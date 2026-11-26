큰사진보기 ▲전교조 세종지부 제6대 지도부로 당선된 조현기 지부장·최혜은 사무처장 후보조 사진 ⓒ 전교조 세종지부 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

전국교직원노동조합(전교조) 세종 지부를 향후 2년간 이끌어갈 새로운 집행부가 구성됐다.전교조는 26일 제23대 위원장·사무총장과 전국 시도지부장·사무처장 선거 결과를 발표했다. 이번 선거에서 전교조 세종 지부 제6대 지도부로는 '답답한 오늘(RED RED), 당당한 내일(GREEN GREEN)'을 주요 기치로 내건 조현기 지부장·최혜은 사무처장 후보조가 투표율 59.46%, 득표율 90.91%의 지지를 얻어 당선됐다.조현기 지부장 당선인은 반곡중학교 교사로 재직 중이며, 제4대 세종 지부 정책실장을 거쳐 2025년부터 교권국 차장으로 활동해 왔다. 함께 호흡을 맞출 최혜은 사무처장 당선인은 소담초등학교 교사로 2021년부터 지부 내 초등위원장과 기후정의위원장, 참교육실장 등 주요 보직을 두루 역임했으며 현재 제5대 사무처장을 맡고 있다.새 집행부는 앞으로 강미애 세종시교육감의 정책 추진 과정 점검을 비롯해 학교 현장 업무 경감, 교사의 교육권 및 교육 활동 보호, 단체 교섭 체결 등 지역 내 주요 교육 현안을 풀어나가는 과제를 안게 됐다.조현기 지부장 당선인은 "교원의 정치적·사회적 권리 제한과 교육 재정 감축, AI 시대와 교육 체제의 충돌 등 마주한 현실이 녹록지 않고, 특히 세종은 현장과 괴리된 정책이 일방적으로 시도되고 있다"고 진단했다.이어 "답답한 현실 앞에서도 놓여 있는 길을 당당히 걸어가겠다"며 "전교조의 힘은 고민하고 실천하는 조합원에게서 나오는 만큼 선생님들과 함께 고민하며 한 걸음 먼저 실천하도록 노력하겠다"고 당선 소감을 전했다.한편, 함께 치러진 전교조 제23대 중앙 지도부 선거에서는 현 위원장인 박영환 후보와 이민희 사무총장 후보조가 경선 끝에 당선되며 박 위원장이 연임에 성공했다. 중앙 집행부는 아동복지법 개정을 통한 무분별한 아동 학대 신고 해결, 유보통합 저지 및 고교 학점제 폐지 대응, 교사 정원 확보와 임금 인상을 위한 대정부 교섭, 학교 안전사고 관련 국가소송책임제 도입 등을 핵심 과제로 제시했다.이번에 선출된 중앙 및 세종지부 당선인들의 임기는 오는 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다. 세종 지부 새 집행부는 임기 동안 교육의 공공성 강화와 교권 수호를 중심으로 학교 현장의 요구를 대변하는 데 주력할 계획이다.