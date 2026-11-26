국회입법조사처가 국가기관 최초로 국민들의 정치 인식과 입법 정책에 대한 조사를 실시한 결과, '2030 남성들이 보수화했다'는 세간의 인식은 다소 부풀려진 것으로 드러났다. '정치 양극화가 심해졌다'는 통념 또한 실상과 달랐다.
입법조사처는 26일 입법·정책 현안조사 결과를 발표했다. 이관후 처장은 이날 국회 소통관 기자회견에서 "국가기관에서 실시하는 많은 조사가 있지만 정치 인식과 입법 정책에 대해서 의견을 종합적으로 조사한 적은 한 번도 없다"며 "국가기관 처음으로 대규모 면접조사를 시행했다. 향후 매년 정기적으로 실시해서 통계표와 원자료 등 모든 결과를 다 공개할 계획"이라고 설명했다.
이번 조사는 6000명 대상 대면 면접 방식이라 500~1000명 단위의 전화면접 또는 ARS(자동응답) 방식인 기존 여론조사와 방법론부터 다르다. 이 처장은 "전화면접 같은 경우 (응답자 중) 정치관심층이 70%에 달하고 ARS나 온라인 조사는 이보다 더 정치고관여층이 응답을 한다"며 "실제로 정치고관여층이 약 30%정도라고 알려졌는데, 이번 조사에서 정치에 관심 있다는 응답은 약 30%정도 실제 국민 의견에 대단히 가까운 결과가 나왔다"고 했다.
6000명 조사해봤더니... "정치양극화·2030 남성 보수화는 과장"
새로운 사실들도 몇 가지 발견됐다. 이 처장은 "정책적 입장에 기반한 이념 성향을 분석한 결과, 실제에 가까운 이념 성향을 최초로 측정했다"라며 "이 조사방식으로 봤을 때 수도권·강원·충청은 중도 성향이 많고, 호남과 영남 일부가 진보와 보수로 갈라지는 것을 확인할 수 있었다. 경북과 대구가 가장 보수적이고, 전남·제주·광주·전북이 가장 진보적"이라고 설명했다. 조만간 시·군·구 단위 수준 분석 결과도 나온다고 덧붙였다.
이 처장은 또 "기존 조사에서 정치양극화가 과장됐을 가능성을 확인했다"며 "전화면접이나 웹조사, ARS에선 정치고관여층이 일반 국민보다 훨씬 더 많이 잡히기 때문에 과장됐을 가능성이 있어 보인다. 대면 면접 조사해본 결과, 정서적·이념적 양극화가 훨씬 더 약하게 나타났다"고 말했다. 정치권과 언론의 과잉 해석은 물론, 정치 양극화 자체가 하나의 정치 수단으로 이용됐을 수 있다는 얘기였다.
이번 조사는 '이대남 보수화' 담론에도 의문을 제기한다. 이 처장은 "2030 남성 집단이 상당히 많이 보수화된 경향성을 보이는 조사가 있었는데, 이번 조사에서는 다른 성·연령 집단과 별다른 차이를 보이지 않는 것으로 확인됐다"며 "성별과 연령을 나눠서 확인해본 결과, 소수자 권리 보장이라든지 외국인 이민자·노동자에 대한 수용성, 선거의 공정성에 있어서 각 세대, 연령별 차이가 거의 나타나지 않았다"고 설명했다.
민주주의나 독재에 대한 견해, 12.3 비상계엄에 대한 평가에서도 2030 남성만 두드러지진 않았다. 가령 '민주주의가 다른 어떤 정치체제보다 항상 낫다'는 응답은 전체 57%였는데, 20대 여성은 60.5%, 20대 남성은 55.0%, 30대 여성은 60.6%, 30대 남성은 55.4%였다. 스스로 보수라는 비율(17%)과 지난해 대선에서 김문수 국민의힘 후보를 투표한 비율(15%)은 오히려 40세 이상보다 낮기도 했다.
이 처장은 다만 "젠더에 대한 인식이 성별과 연령에서 상당히 많이 엇갈리는 것을 확인했다"며 "특히 여성 차별과 남성 역차별 우려에 대해서 2030세대 성별에 따라서 상당히 많이 차이가 났다"고 말했다. 그는 "'여성차별이 있다/없다'에선 (두 집단이) 약 10%p에 가까운 차이가 보이고, 남성 역차별이 있다는 부분에선 20%p 이상 차이가 벌어졌다"며 "젠더로 인한 갈등을 국가적으로, 사회적으로 빨리 해결하지 않으면 안되겠다"고 했다.
이번 조사에서는 정치가 국민들의 요구를 따라가지 못하는 현실 또한 드러났다. 이 처장은 "국민들이 가장 중요하게 생각하는 정책 순위는 경제·민생, 일자리·고용, 부동산·주거 등의 순위"라며 "중요도가 높은 사안에 대해서 국회(경제·민생 잘함 34.6%)와 행정부(42.0%) 모두 다 대단히 낮은 평가를 받고 있다. 국민들이 중요하게 생각하는 면에 대해서 행정부와 국회가 조금 더 많은 성과를 거둘 필요가 있다"고 했다.
국민들은 22대 국회 주요 현안 가운데에서는 주식회사 이사의 주주 이익 우선 책무, 정년 연장, 다주택자 종부세 상향, 특수고용노동자 보호 강화 법안, 불법 촬영물 처벌 강화, 반도체 메가프로젝트 등은 70% 이상의 높은 지지를 보내고 있었다. 반면 다주택자 양도세 중과, 생활동반자 제도화, 부가가치세 인상, 여성 병역 의무화, 동성혼 허용 등에는 상대적으로 적게 지지했다.
민주주의 만족해도 불안... "민주주의를 좀더 잘해야 된다"
한국의 민주주의 만족도는 10점 만점 기준 6.34점으로 높은 편이었지만, 민주주의 제도의 신뢰는 약간 흔들리는 모습이다. 이관후 처장은 "''상황에 따라 독재가 더 나을 수도 있다'는 응답 28%, '독재든 민주주의든 별로 중요하지 않다'는 응답 15%를 더해보면 43%가 나온다"며 "'민주주의가 항상 더 낫다'는 응답 57%하고 어떻게 보면 큰 차이가 나지 않는 수준이라서 민주주의를 좀더 잘해야 되겠다는 생각이 들게 하는 결과"라고 했다.
이 처장은 이번 조사로 "정책 분야에 대한 선호도, 진보/보수, 성별, 지역별로 자세한 데이터를 모두 확인할 수 있다"며 "개별 정책 추진 과정에서도 그런 부분들을 섬세하게 보면서 국민의 의견을 수렴하고 설득할 수 있는 부분들이 어디에 있는지 확인할 필요가 있다"고 되짚었다. '2026 입법·정책 현안조사'의 자세한 내용은 입법조사처 홈페이지(https://www.nars.go.kr/
)에서 확인할 수 있다.