면서 "때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들은 꼭 정리해 줄 것"이라고 말했다. "원래 종재기 정도의 물이 시끄럽고 요란하다"라며 "물그릇이 작은데, 그렇게 오래야 가겠느냐?"라고도 했다.신동욱 최고위원은 외부 인사와 상의한 내용을 참고해 표결하는 것이 의결권 침해냐고 반박했다. 이어 "제가 행사한 최고위의 의결권이 침해됐다고 하는 데 대해서 책임을 지라는 것"이라고 말했다. 우 최고위원은 "우리의 공식 기구인 윤리위가 이런 식으로 형해화되고, 외부 사람이 좌지우지하는 것이 잘못됐다고 생각하지 않는가?"라고 맞섰다.김재원 최고위원은 메시지와 문서가 오간 사실만으로 실제 심의 과정의 문제가 드러난 것은 아니라며 "윤리위는 최규동의 하수인이자, 거수기이자, 최규동의 지시대로 움직이는 꼭두각시였느냐?"라고 반문했다. 그는 윤리위원의 비밀유지 의무를 거론하며 "나가서 멋대로 이렇게 떠들고, 마치 윤리위원회의 모든 것이 잘못된 양 이야기하려면, 그에 대해서 당에서는 적절한 대응이 있어야 되지 않겠느냐?"라고 당의 조치를 요구했다.신 최고위원은 우 최고위원에게 황 위원을 설득해 최고위에 데리고 나오라고 요구했다. 우 최고위원이 다시 발언하려 하자 김민수 최고위원은 "본인 할 것부터 하라. 공천을 한동훈한테 받았어도 일은 국민을 위해 하라"라고 말을 끊었다. 우 최고위원은 장 대표에게 "저도 제명하려고 했느냐?"라고 물었다. 폭로 자료에 자신의 이름까지 거론된 데 대한 질문이었다.설전 도중 정점식 원내대표는 "에이, 당 꼬라지하고는…"이라며 국회 운영위원회 참석차 회의장을 떠났다.우 최고위원은 회의 직후 기자들에게 장 대표가 자신에게 "딱 한마디 했다"라며 탈당과 창당을 거론한 사실을 전했다. 그는 "답변하지 않았다"라며 "잘못된 발언이라고 생각한다"라고 밝혔다. 다만 자신의 제명 추진 의혹에 대해서는 장 대표가 얼마나 알고 동의했는지 관련 자료에 나오지 않는다며 "확인되지 않은 사실에 대해서는 언급을 적게 하려고 한다"라고 덧붙였다. 최 교수나 황 위원과 연락한 적이 없고 전화번호도 없다고 밝혔다.황 위원 출석 요구에는 "부를 것도 없이 그냥 우리 당은 윤리위 회의를 하면 회의록을 작성하게 돼 있다. 그리고 속기록도 작성하게 돼 있다"라며 이를 공개하면 증언을 확인할 수 있다고 말했다. 그동안 독립성을 존중한다는 이유로 징계 관련 자료조차 거의 받지 못했다면서 "독립성에 대한 존중을 악용해서 본인이 정치적으로 사유화하고 이용한 것"이라고 비판했다.국민의힘 당무감사실은 이날 별도 공지를 통해 황 위원의 해임을 알렸다. "업무방해 혐의로 당으로부터 고발당하는 등 윤리위원으로서 결격사유가 발생"해 윤민우 위원장이 해임을 요청했고, 장 대표가 이를 수용했다는 설명이다.앞서 당대표실은 지난 23일 황 위원이 당원 징계와 관련해 허위사실을 섞어 유포했다는 취지로 서울영등포경찰서에 고발했다. 고발 사실은 25일 채널A 단독 보도로 알려졌다.황 위원과 최 교수는 공동 보도자료에서 돈과 자리 요구 의혹을 부인했다. 앞서 장 대표 측은 최 교수가 거액을 요구했다고, 윤 위원장은 자리를 요구했다고 주장했다.두 사람은 "최 교수는 장 대표 선거 때부터 8월 24일 공식 결별할 때까지 장 대표에게 자리 요구, 돈 요구를 단 한 번도 한 적이 없다"라고 반박했다. 거론된 10억 원은 장 대표가 요청한 지방선거 전략기획단 운영 비용이었다는 것이다. 결별 이유로는 '윤어게인'과 부정선거 규명을 둘러싼 노선 갈등을 들었다.이들이 공개한 대화 내역에는 전당대회 당시 장 대표가 캠프 관계자에게 "저는 지금의 지지율의 90%는 최 교수님 덕이라 생각한다"라고 보낸 메시지도 담겼다.최 교수가 장 대표에게 보냈다는 메시지에는 "계엄에 대한 사과는 대표의 체제 붕괴로 귀결된다"라고 조언한 내용이 담겼다. 또 다른 메시지에서는 강성 당원과 탄핵 반대 세력을 장 대표의 지지 기반으로 꼽으면서 "계엄과 탄핵의 프레임에서 나오고(윤리위가 대체할 것임) 중간지대 광폭 행진하면 저들의 프레임 명분도 제거된다"라고 제안했다. 이에 대한 장 대표의 답변은 공개된 캡처에 담기지 않았다.두 사람은 장 대표가 자신들이 제안한 노선을 실천하기보다 당권 유지에 필요한 강성 지지층만 챙겼다고 주장했다. "장동혁은 가짜다. 윤어게인도, 태극기도, 부정선거도 진심이 아니다"라며 징계 취소와 윤리위원 전원 교체를 요구하고, "판을 키웠으니 좀더 모두까기 하겠다"라고 추가 폭로를 예고했다.