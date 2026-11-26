큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감. 2026. 7. 21 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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김대중 전남광주통합특별시 교육감이 지역을 순회하며 전남광주 교육 비전을 밝힌다.전남광주교육청은 오는 30일부터 12월 2일까지 서부권·광주권·동부권에서 3차례에 걸쳐 '2027 전남광주교육 주요업무계획 설명회'를 개최한다고 26일 밝혔다.시도 통합 이후 처음으로 마련한 전남광주교육 계획을 소개하고, 내년 추진하는 주요 교육정책과 학교 현장 지원 방안을 설명하는 자리다.설명회는 '미래를 여는 학교, 더 큰 대한민국을 만드는 전남광주교육'을 주제로 ▲서부권 11월 30일 오전 10시 국립목포대학교 70주년기념관 ▲광주권 12월 1일 오후 2시 광주교육연수원 대강당 ▲동부권 12월 2일 오후 2시 순천만생태문화교육원 공연장 순으로 열린다.김대중 교육감은 '우리가 만드는 대한민국 교육, K-교육특별시'를 주제로 전남광주 교육 비전을 발표한다.교육청 기획조정실장과 국장들은 주요업무계획의 핵심인 5대 교육지표와 3대 역점과제를 소개한다. 이어 토크콘서트를 통해 소통하는 시간을 가질 예정이다.설명회에는 학교장, 유치원장, 교육행정기관 관계자는 물론 시민 누구나 참여할 수 있다.유튜브 채널 '전남광주교육1TV'를 통해 실시간 중계되며 시청자는 질문도 할 수 있다.김대중 교육감은 "전남과 광주가 함께 마련한 첫 교육계획에 우리 아이들이 어디에서 배우든 서로 존중하며 함께 성장하기를 바라는 마음을 담았다"며 "선생님은 수업에 전념하고 학생은 저마다의 가능성을 키울 수 있도록 세심한 정책을 펼치겠다"고 말했다