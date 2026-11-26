큰사진보기 ▲나무가 건네는 위로처럼 보이는 책 표지푸른 하늘과 큰 나무가 배경인 책. 제목과 소제목이 인상적입니다. ⓒ 유유 관련사진보기

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"정기적으로 성묘를 하고, 고인에 대한 추억을 나누는 행위는 남겨진 인간에게 의무나 고역이 아니라 오히려 위안이자 구원인 것 같습니다." (94쪽)

"중년의 위기라는 것은 그때까지도 한 번도 경험하지 못한 쇠약에 직면하여 그 대처에 곤란을 느끼고 혼란을 경험하는 일이라고 말이죠." (116쪽)

"늙음과는 타협할 수밖에 없습니다. (중략) 어쨌든 자기 를 디자인할 때 늙음을 빨리 염두에 두는 것이 여러 가지 의미에서 안심이 됩니다."(118~125쪽)

"결혼의 인간적 목적은 '성숙하는 것' 입니다. '배우자라는 타자'와 함께 살고, '자녀라는 타자' 를 키움으로써 사람은 어른이 됩니다."(208쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 김남정 시민기자의 개인 블로그와 브런치에도 실립니다.

어릴 적에는 나이가 들면 자연스럽게 어른이 되는 줄 알았다. 어른은 웬만한 일에 흔들리지 않고, 무엇이든 척척 해내며, 삶의 답쯤은 알고 있는 사람이라고 생각했다. 그런데 정작 내가 어릴 적 상상했던 어른의 나이에 가까워지고 보니, 인생은 오히려 더 어려워졌다.예전에는 쉽게 해내던 일들이 버거워지고, 마음은 여전히 앞서는데 몸이 따라주지 않는 순간도 생긴다. 사람과의 관계도, 삶의 선택도 젊은 날보다 단순하지 않다. 나이만 먹으면 어른이 되는 줄 알았는데, 어른답게 살아가는 일은 여전히 어렵고, 어쩌면 늙어가는 일에도 연습이 필요한 것 같다.그런 생각을 하던 중 만난 책이 우치다 다쓰루의 <늙음의 레슨> (2026, 10월 4일 출간)이다. 책 표지에 적힌 '쓸데없는 짓을 하지 않는 어른이 되었습니다'라는 문장 앞에서 한동안 눈을 떼지 못했다. 일흔일곱 철학자 우치다 다쓰루가 서른한 살 편집자의 인생에 관한 질문에 편지 형식으로 답한 책이다. 늙음과 죽음, 인생, 친구, 인간관계, 육아, 결혼, 인구감소 등 열두 가지 주제를 다룬다. 철학과 유머, 오랜 합기도 수련에서 얻은 경험을 바탕으로 풀어내는 답변은 무겁기보다 담담하고, 가르치기보다 함께 생각하게 한다.이 문장을 읽으며 부모님 살아 계실 때 더 자주 찾아뵙고, 더 많이 안부를 묻고, 함께 있는 시간을 소중히 해야겠다는 생각이 들었다. 요즘 병원 출입이 부쩍 잦아진 엄마를 생각하면 마음이 더 그렇다. 병원에 다녀오는 일이 반복되면서 부모님의 나이 듦을 이전보다 현실적으로 마주하게 된다. 늘 그 자리에 계실 것 같았던 부모님도 세월 앞에서는 예외가 아니라는 사실을 새삼 깨닫는다. 함께 있을 때 잘해야 한다는 말은 너무 익숙하지만, 막상 일상에 치이다 보면 마음만큼 실천하지 못한다. 떠난 사람을 기억하는 일이 남겨진 사람에게 위안이 되듯, 살아 계신 부모님과 나누는 지금의 시간도 훗날 우리에게 소중한 기억이자 위안이 될 것이다.책에서 저자는 "언젠가는 죽겠지만 지금은 아닙니다"라고 말한다. 인간은 태어나는 순간부터 죽기 시작하지만 아직 죽지 않은 과도기라는 설명도 이어진다. 죽음이 삶의 끝에 놓인 막연한 사건이 아니라 지금을 바라보게 하는 기준이 될 수 있다는 생각이 들었다. 삶의 끝을 의식한다고 해서 오늘을 불안하게 살아야 하는 것은 아니다. 오히려 남은 시간을 어떻게 살아야 할지 생각하게 한다.이 문장은 지금의 나를 돌아보게 했다. 이전과 달라진 몸과 마음을 마주할 때면 당황스럽다. 예전에는 별것 아니었던 일이 이제는 버겁고, 마음은 여전히 하고 싶은데 몸이 따라주지 않는 순간도 있다. 그것을 단순히 잃어가는 과정으로만 받아들이면 서글픔이 커진다. 하지만 쇠약함은 삶의 실패가 아니라 새로운 방식으로 살아가야 한다는 신호일 수 있다. 무조건 예전의 나를 기준으로 삼아 지금의 나를 평가하기보다, 달라진 조건 안에서 할 수 있는 일을 찾아가는 것. 그것이 늙음을 배우는 과정일지도 모르겠다.노화는 누구도 피할 수 없다. 그렇다면 걱정만 하기보다 내가 어떤 모습으로 늙어가고 싶은지 생각하며 오늘을 살아내야 한다. 거창한 계획보다 몸을 돌보고, 가까운 사람에게 마음을 표현하고, 좋아하는 일을 조금씩 이어가는 것. 행복하고 현명하게 늙는 일은 미래의 어느 날 완성되는 것이 아니라 지금 하루를 살아가는 태도에서 시작되는 것 같다.얼마 전 결혼 35주년을 맞았다. 긴 세월이라고 생각했지만 돌아보면 순식간에 지나온 시간 같기도 하다. 책에서 사용한 '타자'라는 표현이 특히 눈에 들어왔다. 가까운 사람일수록 나와 다른 생각을 가진 독립적인 존재라는 사실을 잊고 내 기준으로 판단하거나 기대했던 순간들이 많지 않았을까. 배우자와 자녀를 나와 다른 타자로 바라보았다면 조금 더 친절하게 대하고, 그들의 말과 생각, 태도에 귀 기울이지 않았을까 하는 아쉬움도 든다.관계는 나를 중심으로 상대를 끌어당기는 것이 아니라, 서로 다른 사람들이 연결되어 만들어가는 그물망과 같다. 그 안에서 상대를 바꾸려 하기보다 이해하려 노력하고, 함께 살아가는 과정에서 나 또한 변하는 것. 어쩌면 그것이 성숙이고, 어른이 되어가는 일인지도 모르겠다.책의 1장부터 5장까지 이어지는 늙음의 재정의는 익숙한 생각을 뒤집는다. 저자는 늙어서 쓸데없는 짓을 그다지 하지 않는 사람이 되었다고 말한다. 우리는 할 수 없게 되는 것을 한탄하지만, 저자는 그 안에서 새로운 풍요로움을 발견한다. 마치 진한 음료를 원액 그대로 마시기보다 물이나 탄산수에 희석해 얼음을 띄워 마실 때 비로소 맛을 즐기는 것처럼, 삶도 자극과 욕심을 덜어낼수록 다른 맛을 발견할 수 있다는 비유가 인상적이다.또 인간은 태어나는 순간부터 죽기 시작하지만 아직 죽지 않은 과도기라는 말, 죽음을 향한 카운트다운을 의식할 때 매 순간의 맛이 더욱 깊어지고 풍요로워진다는 이야기도 기억에 남는다. 삶의 끝을 생각하는 일이 오히려 삶을 더 충실하게 만드는 역설이다.나이가 들면서 못하게 된 일, 내려놓아야 할 욕심, 줄어드는 기회만 바라보며 슬퍼할 필요는 없겠다. 중요한 것은 무엇을 잃었느냐보다 그 변화 속에서 무엇을 새롭게 발견하느냐일 것이다. '쓸데없는 짓을 하지 않는 어른이 되었습니다'라는 표지의 문장은 포기나 체념이 아니라 삶의 불필요한 것들을 덜어내고 본질에 가까워지는 지혜를 뜻하는 것처럼 읽혔다.늙음은 저절로 찾아오지만, 늙음을 대하는 태도는 배울 수 있다. 아직 모르는 것이 많고 서툰 것이 많은 나에게 이 책은 어른이 된다는 것이 완성에 이르는 일이 아니라 계속 배우고 조정하며 살아가는 과정임을 일깨워 주었다. 나이 듦이 두렵거나 삶의 방향을 다시 생각하고 싶은 사람, 그리고 조금 더 지혜로운 어른이 되고 싶은 사람에게 권하고 싶은 책이다.