큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 눈을 감고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 소추를 당론으로 결정했는데, 어떻게 보세요?

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- 조희대 대법원장에 대한 정치적인 통제의 필요성이 충분하다고 하셨는데, 삼권분립에 어긋나는 주장은 아닌가요?

이재명 대통령의 후보 시절, 선거법 위반 사건 파기환송을 내린 것에 대한 정치 보복으로 보이기도 해서요.

- 재판 내용을 이유로는 탄핵할 수 없는 것으로 아는데요.

- 민주당은 한덕수 전 총리 재판 과정이나 대법관 재제청 문제 등을 탄핵 사유로 삼는다는 것 같던데요.

큰사진보기 ▲'한덕수 일부 무죄 취지 파기환송'에 반발해 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 결정한 김민석 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 일부에서는 탄핵 타이밍이 늦었다는 평가도 나와요. 더 빨리 했어야 한다는 거죠.

조희대 대법원장이 정치적으로 움직인다는 느낌도 받는데요.

- 대법원장 탄핵소추는 후진국에서나 하는 일이라는 주장도 있는데요.

- 조희대 대법원장 탄핵소추안이 통과되면 내란 재판이 지연돼 관련 피고인들이 석방될 수 있다는 얘기도 있던데요.

큰사진보기 ▲한상희 건국대 법학전문대학원 교수. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 최근 전국법관대표회의 의장이 대법원장을 탄핵하면 행동에 나서야 한다는 글을 올려 논란인데, 어떻게 보세요?

- 실제로 탄핵소추안이 가결돼 헌법재판소 심판대에 오른다면 결과가 어떻게 나올까요?

- 인용 가능성은 없나요?

- 탄핵이라는 정면충돌 외에 사법부의 책임성을 높이고 국민의 사법 신뢰를 회복하기 위해 지금 우리 사회에 필요한 제도적 대안은 무엇이라고 보시나요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추를 당론으로 채택했다. 대선 전 대법원이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 파기환송한 이후 일부 민주당 의원이 탄핵 필요성을 제기했을 때만 해도 지도부는 선을 그었다.그러나 최근 내란 사건과 관련한 한덕수 전 국무총리의 대법원 판결이 일부 무죄 취지로 파기환송하면서 상황이 달라졌다. 이 판결이 당론 채택의 기폭제가 됐다. 다만 국회에서 조 대법원장 탄핵소추안이 통과되더라도 헌법재판소가 인용할 가능성은 낮다는 것이 법조계의 대체적인 시각이다.헌법학자의 시각을 듣기 위해 지난 24일 한상희 건국대 법학전문대학원 명예교수와 전화로 인터뷰했다. 다음은 한 교수와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."사법권의 정치 개입이 두드러지면서 그에 대한 민주적 통제의 필요성이 부각되는 상황입니다. 조희대 대법원장은 이재명 대통령(후보 시절)과 관련한 파기환송, 정치색 짙은 대법관 제청·재제청 과정의 파행, 법원 예산 집행, 한덕수 전 총리의 내란중요임무종사 혐의 재판 등에서 헌법과 법률에 반하는 행동을 적지 않게 했습니다.특히 한덕수 판결은 한덕수 전 총리를 위해 법리를 구성한 것이 아닌가 싶을 정도로 예외적이고 모호한 내용으로 가득합니다. 명백한 정치 행위이며, 이에 대한 국회의 통제는 당연히 필요합니다. 다만 지금 상황에서 탄핵이라는 수단은 그리 탐탁지 않습니다.""권력분립 원칙을 끌어올 상황은 아니라고 봅니다. 권력분립은 상호 불간섭을 절대시하는 것이 아니라 견제와 균형 속에서 통합된 국정 운영을 도모하는 것이기 때문입니다. 대법원이 잘못하면 국회는 언제든 입법권, 국정조사권, 재정권을 행사해 적절히 통제할 수 있습니다.다만 탄핵에 앞서 법원조직법 개정이나 법관 인사 체제 개선 같은 사법개혁으로 나아가거나, 제왕적 대법원장 체제를 혁파하고 민주적 사법의 틀을 마련하는 것이 정도였습니다. 탄핵소추는 이런 총체적인 해법을 피한 채, 법원이 가진 모든 문제를 조희대라는 한 개인에 대한 공격으로 덮어 버리는 우를 범할 수 있습니다.""그 점에서 여당의 대응 방식은 한계를 보입니다. 체계적이고 총체적인 관점에서 대법원장을 통제하는 것이 아니라 사건이 터질 때마다 발끈하며 즉흥적이고 감정적으로 대응하다 보니 정치 보복이라는 반발이 힘을 얻습니다. 저는 정치 보복이라는 말이 민주 사회에서 존재할 수 없는 개념이라고 보지는 않습니다. 다만 그것이 더 합법적이고 합리적이며 민주적인 과정을 거쳐 행사될 필요가 있을 따름입니다.""재판이라고 해서 탄핵 사유가 될 수 없는 것은 아닙니다. 재판권의 오남용이나 독직 행위가 있다면 언제든 탄핵 절차가 가동되어야 합니다. 미국에서도 당파적으로 판결한 판사를 탄핵한 사례가 있습니다. 다만 재판 독립이라는 헌법 원칙에 비추어 그런 탄핵소추는 가급적 자제하는 것이 바람직합니다. 국회가 사법권을 압박하는 모양새가 되기 때문입니다.또 법관의 재판이 탄핵 대상이 된다면 헌법재판관들의 심판도 같은 운명을 겪을 수 있다는 위기감이 조성됩니다. 헌법재판은 대부분 정치권력 자체를 대상으로 하기 때문에 그때마다 정치권의 눈치를 봐야 할 수도 있습니다. 이번에 재판 내용을 포함해 탄핵소추를 하면 이 때문에라도 헌법재판소에서 인용될 가능성이 낮아집니다.""한덕수 재판의 경우 소부가 다루던 사건을 전원합의체에 회부하고, 심리기일로 잡혀 있던 날을 갑작스럽게 선고기일로 바꾸는 바람에 사건 심리를 제대로 하지 못했다는 점이 지적됩니다. 대법관 제청 문제는 대법원장의 직무유기와 연결되기도 합니다.하지만 이 모두는 대법원장의 권한 내 사항입니다. 분명 바람직하지 못한 행태이지만, 그렇다고 탄핵 사유로까지 삼을 수 있는지는 논란의 여지가 있습니다. 헌법재판소가 탄핵 요건으로 제시한 '중대성' 때문입니다. 지금까지의 자료만으로 판단하면, 조희대 대법원장의 재판 진행이나 대법관 제청과 관련해 헌법 질서가 견디기 어려울 만큼 침해되었다거나 대법원장에 대한 국민의 신뢰가 현저히 훼손되었다고 단정하기는 어렵습니다.조희대 대법원장의 행태에 국민적 분노가 있는 것은 사실입니다. 하지만 이는 정치적으로 해결할 일이지 탄핵이라는 사법 절차를 동원할 일은 아니라는 비판도 무시할 수 없습니다.""우리 법원은 12·3 내란에 대처하는 과정에서 아무런 역할을 하지 않았습니다. 법치의 수호자를 자처하면서도 비상계엄이라는 폭력 앞에서 움츠러들었고, 대법원장은 법원을 제대로 이끌지 못했습니다.헌정 수호 의무를 저버린 일종의 직무유기입니다. 내란 종식이 과제인 지금, 사법권의 이런 행태도 엄정하게 평가하고 바로잡아야 하며, 조희대 대법원장은 그 책임의 정점에 있습니다. 그런데 당시 정치권이 내란 종식을 형사처벌 일변도로 추진하다 보니 법원의 협조가 절실해 이 문제를 그냥 넘겨 버렸습니다. 정치의 사법화가 정치의 사법 종속으로 이어진 사례라고 봅니다.""조희대 대법원장의 행태는 '사법의 정치화'라는 말이 무색할 정도로 정치적이고 당파적입니다. 얼마 전 회자된 '사법 카르텔'이라는 말이 의미 있게 느껴질 정도이고, 대법원장이 그 중심에서 움직이는 것은 아닌가 하는 음모론적 의심도 지울 수 없습니다. 자신의 권한을 정치 상황에 따라 특정 정파에 유리하게 동원하는 것 같다는 느낌까지 듭니다. 국회는 탄핵을 꺼내기 전에 이 점부터 면밀히 조사하고 분석했어야 합니다.이번 한덕수 전 총리의 재판도 마찬가지입니다. 판결을 보면 윤석열 전 대통령의 계엄이 내란인지 아닌지보다 어떻게 하면 한덕수 전 총리에게 유리한 법리와 사실관계를 구성할 수 있을지에 신경을 쓴 것 같습니다. 보수 정파의 이해관계보다는 법원 고위직과 고위 공무원 출신 인사들이 대형 로펌을 중심으로 얽혀 있는 사법 카르텔을 먼저 의식한 것은 아닌가 하는 의혹이 듭니다.""법관 탄핵은 일본, 미국, 영국 등에서도 있는 일로, 탄핵이라기보다 신분이 보장되는 법관에 대한 일종의 징계 절차로 활용됩니다. 다만 대법원장을 탄핵하는 경우는 드문데, 이는 대법원장이 제대로 처신하기 때문이기도 하고 사법권의 상징이라는 정치적 지위 때문이기도 합니다.필리핀, 스리랑카, 인도 같은 나라에서는 대법관 탄핵 시도가 있었는데, 겉으로는 비리를 내세웠지만 대부분 사법권에 대한 정치적 강압이었습니다. 이들 나라에서는 탄핵소추와 심판을 모두 의회가 맡기 때문에 탄핵이라는 이름으로 정치적 억압이 가능합니다. 반면 우리나라는 헌법재판소가 사법 절차에 따라 심판하므로 탄핵이 온전히 정치의 수단으로 전락하지는 않습니다. 오히려 국회가 심판 과정에서 탄핵소추권 남용의 책임을 져야 할 수도 있습니다.""이론적으로는 그럴 수 있겠지만, 실제로 그럴까요? 현재 대법관은 12명(법원행정처장 제외)인데, 대법원장의 권한이 정지되면 11명으로 줄어듭니다. 그래도 소부 운영에는 지장이 없습니다. 대법원장은 소부에 관여하지 않기 때문입니다. 전원합의체 구성에도 지장이 없습니다. 따라서 탄핵소추 때문에 대법원 재판이 미뤄질 이유가 없습니다. 대법원장의 재판장 권한은 선임 대법관이 대행하면 됩니다.그러니 조희대 대법원장의 권한 정지와 내란 재판 진행은 별개로 봐야 합니다. 대법관들 사이에 의견이 격하게 갈리는 경우는 예외이겠으나, 그럴 가능성은 매우 희박합니다. 헌정 질서를 부정한 내란 사태를 조속히 극복해야 한다는 시대적 소명을 대법관들이 외면하지는 않을 것입니다.""법관대표회의 의장 자격으로 행동을 운운하는 것은 적절하지 않습니다. 사법 독립이라는 헌법 원칙을 말하는 것이라면 몰라도, 그 실천 방법으로 행동에 나설지는 법관대표회의가 주요 의제로 다루며 치열하게 토론해야 할 사안입니다. 그런데 중립적으로 회의를 이끌어야 할 의장이 먼저 자기 생각을 밝힌 셈이 되었습니다.또 전체 법관을 대표하는 사람이라면 현 사태에 대한 자성의 목소리도 아끼지 말았어야 합니다. 그가 수호해야 할 것은 법관의 이해관계가 아니라, 독일 법철학자 예링의 말처럼 국민의 정의 감정, 곧 법 감정입니다. 내란에 침묵했던 법원, 헌정 질서의 위기 앞에서 몸을 사렸던 법관들에 대한 국민의 불신과 불만을 덜어 주었어야 합니다.창원지법 판사들의 입장문도 마찬가지입니다. 반대하는 것이 탄핵소추 그 자체인지, 탄핵소추 사유에 재판 내용을 담는 것인지조차 분명하지 않아 법관답지 못하고, 오로지 재판권만이 지고한 가치라는 식의 고집스러운 문장으로 일관합니다. 내란으로 헌정 질서가 침탈되고 국민의 기본권과 민주 질서가 부정되는 상황에서 침묵했던 것을 조금이라도 반성했다면, 그에 대한 국민적 단죄 앞에서 사법 독립을 운운하며 고개를 쳐드는 일은 없어야 했습니다.""가장 확률이 높은 결과는 곧 다가올 조희대 대법원장의 임기 만료 시점까지 기다렸다가, 심판의 이익이 없다는 이유로 각하 결정을 내리는 것입니다. 법관 출신 재판관이 많은 헌법재판소의 소극성 때문입니다. 그렇지 않더라도 중대성 판단을 중심으로 탄핵소추를 기각할 가능성이 높습니다.""현 상태로는 인용 가능성이 거의 없다고 봅니다. 그동안 헌법재판소가 두 대통령을 탄핵한 건 헌법 수호 의지가 뚜렷해서라기보다 국민의 목소리 때문이었습니다. 촛불집회와 빛의 혁명이 광장에서 이어지는 가운데, 헌법재판소가 이에 떠밀려 파면 결정을 한 것입니다. 대법원장 탄핵소추를 추진하는 여당이 가장 주목해야 할 대목입니다.지금 필요한 건 탄핵 심판이라는 사법 절차가 아닙니다. 내란 종식이라는 시대적 소명 속에 탄핵의 필요성을 담아내고, 민주주의 공고화라는 관점에서 사법개혁의 서사를 구성하며 조희대 대법원장의 행태를 비판해 나가는 작업이 필요합니다. 그 안에 헌법재판소를 압박하는 국민의 목소리도 담아내야 합니다. 한마디로 지금은 사법의 시간이 아니라 정치의 시간이어야 합니다. 헌법재판소가 애지중지하는 '중대성'이라는 탄핵 요건도 그 속에서 구성되어야 할 것입니다.""탄핵을 말하기 전에 내란 종식의 당위성과 사법개혁의 절실함을 먼저 논의의 중심에 두었어야 했다고 생각합니다. 제왕적 대법원장 체제라고 하지만, 우리 헌법이 대법원장에게 준 권한은 법관 인사권과 대법관 제청권 두 가지뿐입니다.나머지 권한은 모두 법원조직법 등 국회가 만든 법률에서 나옵니다. 이 법률들에 기대어 대법원장이 3200명 법관 위에 군림하게 되는 것입니다. 국회는 이런 법률부터 고쳤어야 합니다. 법원행정처에서 법관 인사 제도에 이르기까지, 그리고 국민의 사법 참여 확대까지 포함해 대법원장에게서 권력을 덜어 내고 그 상당 부분을 국민에게 돌려주는 작업을 진행했어야 합니다. 이런 작업이 제대로 이루어졌다면 조희대 대법원장의 존재를 두고 고민할 이유도 훨씬 줄었을 것입니다."