큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 7월 29일 시청 중회의실에서 열린 ‘민선 9기 수원대전환추진단 중간보고회’에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원특례시 관계자들이 25일 정부세종청사에서 열린 ‘2026년 적극행정 우수사례 경진대회 본선’에서 ‘전국 최초 모바일+우편 자동연계로 행정송달의 빈틈을 없애다’ 사례를 발표해 최우수상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 강조해 온 '시민이 일상에서 체감하는 변화'가 구체적인 행정서비스 개선 사례로 이어졌다. 수원특례시가 모바일 전자고지를 확인하지 못한 시민에게 종이 고지서를 자동 발송하는 시스템을 구축해 범정부 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받았다. 행정정보 전달 과정에서 발생하는 불편과 사각지대를 줄이고 시민 편의를 높인 점이 평가받았다.수원시는 지난 25일 정부세종청사에서 열린 행정안전부·인사혁신처·국무조정실 공동 주관 '범정부 2026년 적극행정 우수사례 경진대회' 본선에서 최우수상을 받았다.수상 사례는 '전국 최초 모바일+우편 자동연계로 행정송달의 빈틈을 없애다'다. 본선에 진출한 18개 사례를 대상으로 현장 심사위원 평가와 온라인 국민투표, 국민심사단 평가 등을 합산해 대상 6건과 최우수상 12건을 선정했다.이번 성과는 이재준 시장이 민선 9기 시정 운영의 기준으로 제시한 시민 체감과도 맞닿아 있다. 이 시장은 지난 7월 30일 수원대전환추진단 중간보고회에서 "민선 9기의 성공은 공약을 얼마나 많이 추진했는지가 아니라 시민이 일상에서 얼마나 변화를 체감했는지로 평가받을 것"이라고 강조했다. 시민에게 필요한 정책을 실행 가능한 과제로 만들고 실제 삶의 변화로 연결하겠다는 취지다.수원시가 구축한 시스템은 모바일 전자고지와 종이 우편을 연계한 방식이다. 기존 우편 송달은 분실이나 오배송 문제가 있었고, 모바일 전자고지는 시민이 메시지를 열람하지 않으면 고지 내용이 전달되지 않는 한계가 있었다.시는 모바일 전자고지를 먼저 발송하고, 이를 열람하지 않은 시민에게는 종이 고지서가 자동으로 발송되도록 시스템을 개발했다. 모바일 이용이 익숙한 시민에게는 편리한 서비스를 제공하면서도 전자고지를 확인하지 못한 시민에게는 기존 우편 방식으로 다시 안내하는 구조다.시스템 구축에는 3년이 걸렸다. 수원시 공직자들은 행정안전부와 한국인터넷진흥원, 우정사업본부, 민간기업 등을 수차례 찾아가 협의했다. 기존에 없던 적용 기준을 마련하고 기관별로 다른 시스템을 연결해야 했기 때문이다.2024년 11월 모바일 전자고지 서비스를 시작한 수원시는 군소음보상금, 환경개선부담금, 주민등록 사실조사 안내 등으로 적용 분야를 넓혀 현재 33종의 행정고지를 발송하고 있다. 시각장애인 등 디지털 취약계층을 위한 모바일 음성 전자고지도 도입했다.비용 절감과 시민 참여 확대 효과도 나타났다. 수원시는 연간 5억 원 이상의 우편 발송 비용을 절감하고 있다. 지난해 주민등록 사실조사에서는 모바일 전자고지로 비대면 참여를 안내한 결과 비대면 참여율이 42%에 달했다. 비대면 참여자 증가율은 전국 1위였으며, 행정안전부는 해당 시스템의 전국 지자체 도입을 권고했다.이번 사례는 행정 전반을 바꾸는 거창한 혁신이라기보다 시민들이 행정서비스를 이용하면서 겪는 구체적인 불편을 찾아 절차를 개선한 적극행정이라는 점에서 의미가 있다. 특히 디지털 전환을 추진하면서도 모바일 고지를 확인하지 못한 시민을 위한 보완 수단을 마련했다는 점은 주목할 만하다. 행정 효율과 비용 절감뿐 아니라 행정정보를 빠짐없이 전달하는 문제까지 함께 고려했기 때문이다.수원시 관계자는 "시민 눈높이에 맞춰 적극적으로 행정 절차를 개선한 노력을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 적극행정을 이어가겠다"고 밝혔다.