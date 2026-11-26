큰사진보기 ▲제1의 전범기업미쓰비시중공업 도쿄 본사 로비 ⓒ 일제강제동원시민모임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미쓰비시중공업 강제동원 피해자인 양금덕 할머니와 일제강제동원시민모임, 한일역사정의평화행동 회원들이 2022년 11월 29일 서울 서초구 대법원 후문에서 기자회견을 열고 미쓰비시중공업의 국내 압류 자산에 대한 매각명령을 조속히 확정할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2010년 3월, 눈보라가 몰아치는 속에서 양금덕 할머니가 미쓰비시자동차 광주전시장 앞에서 1인 시위를 하고 있다. (자료사진) ⓒ 일제강제동원시민모임 제공 관련사진보기

일제강점기 강제동원 피해자들에 대한 일본 전범기업의 손해배상 책임을 확정한 대법원 판결 8주년을 앞두고 시민단체가 미쓰비시중공업에 피해자 측과의 교섭에 나설 것을 촉구했다. 한일 양국 정부를 향해서는 전범기업의 배상 명령 이행을 위한 책임 있는 조치를 요구했다.일제강제동원시민모임은 26일 성명을 내고 "오는 29일은 2018년 한국 대법원이 일제강점기 여자근로정신대로 동원된 피해자들의 소송에서 미쓰비시중공업에 배상 판결을 선고한 지 8주년을 맞는다"며 "숱한 상처를 안은 원고 5명 중 생존자는 양금덕 할머니뿐이고 4명(김중곤, 이동련, 박해옥, 김성주)은 대법원 판결 이후 고인이 됐다"고 밝혔다.이어 "원고들이 차례로 쓰러져 간 8년 사이 일본 정부와 일본기업이 한 일은 무엇인가. 사죄 한마디 있었는가. 법원의 배상 명령을 이행했는가"라고 물은 뒤 "만약 삼성전자가 일본 법원 판결을 따르지 않겠다고 한다면 일본 정부는 해당 기업의 일이라며 가만히 손 놓고 있었겠느냐"고 했다.시민모임은 " 일본 정부는 피고 기업이 한국 법원 배상 명령에 응하지 않도록 기업에 압력을 행사하는 것도 모자라, 대법 판결 약 7개월 뒤인 2019년 7월 '수출 규제 조치'라는 구실로 반도체 산업의 근간을 흔드는 도발까지 자행했다"며 "문명국가에서 가당키나 한 일이냐"고 지적했다.강제동원·강제노동·임금 미지불 등 불법행위가 2007년 5월 나고야고등재판소에서 인정된 뒤 미쓰비시중공업이 2010년부터 2012년까지 2년간 16차례에 걸쳐 근로정신대 문제와 관련해 피해자 측과 협상에 나섰던 전례도 거론했다. 당시 미쓰비시중공업은 피해자 측과 '사죄문' 초안까지 교환했다고 시민모임은 밝혔다.그러면서 "한국에서 소송이 제기되기 전부터 협상에 나섰던 미쓰비시가 정작 한국 대법원에서 최종 패소한 뒤 판결을 이행하지 않고 있는 것은 일본 정부의 압력과 방해 때문"이라며 "미쓰비시머티리얼즈가 중국인 피해자들이 소송 움직임을 보이자 피해자들과 보상 문제를 합의한 것을 고려하면 일본 측 태도는 더더욱 이중적"이라고 비판했다.시민모임은 이재명 대통령을 향해서도 날을 세웠다. 윤석열 정부가 이른바 '제3자 변제'를 강행하자 "삼전도 굴욕에 준하는 외교적 수치"라고 반발했으나 집권 이후 정작 강제동원 문제에 대해서는 직접적인 언급조차 없다는 것이다.시민모임은 "이재명 정부는 1년 사이 일본 총리와 7차례 만남을 가진 것에 대해 '셔틀 외교가 복원된 것'이라고 강조했다"며 "그렇다면 지금이야말로 이런 동력을 살려 강제동원 문제에 대해서도 보다 진전된 결과물을 내놓아야 할 때"라고 주장했다.시민모임은 그러면서 미쓰비시중공업을 향해 피해자 측과 화해를 위한 교섭에 즉각 나설 것을 촉구했다. 일본 정부를 향해서는 한일협력을 중시한다면 미쓰비시중공업의 판결 이행을 막지 말아야 한다고 했으며, 이재명 정부에는 피해자 인권을 외면하는 것은 실용외교가 아니라 국민 기만이라며 책임 있는 조치를 촉구했다.