큰사진보기 ▲서울 성동구는 지난 25일 성수동에서 치매 당사자와 가족이 제작한 소품을 판매하는 '성동상회' 팝업스토어를 열었다. ⓒ 성동구 제공 관련사진보기

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2026년 11월 25일 오전 10시, 서울 성수동에 가게 하나가 문을 열었다.이름은 '성동상회'. 진열대에는 코바늘로 뜬 꽃바구니와 가방, 수세미, 자개 돋보기와 열쇠고리가 놓였다. 한쪽에는 손님들의 재미를 위한 뽑기 기계도 한 대 들여놓았다.가게 뒤에는 세 개의 사업단이 있다. 마음한코 공방은 코바늘로 꽃을 뜨고 가방과 수세미를 만든다. 기억연구소는 자개 돋보기와 컵받침을 만든다. 초록상사는 완성된 물건을 검수하고 수량을 세어 포장한다. 생산에서 검수, 포장까지 분업 체계가 제법 그럴듯하다.일하는 사람들은 치매환자를 돌보는 가족, 경도인지장애인, 만 65세 이전에 치매가 발병한 초로기 치매환자들이다.내가 함께하고 있는 성동구 치매안심센터가 마련한 '성동상회-성수동 기억잡화점'이다. 지난 6월 서울시광역치매센터가 주최한 인지장애 당사자와 가족의 일상생활 지원 우수 프로그램 공모에서 대상을 받았고, 이날은 그 성과를 지역주민에게 선보이는 자리였다.이 가게는 오후 4시에 문을 닫았다. 하루짜리 팝업스토어였다. 문을 연 날이 마지막 영업일이었다. 노인일자리를 만드는 일을 업으로 삼아서일까. 진열대 앞에서 나는 다른 생각을 했다.누군가 물건을 만들고, 누군가 검수하고, 누군가 포장한다. 자신이 만든 물건을 기다리는 손님이 있고, 자신의 일이 끝나기를 기다리는 동료가 있다. 서로에게 필요한 사람이 된 것이다.이 일터를 하루로 끝내지 않을 수는 없을까. 치매안심센터가 발견한 가능성을 정부의 노인일자리 정책이 이어받을 수는 없을까.누군가 치매 진단을 받으면 우리는 무엇부터 생각할까. 혼자 외출해도 될까. 돈을 맡겨도 될까. 가스레인지를 써도 될까. 직장에 계속 다녀도 될까.할 수 있는 일보다 하지 말아야 할 일부터 찾는다. 그 사이 그 사람의 역할이 하나둘 사라진다. 직장 동료의 자리, 누군가를 챙기던 자리, 가족에게 생활비를 건네던 자리.치매는 기억을 조금씩 가져간다. 사회적 역할까지 가져가는 것도 치매일까. 치매가 가져가기 전에 우리 사회가 먼저 가져가는 것은 아닐까.정부의 노인일자리 참여 기준을 보자. 보건복지부의 '2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영안내'에 따르면 장기요양 1~5등급과 인지지원등급 판정을 받은 사람은 원칙적으로 참여 대상에서 제외된다. 인지지원등급자는 전문의의 활동 가능 진단서를 내면 예외적으로 참여할 수 있다. 취업지원사업은 등급에 따른 참여 제한의 예외다. 경도인지장애인은 다른 자격 요건을 갖추면 참여할 수 있다.문제는 장기요양 5등급자다.75세 노인 한 분을 가정해 보자. 노인공익활동사업에 참여해 지역사회에 전달할 물품을 정리하고 포장한다. 매일 아침 일터에 나와 동료들과 커피를 마시고, 물건 개수를 세고, 상자를 접는다. 가끔 실수하지만 동료가 거들면 일을 마친다. 어느 날 치매 진단을 받고 장기요양 5등급 판정을 받았다. 어제까지 접던 상자를 오늘도 접을 수 있다. 어제까지 정리하던 물건을 오늘도 정리할 수 있다. 그러나 정부의 노인일자리 사업 참여 기준에 따르면 그는 더 이상 이 사업에 참여할 자격이 없다. 달라진 것은 상자를 접는 손이 아니라 장기요양등급이다.장기요양등급은 일상생활에서 다른 사람의 도움이 얼마나 필요한지를 판단하는 기준이다. 노동능력을 판정하는 기준이 아니다. 혼자 약을 챙겨 먹기 어렵다고 수건을 접지 못하는 것은 아니다. 집으로 돌아가는 길을 자주 잊는다고 물건을 포장하지 못하는 것도 아니다.돌봄을 받으려고 신청한 등급이 일할 자격을 빼앗는 이유가 되고 있다.전문가들은 치매환자에게 몸을 움직이고, 머리를 쓰고, 사람을 만나라고 권한다. 2023년 국제 의학연구 네트워크 코크란은 치매환자 2766명이 참여한 37편의 연구를 종합 분석했다. 인지자극 활동은 경증·중등도 치매환자의 인지기능에 긍정적인 효과를 보였고, 의사소통과 사회적 교류에도 도움이 됐다.치매환자의 인지기능을 유지하기 위한 활동을 반드시 복지관이나 치매안심센터의 프로그램실에서만 해야 할 이유는 없다. 일터도 그러한 활동이 이뤄지는 공간이 될 수 있다.아침에 일어나 세수를 하고 옷을 갈아입는다. 버스를 타거나 걸어서 일터에 간다. 동료에게 인사하고 오늘 할 일을 확인한다. 물건 개수를 세고 작업 순서를 떠올리며 손을 움직인다. 모르는 것은 옆 사람에게 묻는다. 출근은 신체활동이다. 만드는 일은 인지활동이다. 함께 일하는 것은 사회활동이다. 여기에 스스로 얻은 소득과 내가 만든 물건이 누군가에게 쓰인다는 경험이 더해진다. 일자리 자체가 치매 진행을 늦춘다는 의학적 근거가 충분히 쌓인 것은 아니다. 그러나 잘 설계된 일자리가 인지기능 유지에 도움이 되는 활동을 일상으로 이어가게 하는 공간이 될 수는 있다.우리 노인복지 정책에는 이상한 모순이 있다. 치매안심센터는 인지기능을 지키려고 손을 움직이고, 숫자를 세고, 사람과 어울리는 프로그램을 운영한다. 노인일자리 사업은 장기요양 5등급이라는 이유로 바로 그런 활동이 이뤄지는 일터의 참여를 제한한다.한쪽은 머리를 쓰라 하고, 다른 쪽은 머리 쓸 기회를 막는다. 한쪽은 사람을 만나라 하고, 다른 쪽은 사람을 만날 일터의 문을 닫는다. 국가는 치매환자의 인지기능을 지키는 데 예산을 쓰면서, 정작 그 기능을 쓸 수 있는 일터에서는 그들을 밀어내고 있다.치매에 걸렸으니 일을 그만두라고 할 일이 아니다. 치매에 걸렸으니 그 사람에게 맞는 일자리를 더 적극적으로 만들어야 하지 않을까.종로시니어클럽도 노노케어 사업을 운영한다. 노인이 다른 노인의 집을 찾아가 안부를 묻고 말벗이 되어주는 일이다. 홀로 사는 노인, 거동이 불편한 노인, 경증 치매노인 등이 대상이 된다. 노인이 노인을 돌보는 대표적인 노인공익활동이다.질문을 하나 던지고 싶다.치매환자를 돕는 노인일자리는 있는데, 치매환자가 다른 사람을 돕는 노인일자리는 왜 적극적으로 만들지 않는가. 치매환자도 뜨개질로 수세미를 떠서 어려운 이웃에게 보낼 수 있다. 꽃바구니를 만들어 홀로 사는 노인에게 선물할 수 있다. 지역에 전달할 후원물품을 분류하고 포장할 수도 있다. 우리는 치매환자를 돌봄과 복지의 수혜자로만 보는 데 익숙했다.돌봄을 받는 사람도 누군가를 도울 수 있다. 도움을 받는 사람과 주는 사람이 따로 정해져 있지 않다. 오전에 방문요양을 받고 오후에 이웃 노인에게 줄 물건을 만드는 삶도 가능해야 한다.노인공익활동사업의 목적이 노인의 자기만족과 성취감을 높이고 지역사회 공익을 증진하는 데 있다면, 성동상회 같은 활동이야말로 정부가 장려해야 할 일 아닌가. 치매환자도 복지의 수혜자이면서 복지의 생산자가 될 수 있다.치매환자가 참여하면 수행기관의 부담이 커질 수 있다. 작업 중 사고가 나면 어떻게 하나. 실수가 잦으면 어떻게 하나. 다른 참여자들이 힘들어지지는 않을까. 현장에서 충분히 나올 수 있는 질문들이다. 이 질문들은 배제의 이유가 아니라 설계의 과제다.하루 세 시간이 어렵다면 한 시간씩 하면 된다. 혼자가 어렵다면 동료와 짝을 지으면 된다. 글로 된 작업 순서를 기억하기 어렵다면 사진과 그림으로 안내서를 만들면 된다. 복잡한 작업은 성동상회처럼 여러 단계로 쪼개면 된다.치매에 걸렸다고 평생 익힌 손기술이 하루아침에 사라지지는 않는다. 방금 들은 말은 잊어도 수십 년 해온 뜨개질은 하는 사람이 있다. 오늘이 무슨 요일인지 몰라도 수건은 반듯하게 접는 사람이 있다.모두가 물건을 만들 필요도 없다. 만드는 일을 잘하는 사람, 정리를 잘하는 사람, 포장을 잘하는 사람이 있다. 각자 할 수 있는 일을 이어 붙이면 물건 하나가 완성된다.나도 오랫동안 어르신들에게 무엇을 할 수 있느냐고 물었다. 이제 질문을 바꿔야 한다.이 사람이 무엇을 할 수 있는가가 아니라, 이 사람이 할 수 있도록 우리가 무엇을 바꿀 수 있는가. 정해진 일자리에 맞는 노인을 고르던 방식에서, 노인의 능력에 맞는 일자리를 설계하는 방식으로 바뀌어야 한다. 노인이 일자리에 몸을 맞추는 것이 아니라 일자리가 노인에게 맞춰져야 한다.성동상회 같은 활동을 지속적인 일자리로 키우는 데 상품 판매 수익이 전제될 필요는 없다. 공동체사업단보다 노인공익활동사업이 더 적합할 수 있다. 매출보다 참여자의 인지기능 유지, 사회적 관계, 지역사회 기여가 중요한 사업이기 때문이다.노인일자리 사업의 중요한 목적 가운데 하나는 노인의 건강 증진과 사회적 고립 예방이다. 그렇다면 건강이 나빠지고 사회적 고립의 위험이 커진 노인에게 오히려 더 필요한 사업 아닌가.건강한 노인에게는 건강을 유지하라고 일자리를 제공하면서, 건강이 나빠진 노인에게는 건강이 나빠졌다는 이유로 일할 기회를 제한하고 있다. 노인일자리 사업의 목적과 참여 기준이 서로 충돌하고 있는 것이다.치매안심센터에는 치매환자의 인지기능과 특성을 살피고 지원할 전문인력이 있다. 시니어클럽에는 노인의 능력에 맞춰 일자리를 개발하고 사업단을 꾸려온 경험이 있다. 한쪽은 치매환자를 지원해 왔고, 다른 쪽은 노인에게 일자리를 만들어 왔다. 이제 두 기관이 함께 치매환자에게 맞는 일자리를 만들 때다.보건복지부와 한국노인인력개발원에 세 가지를 제안한다.첫째, 운영 지침을 고쳐 장기요양 5등급자에게도 노인공익활동사업 참여의 길을 열어야 한다. 인지지원등급자에게 적용하는 예외 규정을 5등급자까지 넓히자. 본인이 원하고, 전문의 소견과 개별 활동능력 평가를 통해 안전한 참여가 가능하다고 판단되면 참여할 수 있어야 한다.둘째, 경도인지장애인과 인지지원등급자의 참여를 적극 장려해야 한다. 제도상 참여할 수 있다는 것과 실제로 참여할 수 있다는 것은 다르다. 신청 자격만 열어둘 것이 아니라 이들에게 맞는 활동을 개발하고, 수행기관이 이런 사업을 운영할 수 있도록 지원해야 한다.셋째, 2027년부터 치매안심센터와 시니어클럽이 협력하는 '치매친화형 노인공익활동사업'을 시범 추진해야 한다. 가칭 '기억나눔사업단'이다. 뜨개질을 잘하는 사람은 취약계층에게 보낼 생활용품을 만들고, 공예에 재능 있는 사람은 홀로 사는 노인에게 줄 선물을 만든다. 정리를 잘하는 사람은 후원물품을 분류하고 포장한다.참여자의 건강 상태에 따라 활동시간을 탄력적으로 운영하고, 소규모 활동 공간과 전문 활동지원 인력을 두어야 한다. 별도 사업비를 편성하고 참여자에게는 적정한 활동비를 지급해야 한다. 만 65세 미만 초로기 치매환자도 참여할 수 있도록 별도 연계 사업이나 연령 기준 개선도 검토해야 한다.성과를 물건 개수로만 재서는 안 된다. 참여자의 인지기능과 사회적 관계가 얼마나 유지되는지, 우울감과 삶의 만족도가 어떻게 달라지는지, 지역사회에 무엇을 보탰는지, 가족의 돌봄 부담이 어떻게 바뀌었는지를 함께 봐야 한다. 이런 활동이 치매 증상의 악화와 중증화를 늦추는 데 도움이 된다면 장기적으로 사회적 돌봄 비용도 줄일 수 있을 것이다. 이러한 효과를 시범사업을 통해 검증해 보자는 것이다.노인일자리 예산이 소득지원을 넘어 노인의 건강과 자립을 지키는 사회적 투자가 될 수 있다는 뜻이다. 치매환자에게 무조건 일을 시키자는 말이 아니다. 일하기 어려운 사람에게 일을 강요해서도, 일하지 않는 사람의 가치를 낮춰 봐서도 안 된다. 일하고 싶은 사람에게서 일할 기회까지 빼앗지는 말자는 것이다. 돌봄을 받을 권리와 일할 권리는 서로 부딪치는 권리가 아니다.