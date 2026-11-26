큰사진보기 ▲당진시가 지방세 및 지방행정제재·부과금 고액·상습 체납자 53명의 명단을 공개했다. 체납액은 총 14억 1900만 원이다. ⓒ 당진시청 관련사진보기

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세금은 개인과 기업이 부담하는 의무인 동시에 지역사회를 움직이는 공동의 재원이다. 시민들이 납부한 세금은 도로와 공원, 복지시설을 비롯해 교육과 취약계층 지원 등 일상의 다양한 공공서비스를 뒷받침한다. 그렇기에 납세 의무는 누구에게나 공평하게 적용돼야 하며, 이를 지키지 않는 고액·상습 체납에 대한 행정의 책임도 가볍지 않다.이와같이 납세 의무가 공정하게 이행돼야 하는 이유다.충남 당진시가 지방세와 지방행정제재·부과금 고액·상습 체납자 53명의 명단을 공개했다. 공개 대상자의 체납액은 모두 14억 1900만 원으로, 개인 32명과 법인 21개 업체가 포함됐다. 당진시는 지난 26일 시 누리집과 위택스 등을 통해 고액·상습 체납자 명단을 공개했다고 밝혔다. 이번 조치는 체납자의 자진 납부를 유도하고 성실하게 세금을 납부하는 시민들과의 형평성을 확보하기 위한 것이다.명단 공개 대상은 체납 발생일로부터 1년이 지나고 체납액이 1000만 원 이상인 개인과 법인이다. 시는 지난 3월부터 6개월간 사전 안내와 소명 기회를 제공했으며, 충청남도 지방세심의위원회 의결을 거쳐 최종 공개 대상자를 확정했다. 이에 체납 내역을 구체적으로 살펴보면 지방세 체납자는 개인 29명으로 6억 9200만 원, 법인 21개 업체로 6억 2300만 원이다. 지방행정제재·부과금 체납자는 개인 3명으로 1억 400만 원이다.공개 항목에는 체납자의 성명 또는 법인명, 나이, 직업(업종), 주소, 체납액 등이 포함된다. 법인이 체납한 경우에는 법인 대표자의 정보도 함께 공개된다. 시민들은 당진시 누리집과 위택스에서 관련 명단을 확인할 수 있다.세금은 공동체를 유지하는 데 필요한 재원이자 시민들이 함께 부담하는 사회적 약속이다. 누군가 정당한 사유 없이 납세 의무를 이행하지 않으면 그 부담은 성실하게 세금을 납부하는 다른 시민에게 돌아갈 수 있다. 특히 고액·상습 체납이 반복되면 조세 행정에 대한 신뢰와 납세 의식에도 영향을 미친다. 그렇다고 모든 체납을 같은 기준으로 바라볼 수는 없다. 사업 실패나 실직, 갑작스러운 질병 등으로 납부 능력을 잃은 사람과 재산이 있으면서도 고의로 납부를 회피하는 사람의 상황은 다르기 때문이다. 체납액이라는 숫자만으로 개인의 사정을 모두 설명할 수 없는 이유다.여기서 중요한 것은 조세 행정의 핵심은 징수의 엄정함과 사회적 형평성을 함께 확보하는 데 있다. 지방재정의 건전성을 유지하려면 정당한 납세 의무를 회피하는 행위에 단호하게 대응해야 하지만, 경제적 위기로 납부 능력을 잃은 시민에게까지 획일적인 징수 기준을 적용해서는 안 된다. 체납에 이르게 된 원인과 개인별 경제 여건, 실질적인 납부 능력을 종합적으로 살펴 차등적으로 대응해야 한다. 이러한 균형 있는 접근이 뒷받침될 때 조세 행정의 실효성과 시민의 신뢰도 함께 높아질 수 있다.당진시 역시 체납자의 경제적 상황과 체납 원인 등을 종합적으로 고려해 생계형 체납자에게는 탄력적인 체납처분을 추진할 계획이다. 반면 납부 능력이 있음에도 고의로 납부를 회피하는 고액·상습 체납자에게는 재산 압류와 공매, 자동차 번호판 영치 등 강도 높은 징수 활동을 이어가기로 했다.김기재 당진시장은 "성실한 납세는 지역사회를 유지하고 시민 모두의 삶의 질을 높이는 공동의 책임이자 약속"이라며 "납세 의무를 회피하는 고액·상습 체납자에게는 엄정한 징수 원칙을 적용하되, 경제적 어려움에 처한 시민에게는 개별 여건을 고려한 세심한 행정을 펼치겠다"고 말했다. 이어 "공정한 조세 질서 확립과 성실 납세 문화 정착을 위해 체납 관리와 징수 활동에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.아울러 세금 체납은 단순히 개인이나 기업의 납부 의무를 이행하지 않은 문제로만 볼 수 없다. 누군가의 납세 회피는 성실하게 세금을 납부하는 시민과의 형평성을 무너뜨리고, 지역사회가 함께 누려야 할 공공서비스의 재정 기반에도 영향을 미칠 수 있다. 특히 고액·상습 체납이 반복되는 상황에서 성실 납세자에게만 책임을 요구하는 행정은 시민들의 조세 신뢰를 얻기 어렵다.그렇다고 경제적 어려움으로 세금을 내지 못하는 사람까지 같은 잣대로 판단해서도 안 된다. 체납 원인과 납부 능력을 구분하지 않는 획일적인 징수는 또 다른 사회적 부담을 낳을 수 있기 때문이다. 결국 공정한 조세 질서는 납세 의무를 회피하는 행위에는 엄정하게 대응하고, 경제적 취약계층에는 재기의 기회를 보장하는 데서 출발한다. 세금을 내는 사람과 걷는 행정, 그리고 그 세금으로 공공서비스를 누리는 시민 모두가 납득할 수 있는 조세 정의가 필요한 시점이다.