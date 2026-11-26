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큰사진보기 ▲가천대 입학처공지 ⓒ 가천대학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲가천대학교 입학처변경 사항 ⓒ 가천대학교 관련사진보기

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2027학년도 대학입시는 유독 학부모도 신경 써야 할 것이 많다. 대학별 논술고사 일정과 고사장 위치, 교통 상황을 확인하는 것은 기본이다.그동안 시험에 필요한 준비물을 빠뜨리지 않았는지 살피는 데 주로 신경을 썼다면, 올해는 챙겨서는 안 되는 물품이 무엇인지 확인하는 일도 중요해졌다. 수능에서 사용할 수 있었던 물품이 논술고사에서는 금지되기도 한다. 심지어 시험 당일 어떤 옷을 입어야 하는지도 살펴야 한다.오는 30일은 아들이 가천대 논술시험을 치르는 날이다. 가천대학교는 지난 10월 26일 논술고사장과 수험생 유의사항을 안내했다. 나 역시 공지가 올라왔을 때 부지런히 출력해 두었다.그런데 지난 11월 23일 논술고사 운영 변경 사항과 수정된 수험생 유의사항이 다시 공지됐다. 최초 안내로부터 28일 만이다. 가천대 논술고사가 11월 29일부터 12월 1일까지 진행되니 첫 시험을 엿새 앞둔 시점이다.미리 출력해 두었다고 안심할 일이 아니었다. 혹시 놓친 내용은 없는지 올해는 시험 직전까지 대학별 입학처 홈페이지를 수시로 확인하게 된다.기존에는 수험생이 직접 필기구를 준비해야 했지만, 변경된 규정에 따르면 대학에서 제공하는 검은색 펜, 샤프, 샤프심, 지우개를 사용해야 한다. 아날로그 시계를 포함한 개인용 시계와 귀마개 사용도 금지된다.고사장 출입 절차도 달라졌다. 건물 출입이 가능한 시간이 입실 완료 30분 전에서 50분 전으로 앞당겨졌다. 개인 소지품을 제출하고 모든 수험생이 금속탐지 검사를 받아야 하기 때문이다.응시 복장에 관한 권장 사항도 새롭게 마련됐다. 권장 기준에 맞지 않는 복장을 착용한 수험생은 대학에서 제공하는 간이 가운을 착용해야 한다.아들은 지금까지 손목시계 없이 시험을 치러 본 적이 없다. 손목시계를 보며 문항별로 시간을 배분하고 남은 시간을 확인하는 것도 그동안의 시험 훈련에 포함돼 있었다.이제는 개인용 시계 없이 시간을 관리하는 연습도 해야 할 듯하다. 평소 손에 익은 필기구 대신 대학에서 제공하는 필기구를 사용해야 하는 것도 달라진 점이다.귀마개 사용 규정도 눈에 띈다. 이번 수능에서는 귀마개 사용을 희망하는 수험생의 경우 매 교시 감독관의 검사를 거쳐 사용 가능 여부를 판단하도록 했다. 그러나 가천대 논술고사에서는 귀마개 사용이 금지된다.여러 대학의 논술시험을 연이어 치르는 수험생이라면 대학마다 다른 규정을 꼼꼼하게 숙지해야 한다. 한 시험에서 허용됐던 물품이 다음 시험에서는 금지될 수도 있기 때문이다.인공지능(AI)과 초소형 전자기기를 활용한 부정행위에 대한 우려가 커지면서 교육부도 지난 20일 대학별고사 부정행위 대응 방안을 점검하고 긴급 대응체계를 마련했다.부정행위를 막기 위한 대학의 적극적인 대응은 반가운 일이다. 누구보다 공정한 시험을 바라는 사람들은 성실하게 시험을 준비해 온 수험생과 그 가족일 것이다.다만 기술의 발전이 수험생의 필기구와 손목시계, 옷차림까지 바꿔 놓을 줄은 미처 생각하지 못했다.대학마다 시험의 특성과 운영 여건이 다르겠지만, 앞으로는 휴대 및 사용 가능 물품, 검사 절차 등 부정행위 방지를 위한 기본적인 공통 지침이 마련되면 좋겠다. 여러 대학의 시험을 치르는 수험생들이 대학마다 달라지는 규정으로 혼란을 겪는 일도 줄어들지 않을까.시험을 앞둔 자녀에게 준비물을 잘 챙겼느냐고 묻던 학부모가 이제는 챙겨서는 안 되는 물품까지 하나하나 확인한다.무엇을 챙기는가 못지않게 무엇을 챙기지 않는가도 중요해진 시험. 2027학년도 대학입시의 새로운 풍경이다.까다로워진 시험 절차에 마음이 무거워질 수도 있겠지만, 수험생들이 시험장에 들어서는 순간만큼은 부담을 내려놓고 가벼운 마음으로 그동안 쌓아 온 실력을 마음껏 발휘할 수 있기를 바란다.