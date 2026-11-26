큰사진보기 ▲아사히신문이 26일, 어린이용 자위대 소개 책자 배포에 협조하지 않겠다는 아오모리 등 3개 현의 입장을 상세히 보도했다. ⓒ 아사히신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한 시민단체가 개설한 '일본의 교육이 위험하다'는 이름의 어린이용 방위백서 배포 반대 서명 사이트. 댓글 대부분 이 책자에 대한 부정적인 의견이었으며, 일부는 아이들에게 적대심을 일깨우거나 특정 국가를 주적으로 적시해 전쟁을 선동할 우려가 있다고 지적했다. ⓒ 오사카연락회 관련사진보기

"전쟁으로 가까운 친척을 잃었다. 지금 살아 있는 나와 가족, 친구에게 전쟁의 불길이 닿을까봐 무섭다"

"40대의 내가 이렇게 세상이 변하고 전쟁을 우려하는 상황을 맞이할 줄 몰랐다. 아이들의 미래가 걱정된다"

"실제로 확인해보니 소책자 20쪽과 27쪽에 나와있다. 너무 무섭다. 우리 세대와 아이 세대, 그 이후 세대까지도 전쟁에 휘말리는 일은 절대 있어서는 안 된다"

큰사진보기 ▲기사를 본 후 아이와 주고받은 문자. 다행히도 우리나라는 일본 방위성과 같은 일은 없었다고 한다. ⓒ 김관식 관련사진보기

"학교에서 우리나라 국방부나 군인을 이해하기 쉽게 책자를 배포하거나 직업군인을 안내하거나 그런 적이 있었니? 아니면 다른 학교에서 비슷한 얘기를 들어본 적이 있어?"

"그런 관련된 얘기, 학교에서 들은 기억이 없음. 타 학교 얘기 포함해서도 들은 적 없음"

"전쟁을 하고 싶은 사람은 있어. 전쟁으로 돈을 벌 수 있는 사람도 있고. 하지만 전쟁을 하기로 정한 사람이 전쟁터에 가는 일은 없지. 말하지 않으면 찬성이 되어 버려."

오전에 일본 현지 뉴스를 보다 믿기 어려운 내용을 보게 됐다. 일본 방위성이 자국 초·중·고등학생을 대상으로 만든 책자 <마루와카리! 일본의 방위(まるわかり! 日本の防衛, 한눈에 보는 일본의 국방)>의 학교 배포를 추진하는 가운데, 아오모리·미에·나가사키현 교육위원회가 올해 협조 요청에 응하지 않기로 했다는 소식이었다.대체 어떤 내용이 담겼길래 아오모리 등 3개 현은 책자 배포에 협조하지 않기로 한 것일까. <아사히신문> 기사를 읽어보니 단순히 특정 직업을 알선하는 것으로 비춰질 수 있는 우려와 함께 학교 현장의 부담과 배포 절차에 대한 문제 제기가 있었다. 그리고 내용적으로 좀 더 깊이 들여다보면 현지에서도 이를 심각하게 받아들이고 있다는 점을 알 수 있다.<아사히신문>이 26일 보도한 기사를 보니, 아오모리현 교육위원회는 책자가 "특정 직업의 알선으로 이어질 가능성"을, 미에현 교육위원회는 "학교 현장의 부담이 크다"는 점을 들었다. 나가사키현 교육위원회는 문부과학성이 배포를 승인했다는 사실을 서면으로 확인하지 못했다고 밝혔다. 이는 책자의 온라인 공개나 방위 교육을 전면 금지한다기보다 학교 배포에 대한 방위성에 협조하지 않겠다는 결정이었다.반면 방위성은 책자에 대해 "철저히 학생들 눈높이에 맞춰 제작했고, 방위성을 소개하는 자료일 뿐"이라고 설명했다. 그러면서 "일본의 방위에 관한 이해를 높일 수 있도록 만든 입문 자료"라고 설명했다.책자는 주변국의 안보 환경과 방위정책은 물론, 자위대에 들어가는 여러 진로도 소개한다. 자위대 인력 확보가 과제로 꼽히는 상황에서 교육위원회와 시민단체는 책자의 직업 소개가 안보 교육을 넘어 자위대 홍보로 받아들여질 수 있다고 우려한다. 방위성은 방위에 대한 이해를 높이려는 목적이라고 설명하지만, 책자의 구성과 대상 연령을 고려할 때 학생들에게 자위대를 알리는 홍보 목적도 있을 수 있다는 지적을 피할 수 없다.고이즈미 신지로 방위상은 2026년판 책자 배포를 직접 초등학교에서 중·고등학교까지 확대하겠다고 8월 4일 밝혔으며, 이미 2024년판을 9개 도도부현에 배포한 것으로 나타났다.더 심각한 문제는 일본이 중국·북한·러시아를 위협 국가로 사실상 지목하고 어린이에게 방위력 강화를 설명하는 데 있다.앞서 <도쿄신문>은 지난 9월 15일 이 부분에 대해 집중 보도했다. 특히 "국제 분쟁을 군사적으로 해결하는 것이 당연하게 그려져 있다"며 목소리를 높이는 시민단체(<전쟁 교과서는 필요 없다>오사카 연락회)의 비판을 담았다. 이 단체는 "방위성은 <마루와카리! 일본의 방위> (2026년판)를 전국의 초·중·고생에 배포하려고 하고 있다"면서 "그 내용은 중국, 북한, 러시아를 지목해 적대시하고, 아이들의 적대심을 부추기는 한편, 미국을 동맹국으로서 미국과 일체가 되어 전쟁하는 것을 긍정하고 있다"고 주장했다.이어 "이는 이전 전쟁에서 '악랄한 미영(2차 세계대전 당시 적국이었던 미국과 영국)'이라고 선동하며 아이들을 전쟁으로 몰아넣었던 군국주의 교육으로의 회귀며, 헌법의 평화주의에 기반한 교육을 완전히 부정하는 것이다"며 "이러한 '어린이 방위백서'를 아이들에게 절대로 건네서는 안 된다"고 적고 있다. 26일 오후 현재 온라인서명 4만 1345회를 넘어섰고, 7566회 공유됐다.전쟁으로 인한 젊은 세대의 희생과 공포에 대한 글도 게시판에서 쉽게 찾을 수 있다.<도쿄신문>은 책자 배포 과정의 문제점도 보도했는데 방위성이 교육위원회와 학교에 직접 배포를 타진하는 방식이 교육 내용에 대한 정부의 영향력 행사로 비칠 수 있다고 지적했다. 전일본교직원조합의 발언을 빌려 "2026년판에 '외교'라는 표현이 포함됐지만, 무력 억지를 강조하는 문맥에서 외교의 비중은 미흡하다"고 적었다.이러한 책자 배포 논란은 일본과 중국의 긴장이 이어지는 가운데 더욱 불거졌다. 다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 11월 7일 국회에서 대만 유사시가 일본의 '존립위기 사태'가 될 수 있고, 조건에 따라 집단적 자위권 행사로 이어질 수 있다는 취지로 답변했다. 중국은 발언 철회를 요구했고, 이후 양국 관계는 냉각 상태를 이어가고 있다. 다만 이 발언이 책자 배포 논란을 직접 일으켰다고 볼 근거는 없다. 안보 긴장이 높아진 시기에 방위 교육의 내용과 방식에 관한 논쟁이 함께 주목받고 있는 것이다.러시아와의 관계도 불편하다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 일본이 대러 제재에 동참하면서 러시아는 평화조약 협상과 북방영토 방문 교류를 중단했고, 양국 관계도 냉각됐다. 최근 푸틴 러시아 대통령의 쿠릴열도 방문으로 긴장이 이어지고 있다.책자 표지를 보면 초·중·고생으로 보이는 학생이 웃으며 먼 곳을 응시하는 듯한 장면을 애니메이션으로 친숙한 듯이 그려져 있다. 이 표지 역시 온라인에서 논란이 됐다. <도쿄 신문>은 "일본을 둘러싼 안전보장환경의 엄격함과 그에 대응하는 방위력 강화 등을 상세히 설명하는 내용에도 불구하고 애니메이션풍을 사용해 '친숙함을 앞세운 인상 조작'으로 보는 의견도 있다"고 전했다.'아이들의 웃음'은 전쟁을 친숙하게 포장하는 데 쓰일 이미지가 아니라, 전쟁의 공포와 희생으로부터 지켜야 할 미래다. 아이들에게 필요한 것은 전쟁에 대비하는 법이 아니라, 전쟁을 되풀이하지 않을 방법을 평화롭게 찾아내는 것 아닐까. 혹시나 하는 마음에, 학교에서 한참 공부할 아이에게 메시지를 보냈다.아이의 답을 읽고 안도했다.일본 아동문학을 엮은 <하늘은 이어져 있다>에 나오는 치카의 할머니의 한 마디가 떠오른다.