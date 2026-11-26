역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲백제와 신라는 한강 유역의 영유권을 둘러싼 갈등과 성왕의 죽음을 계기로 화해하기 어려운 적대 관계에 놓였다. ⓒ 최경식(AI 생성이미지) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 KBS 대하드라마 <문무>가 시청자들의 관심을 끌고 있는 가운데 백제 의자왕이 신라를 집요하게 공격하는 모습이 그려지고 있다. 의자왕은 고구려와의 협력을 모색하는 한편 신라의 군사적 요충지인 대야성을 함락시키는 등 거센 공세를 펼친다. 극 중 의자왕이 신라에 강한 적개심을 드러내는 배경에는 선대 '성왕'의 비극적인 죽음이 자리하고 있다.실제로 백제와 신라는 한때 고구려의 남진에 공동으로 대응했던 동맹국이었다. 그러나 한강 유역의 영유권을 둘러싼 갈등과 성왕의 죽음을 계기로 양국은 화해하기 어려운 적대 관계에 놓였다. 특히 성왕이 맞이한 비참한 최후는 백제 왕실에 깊은 상처를 남겼다. 의자왕 대에 이르러 격화된 양국의 대립을 이해하기 위해서는 6세기 중반으로 거슬러 올라갈 필요가 있다.523년 즉위한 백제 제26대 국왕 성왕은 백제의 중흥을 도모한 군주였다. 앞서 백제는 475년 고구려 장수왕의 공격으로 수도 한성을 빼앗기고, 개로왕마저 목숨을 잃는 국가적 위기를 겪었다. 성왕은 이러한 상처를 극복하고 백제의 옛 영광을 되찾고자 했다.538년 성왕은 수도를 웅진에서 사비로 옮기고 국호를 남부여로 변경했다. 중앙집권체제를 정비하고 불교를 진흥하는 한편 적극적인 대외정책을 추진했다. 특히 고구려에 빼앗긴 한강 유역을 되찾는 것은 성왕의 중요한 숙원이었다.이를 위해 성왕은 신라와의 동맹을 적극적으로 활용했다. 433년부터 이어진 '나제동맹'은 고구려의 팽창에 대응하기 위한 양국의 전략적 선택이었다. 551년 백제는 신라와 연합해 고구려를 공격했다. 백제는 한강 하류를, 신라는 한강 상류를 차지했다. 백제로서는 한성 함락 이후 76년 만에 옛 도읍이 자리했던 지역을 되찾은 것이었다.그러나 기쁨은 오래가지 못했다. 553년 신라 진흥왕은 백제가 확보한 한강 하류마저 차지했다. 한강 유역 전체를 장악한 신라는 중국과 직접 교류할 수 있는 기반을 마련했지만, 백제는 오랜 숙원이었던 한강 유역의 회복에 실패했다.백제의 입장에서 이는 동맹국의 명백한 배신으로 받아들여질 만한 일이었다. 양국의 오랜 신뢰 관계는 무너졌고, 격분한 성왕은 신라에 대한 대대적인 보복을 준비했다.554년 성왕은 태자 여창(훗날 위덕왕)과 함께 신라를 공격했다. 당시 백제 내부에서는 전쟁에 반대하는 목소리도 있었지만, 성왕과 태자는 강경한 태도를 견지했다. 가야 세력까지 가세한 백제군은 지금의 충북 옥천 일대인 관산성에서 신라군과 격돌했다.전쟁 초기에는 백제가 우세했다. 그러나 한강 유역을 관할하던 신라의 김무력(김유신의 조부)이 지원군을 이끌고 전투에 가세하면서 상황이 달라졌다. 결정적인 사건은 '성왕의 죽음'이었다. 성왕은 전장에서 싸우고 있던 태자 여창을 위문하기 위해 소수의 병력을 이끌고 이동하던 중 신라군에 붙잡혔다.<삼국사기>는 김무력 휘하의 도도라는 인물이 성왕을 죽였다고 기록하고 있다. <일본서기>에는 성왕의 최후가 더욱 비극적으로 묘사돼 있다. 이에 따르면 성왕을 사로잡은 인물은 말을 관리하던 노비 고도였다. 고도가 성왕의 목을 베려 하자, 성왕은 일국의 국왕이 낮은 신분의 사람에게 죽임을 당할 수 없다며 거부했다. 그러나 끝내 자신의 처지를 탄식하며 눈물을 흘렸고, 죽음을 받아들였다고 한다.더욱 충격적인 것은 성왕의 사후에 관한 기록이다. <일본서기>는 신라가 성왕의 머리를 북청의 계단 아래에 묻었다고 전한다. 기록의 세부 내용은 사료마다 차이가 있지만, 백제의 군주가 극히 치욕적인 최후를 맞았다는 기억이 전승된 것이다.국왕을 잃은 백제군은 결국 참패했다. <삼국사기>에 따르면 백제는 성왕과 최고위 관료인 좌평 4명을 비롯해 2만 9600명의 병력을 잃었다. 백제의 부흥을 이끌었던 군주는 비극적으로 생을 마감했고, 한강 유역을 되찾으려던 계획도 수포로 돌아갔다.관산성 전투는 단순한 영토 분쟁을 넘어 백제와 신라의 운명을 가른 역사적 분수령이었다. 이후 양국의 적대 관계는 장기화됐다. 642년 의자왕이 신라의 40여 개 성을 빼앗고 대야성까지 함락시킨 것도 이러한 역사적 맥락에서 살펴볼 필요가 있다. 의자왕의 군사적 행보를 성왕에 대한 복수심만으로 설명할 수는 없지만, 관산성 전투에서 비롯된 오랜 원한은 양국 관계를 이해하는 중요한 배경이다.백제와 신라의 역사는 국가 간 동맹이 영원할 수 없음을 보여준다. 고구려의 팽창이라는 공동의 위협에 맞서 오랜 기간 협력했던 양국은 전략적 이해관계가 달라지자 서로에게 칼을 겨눴다.신라의 한강 유역 장악은 국력 신장과 대외 진출의 기반을 마련한 전략적 성과였지만, 오랜 동맹국인 백제를 숙적으로 돌리는 결과를 초래했다. 여기에 성왕의 비극적인 죽음까지 더해지면서 양국의 영토 분쟁은 뿌리 깊은 적대 관계로 발전했다.이후 의자왕은 대대적인 군사 공세를 통해 신라를 존립의 위기로 몰아넣었다. 그러나 이러한 압박은 역설적으로 신라가 당나라와의 군사동맹을 적극적으로 추진하는 계기가 됐다. 백제는 신라와의 전쟁에서 상당한 성과를 거뒀지만, 동아시아 국제질서의 변화 속에서 나당연합군이라는 더욱 강력한 적을 상대해야 했다.이러한 역사는 오늘날의 국제정치에도 적지 않은 시사점을 던져준다. 국가 간 신뢰는 중요한 전략적 자산이지만, 이해관계의 변화에 따라 언제든 무너질 수 있다. 또한 과거의 피해와 원한에 지나치게 얽매인 대외정책은 국제정세의 변화를 냉철하게 판단하고 새로운 위협에 대응하는 데 걸림돌이 될 수 있다.국가의 자주성과 안보를 수호하기 위한 군사적 대응은 필요하다. 그러나 그에 못지않게 중요한 것은 눈앞의 군사적 성과가 장기적으로 국가의 생존과 번영에 어떠한 영향을 미칠지 내다보는 전략적 안목이다. 120여 년간 동맹을 유지했던 백제와 신라가 서로의 존립을 위협하는 관계로 치달았다는 사실은, 국가 간 신뢰의 중요성과 더불어 배신과 복수의 악순환이 얼마나 혹독한 대가를 초래할 수 있는지를 보여준다.