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큰사진보기 ▲안티피플 무대 ⓒ 김규환 관련사진보기

큰사진보기 ▲양손프로젝트 안티피플 커튼콜 ⓒ 김규환 관련사진보기

공연 정보

- 공연명: 연극 <안티피플>

- 원작: 헨리크 입센 <민중의 적>

- 각색 및 공연 구성: 양손프로젝트

- 연출: 박지혜

- 출연: 손상규, 양조아, 양종욱

- 제작: LG아트센터 서울, 양손프로젝트

- 공연 기간: 2026년 11월 20일~11월 29일

- 공연 장소: LG아트센터 서울 U+ 스테이지

헨리크 입센의 <민중의 적>을 다시 만났다. 올해 11월 서울시극단의 <에너미>에 이어 양손프로젝트의 <안티피플>을 관람했다. 같은 원작에서 출발했지만 두 작품이 관객에게 다가가는 방식은 상당히 달랐다.<민중의 적>은 온천수 오염 사실을 알리려는 의사 스토크만과 지역사회의 경제적 이익을 지키려는 사람들의 대립을 그린 작품이다. 진실을 말하는 개인은 왜 공동체의 적이 되는가. 그리고 다수의 의견은 언제부터 진실을 대신하게 되는가. 140여 년 전 입센이 던진 질문은 지금 우리 사회에서도 낯설지 않다.양손프로젝트의 <안티피플>은 입센의 작품을 재해석한 3부작의 두 번째 작품이다. 원작의 갈등을 바탕으로 정치와 자본, 언론이 얽힌 사회의 모습으로 시선을 확장한다. 작품의 제목부터 생각할 거리가 많다. 누가 민중의 적인가. 다수의 의견에 반대하는 사람인가, 아니면 다수의 이익을 위해 불편한 진실을 외면하는 사람들인가.오늘날 우리는 수많은 정보와 의견 속에서 살아간다. SNS에서는 사실관계가 확인되기도 전에 여론이 만들어지고, 한 사람에 대한 판단은 순식간에 집단의 감정으로 번진다. 다른 의견을 말하는 사람은 쉽게 배척당하고 때로는 공동체를 위협하는 존재로 낙인찍힌다. 원작이 오래된 희곡임에도 지금 다시 무대에 오르는 이유가 여기에 있을 것이다.이번 공연에서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 무대 공간이었다.블랙박스형 극장 안에는 별도의 무대가 없다. 극장 바닥 자체가 공연 공간이다. 긴 직사각형의 공간을 따라 양쪽 긴 변에 객석이 마주하고, 짧은 변 한쪽에는 간이 의자를 두 줄 정도 정돈해 놓았다. 의자 앞쪽으로 약 1미터 떨어진 곳에는 스탠드 마이크가 놓여 있다. 무대장치라고 할 만한 것은 거의 없다.그런데 이 비어 있는 공간이 공연이 시작되면서 전혀 다르게 느껴진다.세 배우가 대사뿐 아니라 지문과 상황 설명까지 직접 전달하며 이야기를 이끌어간다. 낭독극을 연상시키는 형식이지만 단순히 희곡을 읽는 공연은 아니다. 스탠드 마이크를 이용한 다양한 퍼포먼스와 배우들의 움직임, 목소리의 변화가 어우러지면서 장면이 만들어진다.세 배우의 개인기가 특히 좋았다. 각자의 개성이 살아 있으면서도 작품을 이해하고 표현하는 방식이 자연스럽다. 서로의 호흡도 잘 맞았다. 대사와 설명이 이어지는 공연인데도 집중력이 흐트러지지 않았다.처음에는 낯설게 느껴지던 형식에 어느새 빠져들었다. 배우들의 언어를 따라가다 보면 마치 최면에 걸린 듯 극에 몰입하게 된다. 눈앞에 구체적인 무대장치가 없어도 배우들의 설명과 표현만으로 장면이 그려진다. 관객이 상상으로 무대를 완성하는 경험이다.화려한 무대나 영상에 기대지 않고 배우 세 명의 역량으로 공연을 끌고 간다는 점이 인상적이었다. 특히 스탠드 마이크를 단순한 음향 장비가 아닌 퍼포먼스의 일부로 활용한 점도 좋았다. 비어 있는 공간을 이토록 밀도 있게 채울 수 있다는 것이 양손프로젝트다운 작업이라는 생각이 들었다.앞서 관람한 서울시극단의 <에너미>와 비교하면 두 작품의 개성은 더욱 분명해진다.이준우 연출의 <에너미>는 영상과 미디어를 적극적으로 활용해 입센의 고전을 현대적으로 풀어낸 작품이었다. 스코틀랜드 극작가 키어런 헐리의 각색을 바탕으로 강훈구 작가가 번역과 윤색을 맡았다. 원작의 온천수 오염 문제를 오늘날의 사회적 문제로 가져왔고, SNS와 온라인 방송 등 미디어를 통해 여론이 형성되고 확산되는 과정을 무대에 담아냈다.영상은 단순한 배경이 아니었다. 지금 우리가 살아가는 미디어 환경을 보여주면서 진실이 어떻게 전달되고 왜곡되는지를 드러내는 중요한 표현 수단이었다. 이준우 연출은 고전을 오늘의 시각과 언어로 풀어내며 작품의 동시대성을 살렸다.반면 <안티피플>은 영상 대신 배우의 언어와 신체에 집중한다. 한 작품은 미디어를 통해 오늘의 현실을 보여주고, 다른 작품은 배우들의 표현과 관객의 상상력으로 그 현실을 그려낸다. 같은 원작을 바탕으로 이렇게 다른 무대가 만들어진다는 사실이 흥미롭다.두 작품을 보고 나니 입센의 질문이 왜 지금도 유효한지 다시 생각하게 된다. 시대가 달라져도 진실을 말하는 사람과 그 목소리를 불편해하는 집단의 갈등은 쉽게 사라지지 않는다. 우리는 다수의 의견이라는 이유로 얼마나 많은 것을 당연하게 받아들이고 있을까. 공동체의 이익이라는 이름으로 누군가의 목소리를 외면하고 있지는 않을까.<안티피플>을 보고 극장을 나서면서도 그 질문은 쉽게 머릿속에서 떠나지 않았다. 다수의 의견에 반대하는 사람이 민중의 적인지, 진실을 외면하는 사회가 진짜 민중의 적인지. 입센의 오래된 질문은 아직 끝나지 않았다.