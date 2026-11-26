〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 여섯 번째 주인공은 임춘자 화예 명인입니다.
앞선 <충청명인의 발자취>가 명인들의 삶의 궤적을 기록했다면, <충청명인의 혼과 결>은 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
임춘자 명인의 삶, 그리고 그가 꽃을 만나 불전공화의 길로 들어선 이야기는 앞선 기사에서 소개했다. 이번에는 그의 대표작 <손끝에서 피어나는 불전공화>를 따라 꽃 한 송이가 어떤 손길과 마음을 거쳐 불전공화 작품으로 완성되는지 들여다본다. (관련기사 : 꽃과 함께한 40여년 '춘자씨가 달라졌어요'
11월 9일 서산시문화회관에서 열린 '제7회 한국예술문화명인 충청지회 명인전'. 전시장 한쪽에 놓인 이수희 명인의 석조 작품 <나반존자> 아래로 꽃과 가지가 펼쳐져 있었다. 꽃은 조각을 가리지 않았고, 꽃과 꽃 사이에는 일부러 비워둔 자리도 보였다.
그 앞을 장엄한 작품은 임춘자 화예 명인의 <손끝에서 피어나는 불전공화>다. 임 명인에게 불전공화는 아름다운 꽃을 많이 꽂아 공간을 화려하게 만드는 작업과는 다르다.
"불전공화는 꽃을 화려하게 장식하는 것에 머무르지 않습니다. 깨달음과 청정한 수행의 자세, 엄숙한 마음가짐을 꽃으로 표현하는 일입니다."
돌로 빚은 나반존자 앞에 꽃을 놓다
이번 작품은 이수희 명인의 <나반존자>와 함께 구성됐다. 임 명인은 평소 이 명인의 불교 석조 작품을 보며 그 앞을 꽃으로 장엄해보고 싶다는 생각을 품었다.
하지만 나반존자 주변에 곧바로 꽃부터 꽂지는 않았다. 먼저 석조 작품의 크기와 형태, 주변 공간을 살핀다. 꽃을 어느 높이까지 올릴지, 좌우에 얼마만큼의 공간을 남길지를 정한 뒤 전체 구도를 잡았다.
꽃이 조각을 가려서도 안 되고, 반대로 석조 작품에 묻혀 꽃의 선이 사라져서도 안 됐다. 서로 다른 재료가 한 공간 안에서 각자의 자리를 갖도록 하는 것이 이번 작업의 출발점이었다.
꽃을 꽂기 전에 먼저 공간을 본다
불전공화의 구도에는 '삼존양식'이 바탕이 된다. 중심과 좌우의 관계를 안정적으로 잡으면서 꽃과 가지가 뻗어나가는 선, 그 사이에 생기는 공간까지 함께 살핀다.
재료를 고를 때는 신선함과 정갈함을 중요하게 본다. 장미와 거베라, 리시안셔스, 국화류, 연밥, 자리공 등 각각의 소재가 가진 크기와 색감, 선과 개화 정도를 확인해 어디에 사용할지 정한다.
공양에 사용하는 꽃인 만큼 소재를 대하는 태도도 다르다. 임 명인은 가장 좋은 상태의 꽃을 골라 손질하고, 이미 사용했던 소재를 다시 공양에 사용하는 것은 피한다. 꽃을 꽂기 전 재료를 고르고 정돈하는 순간부터 이미 작품은 시작되고 있다.
꽃으로 채우지 않은 자리도 작품
실제 작업에 들어가면 임 명인이 중요하게 보는 것은 '선과 공간'이다.
가지는 본래 뻗어가는 방향을 최대한 살리고 모든 자리를 꽃으로 채우지 않는다. 비워둔 공간도 작품의 일부로 본다. 여백이 있어야 각 소재의 선이 드러나고 전체 작품에 깊이와 흐름이 생기기 때문이다.
반면 중심부에는 꽃의 크기와 밀도를 조절해 양감을 만든다. 선과 여백을 살리면서도 전체가 한쪽으로 치우치지 않도록 균형을 맞춘다.
꽃 한 송이의 위치도 전체 인상을 바꿀 수 있다. 작업 중에는 몇 걸음 뒤로 물러나 색과 높낮이, 좌우의 무게를 다시 확인한다. 가까이에서는 보이지 않던 불균형이 거리를 두면 드러날 때가 있어서다.
필요하면 이미 꽂아놓은 꽃도 다시 뺀다. 꽃을 더하는 기술만큼 어느 순간 덜어낼지를 판단하는 눈도 중요하다.
2~3시간, 살아 있는 꽃을 다루는 시간
불전공화에서 다루는 재료는 살아 있는 생화다. 작업하는 동안에도 줄기와 꽃잎의 상태는 변한다. 가장 좋은 상태를 유지하는 동안 작품을 완성해야 한다. 임 명인은 한 작품을 완성하는 데 보통 2~3시간을 들인다.
그렇다고 현장에서 서둘러 꽃을 꽂는 것은 아니다. 작품이 놓일 공간과 기본 구도, 필요한 소재를 미리 생각하고 준비해둬야 실제 작업에서 빠르게 판단할 수 있다.
계획했던 꽃을 구하지 못하거나 예상과 다른 개화 상태의 소재를 만나는 경우도 있다. 이럴 때는 현장에서 다른 꽃을 선택하거나 구성을 바꾼다. 살아 있는 재료를 다루는 만큼 처음 세운 계획을 그대로 밀어붙이기보다 꽃의 상태에 맞춰 조정해야 한다.
준비한 꽃을 모두 사용했다고 작품이 끝나는 것도 아니다. 꽃의 선과 색, 빈 공간이 어우러지고 <나반존자>와 주변 공간까지 자연스럽게 연결됐다고 판단될 때 비로소 손을 멈춘다.
꽃봉오리와 활짝 핀 꽃이 다른 이유
<손끝에서 피어나는 불전공화>에서는 꽃이 얼마나 피었는지도 표현의 한 부분이다.
임 명인은 꽃봉오리를 모든 중생이 본래 지니고 있는 '불성'에 빗댄다. 활짝 핀 꽃은 그 불성이 온전히 드러난 '성불'의 상태를 상징한다. 그래서 작품 안에는 꽃봉오리와 피어나는 꽃, 활짝 핀 꽃이 함께 놓인다. 꽃이 피어나는 자연의 모습을 통해 수행에서 깨달음으로 향하는 과정을 표현한 것이다.
"꽃봉오리는 모든 중생이 본래 지닌 불성을 뜻하고, 활짝 핀 꽃은 그 불성이 온전히 드러난 성불을 상징합니다."
색채 역시 꽃만 돋보이도록 선택하지 않는다. 불전공화는 불단과 전각, 단청 등 주변 공간과 함께 존재하는 만큼 꽃만 지나치게 튀어서는 안 된다는 것이 임 명인의 생각이다. 주변과 어우러지면서도 작품에 변화와 깊이를 줄 수 있는 색을 찾는다.
임 명인이 다음 세대에 전하고 싶은 것도 꽃을 꽂는 순서나 형태만은 아니다. 삼존양식과 선, 공간을 구성하는 기술을 배우는 것과 함께 왜 꽃을 공양하는지, 그 안에 어떤 사상과 마음가짐이 담겨 있는지까지 이해해야 불전공화의 뜻을 제대로 이어갈 수 있다고 본다.
그에게 전통은 오래된 형태를 그대로 반복하는 일이 아니다. 형태를 만드는 손기술과 그 안에 담긴 정신이 함께 다음 세대로 전해져야 한다.
이번 작품에서도 돌과 꽃이라는 서로 다른 재료가 한 공간에서 만났다. 꽃이 나반존자를 가리지 않고, 나반존자 역시 꽃의 선과 공간이 살아날 자리를 남겼다.
임춘자 명인에게 불전공화는 공간을 꽃으로 가득 채우는 일이 아니다. 한 송이 꽃을 어디에 놓을지, 어디를 비워둘지 살피며 그 안에 담길 마음까지 함께 다듬는 일이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.이 기사는 충청지역 명인 16명의 삶과 작품 제작 과정을 기록한 백서 취재를 바탕으로 작성했습니다. 기자는 해당 백서 집필에 참여했습니다.