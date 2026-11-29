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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

조선어학회사건으로 함께 투옥했던 한글학자 이희승은 민세의 사후에 '민세선생을 추모함'에서 홍원경찰서에서 지켜보았던 '비화'를 소개한다.민세 선생이 당한 정신적 고문 가운데 하나는 조선어학회의 간사장인 이극로에 대한 문초를 선생에게 시키면서, 바른대로(일본 형사들의 비위에 맞는 대로) 대답하지 않을 경우에는, 그 뺨을 때리라고 강요하는 것이었다.이러한 경우는 참으로 진퇴유곡으로 난처한 궁지에 몰리는 일이 된다. 이극로의 뺨을 때리자니 친한 친구 간에 차마 못할 노릇이요, 그 뺨을 때리라고 강요하는 것이었다.이러한 경우는 참으로 진퇴유곡으로 난처한 궁지에 몰리는 일이 된다. 이극로의 뺨을 때리자니 친한 친구 간에 차마 못할 노릇이요, 아니 때리자니 자기 발등에 불이 떨어져 기막힌 고문이 자신에게 가하여질 것이 불을 보는 것 보다 분명한 노릇이다. 웬만한 사람 같으면 자기 자신의 재난을 피하기 위하여 친구의 뺨을 한번쯤 때리기가 쉬울 것이다. 그러나 민세 선생은 정색을 하면서 "나는 죽으면 죽었지 저 친구의 뺨을 칠 수 없다."하고 거절하였다. 나는 그 광경을 보고 다시 한 번 민세 선생의 고매한 인격에 탄복하였다. (주석 1)주석1> <선집> (3).