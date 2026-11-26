큰사진보기 ▲제23대 전교조 전남지부장, 사무처장 당선인. ⓒ 전교조 전남지부 관련사진보기

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전국교직원노동조합 전남지부는 제23대 지부장에 박성근 후보, 사무처장에 이미선 후보가 당선됐다고 26일 밝혔다.각각 완도 화흥초, 여수 여천고에 재직 중인 두 당선인은 지난 23일부터 25일까지 치러진 선거에 단독 후보로 나서 투표율 65.5%, 찬성률 91.6%로 당선됐다. 임기는 2027년 1월 1일부터 2년이다.박성근 지부장 당선인은 교직 21년차 초등교사로 현재 완도지회장을 맡고 있다. 2006년 해남 산이초에서 교직을 시작해 해남 서정초에서 근무했으며, 전남지부 참교육실장·재정국장·정책실장과 해남지회장을 지냈다.이미선 사무처장 당선인은 교직 24년차 중등교사로, 현재 여수중등지회 부지회장을 맡고 있다. 2003년 여수 부영여고에서 교직을 시작했으며, 여수중등지회 총무부장을 거쳐 2015년부터 2023년까지 여수중등지회장을 지냈다.두 당선인은 "조합원들의 지지와 신뢰를 교사의 권리를 지키고, 학교 현장을 바꾸며, 더 힘 있는 전교조를 만들라는 엄중한 책임으로 받아들인다"며 "선거에서 드린 약속을 현장의 변화로 실현하겠다"고 말했다.이들은 교사 정원 확보·행정업무 경감을 통해 교사가 수업과 생활 교육에 전념할 수 있는 학교를 만들고, 악성 민원과 무고성 아동학대 신고로부터 교사들을 지키는 데 힘쓰겠다고 밝혔다. 교권 침해와 교장 등 관리자 갑질에도 단호히 대응하겠다고 밝혔다.