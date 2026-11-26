큰사진보기 ▲민주노총 충북지역본부는 26일 더불어민주당 충북도당 앞에서 기자회견을 열고, 노정협의를 통해 마련된 돌봄노동자 임금 인상 및 수당 지급 예산의 국회 반영을 요구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 충북지역본부가 2027년도 정부 예산안 심의 과정에서 전액 삭감된 돌봄노동자 처우개선 예산을 국회가 책임지고 증액·편성할 것을 촉구했다.민주노총 충북지역본부는 26일 더불어민주당 충북도당 앞에서 기자회견을 열고, 노정협의를 통해 마련된 돌봄노동자 임금 인상 및 수당 지급 예산의 국회 반영을 요구했다.이들은 기자회견을 마친 뒤 국회 예산결산특별위원회 위원으로 활동 중인 지역구 송재봉·이연희 국회의원 측에 '돌봄노동자 처우개선 예산 증액 편성 촉구 요청서'를 전달했다.민주노총에 따르면, 민주노총과 정부 4개 부처(보건복지부·성평등가족부·교육부·고용노동부)는 지난 5월부터 8월까지 '돌봄노동자 처우개선을 위한 공동 임금인상 노정협의'를 진행했다.당시 협의에서는 돌봄노동자의 저임금 구조를 개선하기 위해 ▲기본급 총 8.7% 인상(2026년 최저임금 인상률 3.7%에 5% 추가 인상) ▲재가 돌봄노동자 교통비 월 10만 원 지급 등의 방안에 합의해 주무 부처 예산안으로 제출했다.그러나 정부가 제출한 820조 9000억 원(전년 대비 12.8% 증가) 규모의 2027년도 예산안에서 해당 처우개선 예산은 기획재정부(기획예산처) 심의 과정을 거치며 전액 삭감·배제됐다는 것이 민주노총의 설명이다.이날 기자회견 참가자들은 "전체 돌봄노동자의 94% 이상이 숙련과 경력을 인정받지 못하는 만년 최저임금 시급제에 묶여 있으며, 주 15시간 미만 '쪼개기 계약'과 무급 이동시간, 개인 부담 교통비 등 열악한 노동환경에 처해 있다"고 지적했다.실제로 민주노총의 '2024년 방문노동자 임금체계 연구'에 따르면 직종별 월평균 노동시간과 임금 총액은 ▲방문요양보호사 103.8시간·125만 8,620원 ▲장애인활동지원사 125.2시간·156만 8,410원 ▲노인생활지원사 110.7시간·129만 6,111원 ▲아이돌보미 118.7시간·172만 1,886원 수준에 머물러 있다.