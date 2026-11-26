오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나는 어린 시절부터 세계 뉴스에 관심이 많았다. ⓒ codzilla_swiss on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일(현지시간), 중국 선전의 카일린 빌라에서 열린 3자 회담에 참석하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도착하고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲쿠팡 과로사 유가족, 청와대 국민청원 나서2020년 10월 쿠팡 칠곡 물류센터에서 야간 근무를 한 뒤 숨진 고 장덕준씨의 유가족과 택배노동자과로사대책위가 지난 2021년 9월 7일 오후 서울 중구 민주노총 교육실에서 기자회견을 열고 쿠팡의 열악한 노동실태 개선을 촉구하는 청와대 국민청원을 알리며 동참을 호소했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"그가 열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 확실히 하라."

"나와 의견이 다른 사람들은 모두 어리석은 걸까?"

"나보다 오래 이 문제를 공부한 이들은 왜 다른 결론에 도달했을까?"

나는 어린 시절부터 세계 뉴스에 관심이 많았다. 축구를 좋아해 한국 축구 대표팀과 대결하는 시리아나 이라크 같은 나라의 이름이 낯설지 않았고, 경기에서 접한 나라가 뉴스에 등장하면 자연스레 눈길이 갔다.단순한 호기심으로 시작한 국제 뉴스 읽기는 점차 내가 살아가는 사회를 이해하는 창이 됐다. 다른 사회를 들여다보며 그동안 당연하게 여겼던 것들이 결코 보편적이지 않다는 사실을 깨달았기 때문이다.한국 정치를 바라보는 시각은 대체로 이분법적이다. 진보는 민주당, 보수는 국민의힘, 좌파는 친북, 우파는 반북이라는 식이다. 분단과 냉전, 군사독재와 민주화라는 한국 특유의 역사적 경험이 만든 구도다.나 역시 이 틀에 익숙했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직후, 당시 이재명 더불어민주당 대선 후보가 우크라이나의 나토(NATO) 가입 추진이 러시아를 자극했다는 취지로 발언했을 때도 단순하게 넘겨짚었다.좌파 정치인이니 반미 성향일 것이고, 자연히 옛 소련인 러시아에 우호적인 것 아니냐는 생각이었다. 실제로 미국 중심의 국제질서에 대한 반감이나 소련에 대한 향수 때문에 친러 성향을 보이는 극좌 정당들도 있었다.그러나 서구 정치를 들여다볼수록 의외의 풍경이 펼쳐졌다. 친러 정치세력은 좌파에만 있지 않았다. 독일대안당(AfD), 오스트리아 자유당(FPÖ), 프랑스 국민연합(RN), 미국 공화당 내 친트럼프 강경파 등 구미권 우익 세력도 러시아에 우호적이었다.그러나 그 배경은 극좌와 달랐다. 블라디미르 푸틴이 내세우는 전통적 가족관, 민족주의, 사회보수주의, 자유주의 국제질서에 대한 반감이 이들을 묶어 세웠다. 러시아가 유럽 극우 세력을 지원한다는 의혹까지 제기될 정도였다.한국의 좌우 구분만으로는 설명되지 않는 현상이었다. 냉전과 분단의 맥락에서 굳어진 잣대를 세계 정치에 그대로 대입하고 있었던 셈이다. 세계를 이해하려 한국 정치의 문법을 내려놓는 과정은 역으로 한국 정치를 한 발짝 떨어져 바라보는 계기가 됐다.세계 뉴스에 대한 관심은 자연스럽게 역사 공부로 이어졌다. 러시아와 우크라이나의 관계를 파고들다 러시아 혁명을 접했고, 사회주의와 공산주의의 탄생 배경까지 들여다보게 됐다.당시 나는 사회주의에 막연한 반감을 품고 있었다. 사회주의를 표방한 여러 국가가 개인의 자유를 억압했기 때문이다. 지금도 나는 공산주의를 내세워 자유와 인권을 탄압하는 중국과 북한 정권을 싫어한다.하지만 정작 그 사상이 어떤 문제의식에서 출발했고, 왜 당대 수많은 이들이 매력을 느꼈는지는 알지 못했다. 산업혁명기 유럽 노동자들의 참혹한 생활환경, 제정 러시아의 극심한 빈부격차, 노동운동 탄압을 살펴보며 비로소 시대적 맥락과 오늘날 노동권의 뿌리를 이해할 수 있었다.시선은 자연스레 한국의 노동 현실로 향했다. 과거에는 노동조합의 파업을 보며 그저 떼를 쓴다고만 여겼을 뿐, 정작 한국의 노동권 수준에는 관심이 없었다. 국제노동조합총연맹(ITUC) 세계 노동권 지수에서 한국은 수년째 '노동 기본권이 보장되지 않는 국가'인 5등급을 받고 있다. 중국과 같은 등급이다.2020년 쿠팡 물류센터에서 일하던 고 장덕준씨가 숨진 뒤 김범석 당시 쿠팡 한국법인 대표가 내린 지시다. 지난해 12월 보도로 알려진 이 내용은 지난달 고용노동부 조사에서도 사실로 확인됐다.노조를 싫어할 수도, 좌파에 반감을 가질 수도 있다. 하지만 정치적 성향을 떠나 노동자의 죽음과 이를 대하는 기업의 후안무치한 태도에 분노하지 않을 사람이 얼마나 되겠는가. 여전히 좌파를 싫어하더라도, 그 사상의 배경을 이해한다면 막연한 반대에 머무르지 않고 현존하는 문제에 대해 대안을 모색할 기회를 찾을 수 있을 것이다.10대에는 자신이 아는 세계가 전부라고 여기기 쉽다. 인터넷 커뮤니티와 유튜브, 주변 친구들의 의견이 세상의 보편적 상식처럼 느껴지고, 비슷한 주장만 반복해 접하다 보면 다른 생각을 이해하기 어려워진다. 나는 어느 순간부터 내가 절대적으로 옳다는 확신이 들 때마다 스스로에게 묻기 시작했다.한 발짝 떨어져 본다는 것은 신념을 포기하거나 모든 문제에 중립을 취한다는 뜻이 아니다. 자신이 어떤 환경에서 그 신념을 형성했는지 돌아보고, 그것이 정말 스스로의 판단인지 확인하는 과정이다. 내게는 세계 뉴스를 읽는 일이 그 과정이었다.중요한 것은 '해석의 주도권'이다. SNS와 인터넷 커뮤니티에서는 자극적으로 편집된 정보가 맥락 없이 유통된다. 글쓴이의 감정과 관점이 개입된 게시물에 댓글이 그대로 동조하는 경우도 흔하다.이런 식으로 세상을 접하면 막연한 의심은 확신으로 굳어지고, 개별 사례는 집단 전체에 대한 일반화로 이어진다. 자신이 소비하는 정보가 확신을 강화하기 위해 선별된 것은 아닌지 의심하기도 어렵다.반면 세계 뉴스를 읽다 보면 기존 관점만으로는 설명되지 않는 사건과 마주하게 된다. 의문이 생겨 서로 다른 성향의 언론과 자료를 찾아보는 과정에서 스스로 사건을 해석할 기회를 얻는다. 역사를 함께 살피면 오늘날의 사회제도가 어떤 문제의식에서 출발했고 과거에는 어떤 대안이 논의됐는지 알게 돼, 막연한 불만을 넘어 구체적인 대안을 고민하는 정치적 상상력도 기를 수 있다.세계 뉴스의 또 다른 장점은 이미 형성된 정치적·사회적 이해관계에서 상대적으로 자유롭다는 점이다. 국내 뉴스를 볼 때는 특정 정당이나 소속 집단에 따른 기존 인식이 먼저 작동하기 쉽다. 반면 낯선 나라의 소식을 접할 때는 감정적으로 몰입하기에 앞서 무슨 일이 벌어졌는지, 각 정치세력이 왜 그런 입장을 취하는지부터 살피게 된다.물론 세계 뉴스를 읽는다고 편견에서 완전히 벗어날 수는 없다. 다만 이런 경험을 반복하다 보면 국내 현안을 볼 때도 곧바로 찬반을 가르기보다 한 발짝 물러나 맥락을 살피는 습관을 기를 수 있다.그 과정에서 다양한 언론을 접해보는 것이 좋다. <조선일보>든, <경향신문>이든 상관없다. 언론 역시 비판의 대상이고 모든 보도가 객관적인 것도 아니다. 그래도 누군가가 특정 관점에 따라 선별하고 가공한 정보만 소비하기보다는 기사를 직접 읽고, 궁금한 점이 있다면 다른 기사와 자료를 찾아보기를 권한다.세계 뉴스를 읽으며 보낸 나의 10대는 세상을 알아가는 과정인 동시에 내가 세상을 어떻게 바라보고 있었는지를 알아가는 과정이었다. 세계를 이해하기 위해 내게 익숙했던 세계에서 한 발짝 떨어져 보는 것, 그 경험을 또래들에게도 권하고 싶다.