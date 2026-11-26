노예계약과 인신매매 피해를 호소했던 방글라데시 출신 외국인 계절노동자들이 대한민국 정부기관으로부터 인신매매 피해를 공식 인정받은 것으로 확인됐다(관련 기사 : 12시간 노동에 수면 4시간... "현대판 노예계약"
https://omn.kr/2k4cd).
앞서 지난 4월 방글라데시에서 온 외국인 계절노동자 하산씨를 비롯한 12명의 계절노동자들은 충남 당진시에서 일하는 조건으로 한국에 입국했다. 하산씨에 따르면 이들 계절노동자들은 계약서에 명시되지도 않은 타 지역에서 일을 하기도 했다. 또 월급도 일부 차감 됐다. 그렇게 하루 12시간을 일했다.
이뿐만이 아니다. 이들은 한국에 입국하기 전 브로커에게 이탈보증금 명목의 계약서까지 작성했다. 보증금은 약 1000만원이다. 계약서에는 근무지를 이탈할 경우 '보증금을 돌려받지 못한다'는 내용이 담겼다. 이들 노동자들이 '인신매매'와 '현대판 노예계약' 피해를 주장한 것도 그 때문이다.
이들 계절 노동자들은 충남지역 시민사회 단체의 도움을 받아 지난 10월 14일 고용노동부 천안지청에 고용주 4명을 근로기준법 및 최저임금법 위반 혐의로 고소했다. 이어 성평등가족부에 인신매매 피해에 대해서도 신고했다. 이후 신고 한 달여 만에 인신매매 피해를 인정 받은 것.
인신매매 피해는 성평등가족부 한국여성인권진흥원 산하 중앙인신매매등피해자권익보호기관에서 심의·판정한다. 중앙인신매매피해자권익보호기관 관계자는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(당진시) 계절노동자 12명에 대한 인신매매 피해가 인정됐다. 지난 24일 사례판정위원회를 통해 인신매매 피해를 인정받았다. 피해자 확인서는 오늘(26일) 발급된다"라고 밝혔다.
앞서 지난 24일 우삼열 아산이주노동자센터 소장은 화상회의를 통해 사례판정위원회에 참석했다. 우 소장은 이날 외국인 노동자들의 인신매매 피해를 직접 진술한 바 있다. 우 소장은 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "21세기 한국에서 인신매매 피해가 발생했다는 사실이 너무나 가슴이 무겁다"라며 "외국인 계절노동자들이 당했던 정신적, 육체적 고통에 대한 정당한 보상이 이루어져야 한다"고 말했다.
현재 외국인 계절노동자들은 '농번기·어업 성수기 등 인력난 해소를 위해 도입된 외국인 계절근로자 체류자격' 즉 E-8 비자로 입국한다. 체류 기간은 8개월이다. 이와 관련해 우 소장은 "외국인 계절노동자의 관리를 지자체와 법무부에서 맡고 있다"며 외국인 노동자 관리에 사각지대가 발생하고 있다고 지적했다.
우 소장은 "제도상의 허점이 드러났다. 앞으로 계절 근로자 제도를 원점에 재검토할 필요가 있어 보인다. 당사자인 계절근로자들은 한국에 돈을 벌기 위해 온 것이다. 이분들이 떳떳하고 당당하게 일할 수 있도록 (E-8 비자가 아닌) 취업 비자가 부여 되어야 한다"고 말했다. 그는 그러면서 "계절근로자 제도를 폐지하고 고용허가제로 바꾸어 법무부와 지자체가 아닌 고용노동부가 책임 지도록 하는 것이 적절해 보인다"라고 주장했다.