큰사진보기 ▲지난달 광복회가 개최한 친일반민족행위자 재산 국가귀속 운영전략 학술토론회 모습. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

16년 만에 재출범하는 친일재산 환수 기구에 관한 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법' 시행령안이 국무회의를 통과하자 독립운동 단체와 정치권의 반발이 거세지고 있다.광복회(회장 이종찬)와 여야 국회의원들이 수개월간 공청회와 토론회를 거쳐 제안한 제도 개선안이 단 한 줄도 반영되지 않은 채 정부 원안대로 통과됐기 때문이다.광복회는 26일 '친일재산 귀속법 실행에 즈음한 광복회의 입장문'을 내고 "시행령안 개정 과정에서 보여준 법무부의 미온적이고 비민주적인 행태로 허탈과 분노를 감출 수 없다"며 "이런 상태라면 법무부가 특정한 325억 원 규모의 친일재산 환수도 믿지 못하겠다"고 강하게 비판했다.광복회는 그간 별도 위원회를 구성해 회원 의견을 수렴하고, 학술토론회와 국민공청회 개최, 국회 제안서 제출, 국민참여입법센터 의견 개진 등을 통해 보전처분 사전 조치(재산 은닉·처분 방지), 신고 포상금 현실화(최대 5억 원), 전문인력 확보 등 7대 개선 과제를 법무부에 요구해 왔다.그러나 지난 24일 국무회의에서 법무부 원안이 그대로 의결되자 광복회는 "법무부는 광복회를 허수아비로 만들 셈인가. 친일 잔재 청산과 역사 정의 실현의 마지막 기회인 만큼 국민이 주시하고 있음을 직시하기 바란다"고 날을 세웠다.특별법을 대표 발의한 더불어민주당 이강일 의원(청주 상당) 측도 실망감을 감추지 못하고 있다.이 의원은 법안 통과 이후 시행령 제정에 대비해 국회에서 세 차례 정책토론회를 열고, 법무부 설립준비단에 가족·법인 명의 등을 이용한 은닉 재산의 추적 근거 보강, AI 기반 데이터 분석 도입 등 실질적인 하위법령 개선안을 요구해 왔다.이강일 의원은 "국민 참여를 통해 친일재산 국가귀속을 진행해야 역사를 바로 세운다는 취지를 달성할 수 있다"면서 "친일재산조사위가 중심이 돼 자기들이 알아서 하겠다는 것 같아 실망스럽다"고 말했다.이처럼 현장의 목소리가 배제된 채 원안이 확정되면서 입법 취지가 퇴색될 수 있다는 우려도 커지고 있다.조국혁신당은 시행령 보완만으로는 한계가 명확하다고 보고 당 차원에서 모법(특별법) 개정 카드를 꺼내 들었다.조국혁신당에 따르면 국회 법제사법위원회 소속 박은정 의원이 특별법 개정안 발의를 준비 중이다.개정안에는 ▲위원회 핵심 실무자인 조사국장의 '검사' 보직 제한 폐지 ▲신고 포상금 상한액(현행 5000만 원) 현실화 등의 내용이 담길 것으로 전해졌다.광복회와 여야 의원들이 잇따라 시행령 문제를 지적하면서, 오는 3일 출범하는 제2기 친일반민족행위자재산조사위원회는 첫발을 떼기도 전에 난항을 겪게 됐다.