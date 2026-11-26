〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 여섯 번째 주인공은 임춘자 화예 명인입니다.

큰사진보기 ▲임춘자 화예 명인이 ‘제4회 한국예술문화명인 충청지회 명인전’에서 자신의 화예 작품과 함께하고 있다. 나무와 가지, 꽃을 활용해 자연스러운 선과 공간감을 살린 작품을 선보였다. ⓒ 임춘자 관련사진보기

AD

"불전공화는 꽃을 화려하게 장식하는 것에 머무르지 않습니다. 깨달음과 청정한 수행의 자세, 엄숙한 마음가짐을 꽃으로 표현하는 일입니다."

큰사진보기 ▲임춘자 화예 명인의 대표작 〈손끝에서 피어나는 불전공화〉.이수희 명인의 석조 작품 〈나반존자〉를 중심으로 꽃과 가지의 선, 색채와 여백을 구성했다. ⓒ 임춘자 관련사진보기

큰사진보기 ▲임춘자 화예 명인이 불전공화 작품 제작에 앞서 화기와 화훼소재 등을 준비하고 있다. 작품의 구도에 맞춰 사용할 소재를 손질하고 배치한다. ⓒ 임춘자 관련사진보기

큰사진보기 ▲임춘자 명인이 〈나반존자〉 주변에 꽃을 배치하며 불전공화를 완성하고 있다. 꽃의 높이와 방향, 색채와 여백을 살피며 전체 균형을 조절한다. ⓒ 임춘자 관련사진보기

큰사진보기 ▲**▲ 임춘자 화예 명인의 만다라 작품. 중앙의 불상을 중심으로 다양한 꽃과 잎을 원형으로 겹겹이 배치해 만다라의 조형미를 표현했다. ⓒ 임춘자** ⓒ 임춘자 관련사진보기

"꽃봉오리는 모든 중생이 본래 지닌 불성을 뜻하고, 활짝 핀 꽃은 그 불성이 온전히 드러난 성불을 상징합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.이 기사는 충청지역 명인 16명의 삶과 작품 제작 과정을 기록한 백서 취재를 바탕으로 작성했습니다. 기자는 해당 백서 집필에 참여했습니다.