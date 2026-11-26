큰사진보기 ▲26일 오후 '청해부대 파견 연장안'이 상정된 국회 국방위원회 전체회의를 앞두고 청해부대 확대 파견에 반대하는 시민들이 국회 본청 앞에서 연좌 농성에 나섰다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 오후 '청해부대 파견 연장안'이 상정된 국회 국방위원회 전체회의를 앞두고 청해부대 확대 파견에 반대하는 시민들이 국회 본청 앞에서 연좌 농성에 나섰다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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'청해부대 파견 연장안'이 상정된 국회 국방위원회 전체회의를 앞두고 파병에 반대하는 대학생들이 국회의사당 본청 앞에서 "꼼수파병 철회하라", "굴종외교 중단하라", "침략전쟁 반대한다" 등의 구호를 외치며 연좌 농성을 벌였다. 이 과정에서 본청 2층 유리가 깨졌는데, 국회 측이 대학생 등의 기습시위를 막는 과정에서 유리 자동문을 수동으로 닫다가 문에 손상이 간 것으로 확인됐다. 유리가 깨진 곳은 국회 2층과 연결된 출입구다.농성을 벌인 이들은 대학생진보연합 소속 대학생 8명으로 서로 팔짱을 끼고 40여 분간 본청 앞에 앉아 연좌 농성을 이어갔다. 이 과정에서 국회 직원들과 대학생들 사이에 몸싸움이 오가기도 했다. 이들은 오후 2시 30분께 "오늘 국방위원회에서는 기어이 청해부대 꼼수 파병안을 강행 처리하려고 한다. 우리는 언제까지 미국의 요구 앞에 무릎 꿇어야 하나"라는 내용의 호소문을 읽었다. 이들은 호소문을 읽은 뒤 연좌 농성을 해제했다.이들은 호소문에서 "미국의 요구에 거스르지 못하는 나라가 전쟁터에 가서 자체적으로 판단할 수 있다고 어떻게 생각하나? 이번 파병안은 단순한 기간 연장이 아닌 명백히 새로운 형태의 파병"이라고 주장했다.이 농성은 앞서 미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(아래 긴급행동) 활동가 30여 명이 오후 1시부터 국회 정문 앞에 모여 국회 국방위에 '파견 연장안'을 즉각 부결해달라고 요구하는 평화 행동을 벌이던 중 발생했다.긴급행동 관계자는 이날 연좌 농성 직후 <오마이뉴스>에 "일부 대학생들이 항의 차원에서 벌인 행동으로 보인다"며 "긴급행동에서 사전에 논의가 된 행동은 아니"라고 설명했다.국회 측 관계자는 이날 <오마이뉴스>에 "(학생들이) 기습시위를 하고자 청사 진입을 시도하는 과정에서 (국회 측이) 자동문을 수동으로 전환하고 담당 근무자가 급히 문을 닫는 과정에서 손상이 간 것으로 확인됐다"라고 설명했다.