큰사진보기 ▲26일 오전 10시 30분, ‘지방교육재정 개편 반대’ 기자회견에 참석한 교육감들과 교육단체 대표들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 오전 10시, 대한민국교육감협의회가 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오전 10시 30분, ‘지방교육재정 개편 반대’ 기자회견에 참석한 교육감들과 교육단체 대표들. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

정부·여당이 추진하는 교육재정 삭감법(지방교육재정교부금법 개정안)에 반대하기 위해 전국 16개 시도 교육감들이 일제히 가정통신문을 보내고, 유초중고 교직원들은 총파업에 들어가기로 했다. 국민의힘, 조국혁신당, 진보당 등 야당들도 교육재정 삭감법 저지 활동에 들어갔다. 교육계 역사상 초유의 대동단결 모양새다.26일 오전 10시, 대한민국시도교육감협의회의 정근식 회장은 국회 정문 앞에서 12개 시도 교육감들과 함께 연 기자회견에서 "(교육재정 삭감에 대해) 우리가 도저히 납득할 수 없다. 교육감님들이 너무 절박해서 방금 결정했다"라면서 "교육재정에 대한 학부모님들의 알 권리를 위해서, 학부모님들의 요구에 응해서 오늘(26일) 자로 전국의 모든 학부모님께 편지를 보내기로 했다"라고 밝혔다. 기자회견을 지켜보던 학부모 10여 명이 일제히 환호했다.650여만 명에 이르는 전국 유초중고 학부모에게 일제히 시도 교육감 이름으로 가정통신문을 보내겠다는 뜻이다. 정부 정책에 반대하는 가정통신문을 교육감들이 일제히 보내는 것은 전례를 찾기 힘든 일이다.이와 관련, 조용식 울산시교육감은 "정부가 이렇게 교육재정을 흔들어놓고 안정적인 교육활동을 기대할 수 있겠느냐. 가정통신문 발송은 한 번이 어렵지 두 번은 어렵지 않다"라면서 "2028년 총선이 있다. 교육감들이 (정부의 교육재정 삭감 행위에 대해) 계속 알려나가야 한다고 생각한다"라고 밝혔다. 교육감협의회 관계자도 "정부가 교육재정 삭감을 고수한다면 교육감들의 가정통신문은 계속 발송될 수 있다"라고 <오마이뉴스>에 설명했다.정부·여당은 11월 30일 2027년 예산안 심사 시한을 앞두고 기존 교육교부금에 대한 내국세 20.79% 연동제를 폐지하는 내용을 담은 교육재정 삭감법을 예산 부수 법안으로 지정하는 방안을 추진하고 있다. 이렇게 되면 해당 법안이 교육위 등 상임위를 거치지 않고 곧바로 본회의에 올라간다. 교육교부금은 교육청이 유초중고 교육을 위해 쓰는 돈이다.이날 기자회견에서 교육감협의회에서 지방교육재정 특별위원장을 맡은 권순기 경남교육감은 "현재 교육교부금법은 내국세의 20.79%를 교부금으로 받을 수 있지만, 정부가 추진하는 개정안이 통과되면 내국세의 14%대로 떨어진다"라면서 "이것은 정말 심각한 일이다. 이에 더해 정부는 회계 연도 2026년이 다 지나가는 마당에 법을 개정해 2026년 내국세 상승 정산분인 11조 원을 안 주려고 하고 있다"라고 짚었다. 그러면서 "이것은 90분 축구 경기에서 80분이 지난 뒤 룰을 바꾸는 것과 똑같다. 소급입법에 해당하는 위헌적 행동"이라고 강조했다.이날 교육감들은 ▲정부 법안에서 학령인구 반영률을 35%에서 10%로 하향 ▲교육교부금 정산분 11조 7000억 원 지급 ▲교육청 인건비 감당이 어려우면 차액 보전 ▲미래대응기금에 초중등교육 지원 근거 마련 등을 요구했다.교육감들은 기자회견문에서 "오늘 우리의 요청은 안정적인 학교 운영과 아이들의 배움을 지키기 위한 최소한의 요구"라면서 "우리 아이들의 배움을 지키는 것이 곧 대한민국의 미래를 위한 투자"라고 밝혔다.기자회견을 마친 교육감들은 이날 오전 10시 30분부터 국회 본관 앞 계단에서 연 '지방교육재정 개편 반대' 기자회견에 참여했다. 이 기자회견은 420개 단체가 참여한 교육교부금 개편 대응 긴급행동이 주최했다.150여 명이 모인 이 자리에서 학교비정규직연대회의는 "교육재정 사수를 위해 오는 27일부터 총파업에 들어갈 것"을 선언했다.정인용 민주노총 교육공무직본부장은 "교육 주체의 목소리는 철저히 배제한 채 교육재정을 삭감하는 것은 공교육의 공공성을 해체하는 명백한 범죄"라면서 "그래서 지금 우리가 사상 초유의 단결에 나섰다. 이렇게 교육계가 하나로 뭉쳐 반대의 목소리를 내고 있는데, 현재 정부가 지방교육재정 개악을 강행한다면 역사에 교육을 포기한 정권으로 쓰일 것"이라고 경고했다.이날 기자회견은 진보당 정혜경 의원이 주관했다. 국민의힘 소속 국회 교육위 김희정 위원장과 이인선 간사도 주변에서 이 기자회견을 살펴봤다. 하지만 더불어민주당 의원은 한 명도 참여하지 않았다.