큰사진보기 ▲경기아트센터가 지난 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상’ 시상식에서 공식 인스타그램(@ggac_official)으로 SNS 부문 ‘대한민국클린콘텐츠국민운동본부 회장상’을 받은 뒤, 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기아트센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기아트센터가 지난 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상’ 시상식에서 공식 인스타그램(@ggac_official)으로 SNS 부문 ‘대한민국클린콘텐츠국민운동본부 회장상’을 받았다. ⓒ 경기아트센터 관련사진보기

경기아트센터가 관객 눈높이에 맞춘 SNS 콘텐츠와 참여형 소통 활동을 인정받아 '2026 대한민국 커뮤니케이션대상'을 수상했다.경기아트센터는 지난 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 '제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상' 시상식에서 공식 인스타그램(@ggac_official)이 SNS 부문 외부유관단체장상인 '대한민국클린콘텐츠국민운동본부 회장상'을 받았다고 밝혔다.한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부와 고용노동부 등이 후원하는 대한민국 커뮤니케이션대상은 기업과 공공기관, 지방자치단체 등이 제작한 홍보 콘텐츠와 소통 채널을 평가하는 행사다. 올해는 인쇄·전자사보, 영상, SNS 등 41개 부문에서 수상작을 선정했다. 특히 SNS 부문에는 처음으로 100편이 넘는 작품이 출품돼 경쟁이 치열했다.경기아트센터는 공연 정보를 일방적으로 전달하는 방식에서 벗어나 관객이 실제 공연을 선택하고 관람하는 과정에 필요한 정보를 쉽게 접할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다.공식 인스타그램에는 매달 경기아트센터 기획공연과 경기도예술단 공연 일정을 한눈에 확인할 수 있는 게시물이 올라온다. 개별 공연 콘텐츠에는 작품 소개와 출연진, 공연 일시·장소, 예매 방법 등을 담아 관객이 관심 있는 공연을 찾아보고 관람을 준비할 수 있도록 했다.공연 관람에 익숙하지 않은 사람들을 위한 정보도 제공한다. 예매 대기와 시야 제한 등 티켓 구매와 좌석 선택 과정에서 접하는 용어를 카드형 콘텐츠로 설명하고, 클래식 공연 프로그램에 자주 등장하는 오케스트라 관련 용어도 알기 쉽게 풀어냈다. 공연이 끝난 뒤에는 무대 사진을 공유해 현장의 여운을 전하고 있다.관객의 직접 참여를 유도하는 콘텐츠도 눈길을 끈다. 올해 처음 열린 '2026 G-ARTS 페스티벌'에서는 게시물 곳곳에 숨겨진 경기아트센터 마스코트 '꺅콩이'를 찾아 댓글로 개수를 남기는 이벤트를 진행했다.12월 개막 예정인 경기도극단 연극 '어느 계단 이야기'는 작품의 줄거리를 단서로 제목을 맞히는 초성 퀴즈로 소개해 관객의 관심을 끌었다.경기아트센터는 SNS 소통을 일회성 홍보에 그치지 않고 지속적으로 개선하기 위한 이용자 의견 수렴에도 나섰다. 오는 12월 9일까지 공식 SNS 이용자를 대상으로 만족도 조사를 진행해 인상 깊었던 콘텐츠와 개선할 점, 앞으로 접하고 싶은 공연·문화예술 소식 등을 파악하고 있다.경기아트센터 관계자는 "공연을 처음 접하는 분도 부담 없이 작품을 살펴보고, 자신이 보고 싶은 무대를 찾을 수 있도록 관객의 입장에서 콘텐츠를 기획해 왔다"며 "앞으로도 관람에 필요한 정보와 무대의 이야기를 알기 쉽게 전하고, 관객이 직접 참여하고 의견을 나눌 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.