큰사진보기 ▲25일 저녁 CGV압구정에서 열린 서울독립영화제2026 개막식 ⓒ 서울독립영화제 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울독립영화제2026 개막선언에 앞서 인사하는 한상준 영진위원장과 백재호 한독협 이사장 ⓒ 서울독립영화제 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울독립영화제2026 개막식에 참석해 인사하는 변우석 ⓒ 서울독립영화제 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울독립영화제 김동현 집행위원장 ⓒ 서울독립영화제 제공 관련사진보기

한 해의 영화를 총결산하는 의미가 담긴 국내 최대 독립영화축제인 서울독립영화제가 지난 25일 저녁 서울 CGV압구정에서 개막식을 열고 열흘 간의 일정에 돌입했다.배우 권해효의 사회로 열린 이날 개막식에는 문체부 김재현 문화미디어산업실장, 한상준 영화진흥위원회 위원장, 모은영 영상자료원장, 김동호 전 부산국제영화제 이사장, 정한석 부산국제영화제 집행위원장, 민성욱 전주국제영화제 집행위원장, 신철 부천판타스틱영화제 집행위원장, 상영작 감독 등이 참석했다.최휘영 문체부 장관도 참석이 예정돼 있었으나 최근 개각이 발표되면서 김재현 실장이 대신 참석했다. 김 실장은 "서울독립영화제가 새로운 작품과 영화인을 발굴하고 기획 개발부터 제작·배급까지 지원의 폭을 넓혀온 역할을 해왔던 만큼 독립영화인들이 꾸준히 창작 활동을 이어가고 작품들이 더 많은 관객과 만날 수 있도록 힘껏 뒷받침하겠다"고 축하를 전했다.한상준 영진위원장은 개막 선언에 앞서 축사를 통해 올해 캐치프레이즈인 '디깅(digging)'을 영국의 전설적인 그룹 비틀스 노래와 연계했다. 그는 "디그(dig)가 파낸다, 발굴해낸다 의미에 더해 무언가를 열렬히 좋아하고 깊게 관심을 갖고 깊게 공감한다는 의미도 동시에 있다"며 "최근 다시 들은 비틀즈 앨범과 같다"고 말했다. 이어 "시네필이라는 단어를 다시 연결시키면서 올해의 의미를 새기면 좋겠다"고 덧붙였다.또한 한 위원장은 예산도 언급했다. 그는 "문체부가 관심을 갖고 서울독립영화제 예산에 굉장히 노력해주셨다"며 전반적인 독립영화 예산이 증가한 점을 강조했다. 다만 "상대적으로 제작 쪽에는 지원이 큰 반면, 유통과 상영 쪽으로는 약하다"며 "내년에는 유통과 상영 부문도 아이디어를 짜내서 최대한 노력을 하겠다"고 말했다.이날 백재호 한국독립영화협회 이사장은 개막 선언에 앞서 블랙리스트 문제를 꺼냈다. 그는 "지난 10월 국가와 영화진흥위원회를 상대로 영화인들이 블랙리스트 손해배상 청구 소송을 했으나 소멸시효를 이유로 기각을 당했다"며 "국가 폭력에는 소멸시효가 없다고 생각하는데, 국가와 영화진흥위원회가 소멸시효를 주장을 했다라는 것이 굉장히 좀 속상하고 마음이 아팠다"고 말했다.그는 이어 "독립영화는 가장 낮은 곳에서 가장 먼저 새로운 이야기를 하느라고 가끔은 국가 권력에 피해를 입기도 한다"며 "어쩔 수 없는 숙명이지만, 여기 계신 관객분들, 영화인들과 함께 저희 한국독립영화협회는 블랙리스트 피해자들의 명예 회복과 재발 방지를 위해 계속 앞서서 활동할 것을 이 자리에서 약속드리겠다"고 다짐했다.백 이사장은 또한 "이제 서울독립영화제에서 만나 뵙게 될 영화들도 그런 영화들이 분명히 존재한다고 생각한다. 영화를 계속 만드는 독립영화인들께서 '내가 이런 영화를 만들면 어떤 피해를 입지 않을까' 걱정하지 않는, 그런 세상을 만들도록 하겠다"고 다짐했다.최근 영화 <암살자(들)>에 대한 보수 정치권의 트집 잡기에 독립영화 진영은 강하게 반발하며 대응을 주도했다. 그럼에도 국내 영화제에 참석했던 일부 감독들은 심리적 위축을 언급하기도 했다. 이에 백재호 이사장이 분명한 의지를 강조하는 모습이었다.서울독립영화제는 윤석열 내란 정권 당시 예산이 전액 삭감되는 위기를 겪었으나, 지난해 이재명 정부가 들어선 이후 추경을 통해 예산이 확보되는 반전을 맞았다. 이후 52회를 맞이한 올해는 시작부터 활기 있는 모습이 역력했다.출품작이 1917편으로 최고 기록을 경신했고, 상영작 중 신작은 129편에 달한다. 아카이브전과 해외 초청, AI 기획전 등을 포함하면 161편이 상영된다. 월드프리미어(세계 첫 상영) 작품만 41편일 정도로 서울독립영화제를 통해 처음 공개되는 작품들도 늘어나는 추세다. 서울독립영화제와 배우 변우석이 함께한 개막작도 제작지원사업을 통해 완성된 세 편의 단편으로, 월드 프리미어로 공개됐다.상영작 중에는 올해 국내 영화제에서 수상했거나 주목받은 작품들도 상영작에 대거 포진했다. 부산영화제 경쟁에서 특별 언급되며 한국 영화로는 유일한 수상작인 임하연 감독 <그날의 태주>, 전주영화제에서 수상 이후 국내 영화제를 휩쓸다시피 하고 있는 유소영 감독 <공순이>, EBS 다큐영화제 대상작 김면우 감독 <회생>, DMZ다큐영화제 개막작 황윤 감독 <하제> 등이다. 경쟁보다는 쇼케이스 부문에 주로 배치되어 있다.배우 권해효가 큰 도움을 주고 있는 배우 프로젝트와 각종 포럼, AI기획 프로그램인 '서울독립영화제×크리에이티브망고 더 콜라보레이션2026' 등도 준비되어 있다.서울 독립영화제는 전체 규모와 위상 면에서 부산, 전주, 부천을 잇는 국내 4대영화제로 자리매김하는 모습이다. 이 때문에 해마다 관객 수가 늘어나는 중이다. 지난해 2만 관객을 기록했고, 올해도 예매부터 매진되는 작품이 나오는 등 관심도 커지고 있다. 영화제 개최 일정을 기존 9일에서 10일로 하루 늘린 것도 이런 열기에 부응하기 위함이다.김동현 집행위원장은 인사말을 통해 "새로운 작품들을 발견하는 것은 영화제의 역할"이라며 "작품 속에서 새로운 가능성을 찾아가는 즐거움을 관객들과 함께 나누고 싶다"는 바람을 전했다.지난 25일 개막한 52회 서울독립영화제는 오는 12월 4일까지 열흘간 개최되며, 주 상영관인 CGV압구정과 CGV청담씨네시티 등 6개관에 상영된다.