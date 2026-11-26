국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

외관상 상해 여부를 불문하고 목을 조르거나 입과 코를 막는 등 호흡이나 혈액순환을 방해하는 폭행을 한 '목조름·질식의 죄'(5년 이하의 징역)를 신설함.

큰사진보기 ▲국회부의장인 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회부의장실에서 친밀한 관계 폭력 대책 등에 관해 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

친밀관계구성원의 목을 조르거나 입과 코를 막는 등 호흡 또는 혈액순환을 방해하는 폭행을 한 사람은 5년 이하의 징역에 처한다. 이 경우 피해자에게 외관상 상처나 상해가 발생하거나 의식 소실 등의 증상이 확인될 것을 요하지 아니한다. (개정안 11조 제1항)

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 이날 이 대통령은 '여성폭력 추방' 주간을 맞아 "초안전사회를 만들기 위해 피해자 보호를 더욱 강화하겠다"며 "범정부 종합대책도 곧 발표할 것"이라고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

남인순 국회부의장이 친밀한 관계에서 목조름 행위를 강력하게 처벌하는 법안을 발의했습니다. 벌금형이 없고 기소유예도 하지 못하도록 했습니다.남 부의장(더불어민주당·서울 송파병)은 이같은 내용을 포함한 가정폭력처벌법 전면 개정안을 25일 대표발의했는데요. 법률 제명 또한 '친밀관계폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법'으로 변경하는 안입니다.남 부의장은 "법의 목적을 가정의 유지보다 피해자의 생명과 안전을 우선하는 방향으로 전환하며, 현재와 과거의 교제 관계까지 적용 대상을 확대하는 내용을 담았다"라고 설명했습니다. 현행 법은 제1조를 통해 "가정폭력범죄로 파괴된 가정의 평화와 안정을 회복"이라고 그 목적을 규정하고 있습니다.남 부의장 개정안에서 일단 눈에 띄는 대목은 목조름·질식죄를 벌금형 없이 징역형으로 처벌하도록 했다는 점입니다.앞서 김동아 의원(더불어민주당·서울 서대문갑)도 목조름 행위 자체를 처벌하는 규정을 신설하는 가정폭력처벌법 일부 개정안을 대표발의했는데요. 7년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금형으로 처벌하도록 하고 있습니다.2025년 5월 국회입법조사처는 "산소 공급을 차단하지만 피해자가 사망에 이르지 않는 경우를 비치명적 목조름"으로 정의하면서 "해외 주요국에서는 비치명적 목조름 행위를 단독 범죄로 규정하고 이를 엄격히 처벌하고 있다"고 전한 바 있습니다.또한 남 부의장은 개정안 제15조 2항을 통해 목조름·질식죄는 물론 강압적 통제죄의 경우에도 기소유예 처분을 할 수 없도록 규정했습니다. 친밀관계폭력범죄에 대한 반의사불벌 규정 적용 또한 배제하도록 했습니다.남 부의장은 개정안을 통해 "상대방을 지속적으로 감시·고립·통제하는 강압적 통제죄"도 신설했습니다. 법안을 보면 이에 해당하는 행위들이 구체적으로 적시돼 있는데요.▲상대방의 동의 없이 또는 동의가 철회되었음에도 개인위치정보를 수집하기 위한 장치 등을 설치하거나 운용하는 행위 ▲위치·이동 경로 및 일상을 수시로 보고하도록 강요·감시하는 행위 ▲상대방의 통신내역이나 사생활 정보를 부당하게 열람·취득하는 행위 ▲부당한 방법으로 상대방 지인의 만남·교류를 금지하거나 제한하는 행위 등을 처벌할 수 있도록 했습니다.상대방의 직업·학업 등 사회 활동 행위 통제는 물론 경제적 통제 행위도 처벌 대상이 될 수 있습니다. 재산·소득·금융계좌의 처분·사용을 부당하게 제한하는 행위가 이에 해당합니다. 신분증, 여권, 휴대전화, 장애인 보조기구 그리고 그 밖의 생활필수품을 부당하게 보관·은닉·손괴하여 일상 생활을 방해하는 행위 역시 강압적 통제죄 대상으로 규정했습니다. 사생활이나 개인정보 등 유포 협박은 물론 상대방의 반려동물에 대한 위해 협박 또한 처벌이 가능합니다.이와 같은 행위가 지속적으로 이뤄져 상대방의 일상 생활에 현저하게 지장을 줬다고 판단된 경우 범죄가 성립됩니다. 기본 법정형은 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금입니다. 또 이같은 행위로 인해 사람을 상해에 이르게 하면 1년 이상 10년 이하 징역에 처하고, 사망에 이르게 한 경우는 무기 또는 5년 이상 징역에 처하도록 규정했습니다.이날 남 부의장은 '스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 일부 개정안'과 '전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정안'도 함께 대표발의했는데요.남 부의장은 "스토킹범죄처벌법 개정안은 관계 형성 및 유지 강요, 무단 위치 추적, 디지털 통제, 사회적 고립 등 스토킹 행위의 유형을 확대하고, 중대 위험 행위는 반복성이 확인되지 않더라도 한 차례의 행위만으로 긴급응급조치·잠정조치 등 보호조치가 가능하도록 했다"고 전했습니다.또한 "고위험 스토킹범죄와 보호조치 위반에 대해서는 현행범 체포를 우선하도록 하고, 고위험 가해자에 대한 전자장치 부착 청구를 원칙적으로 의무화했다"면서 "보호기간 확대, 불기소 처분 이후 보호조치의 한시적 유지 등을 통해 피해자 보호의 실효성을 높이도록 했다"고 설명했습니다.전자장치부착법 개정안은 가정폭력처벌법 개정안과 스토킹범죄처벌법 개정안의 법적 근거를 정비하는 차원에서 만들어졌습니다. 남 부의장은 "가정폭력과 교제폭력을 포함하는 친밀관계폭력범죄를 전자장치 부착명령 대상에 추가해 재범 위험성이 높은 가해자에 대해 형 집행 종료 후에도 전자감독을 할 수 있도록 했다"고 전했습니다.남 부의장은 "이재명 정부도 제도 개선 필요성에 뜻을 모은 만큼 이번에는 반드시 실질적인 변화가 이뤄질 수 있도록 국회가 입법에 속도를 내야 한다"며 "지난 10월 여야 의원 93명과 함께 발의한 '친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안'을 바탕으로 국회 특위를 조속히 구성해야 한다"고도 강조했습니다.