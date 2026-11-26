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"위고비요? 혹시 위 고비가 언제쯤 오신 거죠?"

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"꼭 알아두셔야 합니다. 현재 당뇨 자체로도 체중이 감소할 수 있는 상황입니다. 여기에 마운자로의 체중 감소 효과까지 더해지면 생각보다 살이 많이 빠질 수 있습니다."

큰사진보기 ▲대학병원에서 제2형 당뇨병 혈당 관리 목적으로 처방받은 마운자로(터제파타이드) 5mg ⓒ 최호림 관련사진보기

"마운자로를 구입하시는 이유가 체중 감량 때문은 아니신가 봐요?"

큰사진보기 ▲실손 보험사가 안내한 마운자로 청구 구비서류(혈액검사결과지, 주치의 소견서) ⓒ 최호림 관련사진보기

지난 24일, 대학병원에서 당뇨병 진단을 받았다. 그리고 혈당 치료 목적으로 마운자로 5mg을 처방받았다. 사실 필자는 마운자로가 처음은 아니다. 2025년 8월, 뇌경색 후유증으로 재활치료를 받기 위해 재입원했던 병원에서 혈당 관리를 목적으로 2.5mg을 비급여로 맞은 적이 있다.그때만 해도 위고비나 마운자로는 지금처럼 대중적으로 알려진 약이 아니었다. 그래서 재미있는 일화도 있다. 당시 입원했던 한방 대학병원에서 위고비도 처방받을 수 있는지 물어봤었다. 아침 회진을 돌던 인턴 선생님은 내 질문을 듣더니 진지한 표정으로 되물었다.말 그대로 약품 이름인 위고비를 몰랐던 의료진이 '위에 고비(위장 장애)가 왔다'는 뜻으로 이해한 것이다. 지금 생각하면 웃음이 나오는 장면이다. 그만큼 당시에는 생소한 이름의 신약이었다. 그렇게 다른 약을 추가하지 않고 혈당 관리 차원에서 한 달가량 주사를 맞았다. 이후 혈당이 안정되면서 주사제 치료를 중단했다.하지만 지속적인 관리가 이어지지 못한 결과는 결국 당뇨병 진단으로 이어졌다. 이번에 진단을 내린 대학병원 주치의가 마운자로 5mg을 처방하면서 특별히 당부한 말이 있다.이 말이 중요하게 다가왔다. 마운자로를 다이어트 목적으로 사용하는 사람과 당뇨 치료 목적으로 사용하는 사람은 출발점부터 다르다. 특히 당뇨로 인해 이미 체중이 감소할 가능성이 있는 환자라면 약물에 따른 체중 변화까지 세심하게 살펴야 한다는 것이다.그렇게 처방전을 들고 마운자로를 구입하기 위해 약국 몇 곳을 찾아다녔다. 그런데 가격이 생각보다 천차만별이었다. 5mg 기준 40만 원 정도를 예상했는데 약국마다 몇 만 원씩 차이가 났다. 요즘은 의약품 가격을 비교해 주는 스마트폰 앱도 있어 직접 설치하고 검색했다. 결국 가장 저렴한 약국을 찾아가 구매했다. 약국의 약사는 대학병원 처방전을 확인하더니 내게 물었다.당뇨 때문이라고 말하자 약사는 이 약이 원래 당뇨병 치료제로 개발됐지만, 이후 체중 감량 효과가 알려지면서 비만 치료제로도 주목받기 시작했다고 설명했다. 이어 주사 방법을 차근차근 알려주었다.그런데 요즘은 이 약을 둘러싼 풍경이 사뭇 달라졌다. 심지어 '스시자로'라는 신조어까지 등장했다. 일본을 뜻하는 '스시'와 마운자로를 합친 말로, 국내보다 상대적으로 저렴한 일본 현지의 마운자로를 일컫는다. 저렴한 가격에 마운자로를 구하려는 사람들이 몰리면서 대마도행 배편 예약이 급증하고 주요 승선권이 잇따라 매진되고 있다는 소식도 들린다. 일본 현지에서 온라인 진료를 받은 뒤 대마도에 있는 택배업체 등을 통해 약을 수령해 국내로 가져오는 사례가 늘고 있다는 것이다.실제로 지난 11월 11일 식품의약품안전처와 관세청은 자가 치료 목적의 의약품 휴대 반입 기준을 완화한다고 발표했다. 이에 따라 다음 날인 12일부터 해외 의료체계에 따라 정상적으로 처방받거나 구매한 의약품은 정해진 범위 안에서 국내 반입이 가능해졌다.기본적으로 총 6병까지 허용하고, 이를 초과하는 경우에도 의약품 용법상 3개월 복용량까지 반입할 수 있도록 했다. 마운자로처럼 주 1회 투여하는 주사제의 경우 3개월분은 최대 12개 펜에 해당한다. 다만 이는 정상적인 의료체계에 따라 처방받거나 구매한 의약품을 개인이 휴대해 반입하는 경우에 관한 조치다. 해외 의약품의 무분별한 직접 구매나 국제택배를 통한 반입까지 일괄적으로 허용한 것은 아니다.하지만 필자는 뇌경색 병력이 있고 고혈압과 신장 관련 질환으로도 관리를 받아 왔다. 여기에 당뇨까지 더해지면서 복용하거나 투여해야 할 약이 늘어나는 것이 부담스럽다. 그런 점에서 마운자로를 통한 혈당 관리에 기대를 걸고 있지만, 경제적인 부담까지 외면할 수는 없다. 그렇다고 체력이나 면역력도 일반인에 비해 떨어지는 상태에서 약을 구하기 위해 해외를 오가는 것도 현실적으로 무리다.그래서 썩은 동아줄이라도 붙잡는 심정으로 마운자로의 실손의료보험 적용 여부를 알아보기 시작했다. 인터넷에는 검증되지 않은 정보가 넘쳐 났다. 영상과 블로그를 아무리 찾아봐도 명확한 기준을 확인하기 어려웠다. 조회 수를 높이기 위해 부풀린 정보인지, 실제 보험 약관에 근거한 설명인지 구분하기도 쉽지 않았다.결국 가장 확실한 방법은 직접 확인하는 것이었다. 내가 가입한 실손의료보험사에 전화를 걸어 마운자로 처방과 관련한 보험금 청구 가능 여부를 문의했다. 돌아온 답변은 예상보다 구체적이었다. 내가 가입한 보험의 경우 마운자로 치료비도 일정한 요건을 충족하면 실손보험 청구가 가능하다는 것이다.보험사에서 안내한 기준은 체중 감량이 아닌 당뇨병 치료 목적이어야 하며, 당화혈색소 6.5% 이상의 검사 결과지와 의사의 소견서 등 관련 증빙서류를 제출해야 한다는 것이었다. 나는 이미 해당 기준을 충족한 상태였다. 다만 이것이 곧 보험금 지급이 확정됐다는 의미는 아니다. 관련 서류를 제출하면 보험사에서 심사를 거쳐 최종 지급 여부를 결정하겠다는 설명이었다.게다가 전액 보장도 아니다. 내가 가입한 보험의 약관과 1일당 약제비 보장 한도 등에 따라 보험사에서 안내한 예상 지원 금액은 약 10만 원 정도다. 그래도 적지 않은 도움이 된다. 약값이 워낙 비싸다 보니 일부라도 돌려받을 수 있다는 사실만으로도 다행스럽게 느껴진다.다만 실손보험의 보장 여부와 금액은 가입 시기와 상품 약관, 보험사의 심사 결과에 따라 달라질 수 있다. 따라서 누구에게나 동일한 기준이 적용되는 것은 아니다. 참고로 필자는 이른바 1세대 실손보험에 가입되어 있다.고령화 사회에서 만성질환은 진단받은 이후의 치료만큼이나 조기 발견과 관리가 중요하다. 병이 악화된 뒤 더 많은 의료비와 사회적 비용을 지출하는 것보다 위험 단계에서 적극적으로 관리할 수 있도록 돕는 편이 개인은 물론 사회와 국가 모두에 이익일 수 있다.이미 우리보다 먼저 초고령사회에 진입한 일본의 사례도 생각해 볼 필요가 있다. 일본 역시 제2형 당뇨병 치료에 대해 정해진 의료 기준과 적응증에 따라 공적 의료보험을 적용하고 있다. 물론 당뇨병 치료 목적과 비만 치료 목적은 엄격히 구분해야 한다.중요한 것은 질병이 발생한 이후의 치료뿐 아니라 만성질환을 지속적으로 관리할 수 있는 의료 환경을 갖추는 일이다. 병이 생긴 뒤 치료하는 것도 중요하지만, 병이 더 깊어지기 전에 관리할 수 있도록 돕는 사회가 되었으면 한다. 제2형 당뇨병 치료를 위해 마운자로를 다시 맞게 된 나의 이번 경험이 우리 사회의 만성질환 관리와 예방 정책을 다시 생각해 보는 계기가 되기를 바란다.