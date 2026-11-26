석탄화력발전소가 있는 충남 4개 시군 가운데 보령·당진·서천은 주민 건강 사후관리 검진을 계획대로 이어가고 있다. 태안만 2025년과 2026년 검진을 하지 못했다. 사후관리가 2027년까지인 점을 감안하면 남은 기간의 상당 부분이 비어 버린 셈이다. 무엇이 태안의 검진을 멈춰 세웠을까.
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122명 인적사항 오류에서 시작
사후관리 검진은 도가 시군에 예산을 내려보내고, 시군이 의료기관을 정해 진행한다. 태안군은 2024년 검진을 순천향대병원에 맡겼다.
문제는 2025년 결과 발표 때 터졌다. 이주 공동위원장은 "주민 122명의 이름과 주민등록번호가 잘못 기재됐다"고 말했다. 도중원 충남도 환경관리과장도 "순천향대가 결과를 발표하면서 실수를 했다"며 이를 인정했다. 이 문제로 이주 공동위원장을 비롯한 태안 주민들은 "충남도와 병원을 믿을 수 없다"는 불신이 자리 잡았다.
사과 자리에서 나온 '어류 탓' 발언
수습에 나선 자리에서 갈등이 더 커졌다. 도 과장에 따르면, 도는 당시 검진을 맡은 의사가 주민들을 찾아가 사과하고 원인을 설명하도록 했다. 그런데 그 자리에서 의사가 "태안 지역은 어류 등 식생활에 따라 비소 수치가 높아질 수 있다"는 취지로 말했다고 알려졌다. 이 발언은 주민들이 가장 우려해 온 대목을 건드렸기에 주민 반발을 샀다.
공동위원장은 "혈액·소변 같은 단기 노출 검사만 해 놓고 음식물 때문이지 발전소 피해 근거는 없다고 결론 내는 것 아니냐"고 말했다.
이후 순천향대는 지난 10월 말 사업비를 모두 반납하고 사업에서 빠졌다. 도 과장은 "그런 마당에 반납까지 하니 충남도로서도 신뢰가 떨어졌다"며 "주민과의 소통에 문제가 있다고 보고 광역환경보건센터를 순천향대에서 단국대로 바꿨다"고 말했다.
같은 사안, 엇갈리는 설명
2년 동안 쌓인 불신이 다른 사안을 바라보는 시각에도 번졌다. 주민과 충남도는 여러 대목에서 사실관계를 다르게 설명하고 있다.
위원장은 "2022년 단국대 보고서에 역학조사와 추적관리, 지속 진료가 필요하다는 내용이 있었는데 충남도가 이행하지 않았다"고 주장했다. 반면 도 과장은 "단국대 용역 결론이 2027년까지 사후관리를 하라는 것이었고, 그대로 진행해 왔다"고 설명했다.
검사 항목을 두고도 의견이 엇갈린다. 공동위원장은 "폐 CT와 복부 초음파를 요구했지만 X선 촬영에 그쳤고, 기준치도 없는 환경호르몬 검사를 했다"고 말했다.
도 과장은 "1인당 검진비가 100만~110만 원으로 일반 검진보다 많이 든다"며 "주민 요구에 따라 비소 종분류 검사를 추가하는 등 협의해서 진행했고, 도가 임의로 뺀 항목은 없다"고 말했다. 다만 CT와 초음파에 대해서는 "도와 구체적으로 논의한 적이 없다"며 "태안군과 협의했을 수는 있다"고 말했다.
실내공기 측정도 마찬가지다. 공동위원장은 "설명 없이 측정을 진행했고, 측정 항목에 비소와 카드뮴이 빠져 있었다"고 주장했다. 도 과장은 "실내공기질 측정은 건강영향조사 사후관리와 완전히 별개 사업"이라며 "<실내공기질 관리법>에 따라 포름알데히드 등을 측정하고, 문제가 있으면 취약계층 가구의 도배·장판을 개선하는 사업"이라고 설명했다.
주민들은 충남도가 '역학조사 계획이 없다'는 답변을 문서로 보냈다고도 말한다. 이에 대해 도 과장은 "어떤 공문인지 직접 봐야 정확히 답할 수 있다"며 "2027년까지 진행되는 사후관리 결과를 보고 역학조사든 추적조사든 판단하고 진행하겠다는 것이 도의 입장"이라고 밝혔다.
불신의 뿌리, '기록할 책임'의 공백
태안의 2년 공백은 주민 신뢰를 깨뜨린 실수에서 시작됐다. 하지만 실수 하나로 조사 전체가 멈춘 이유는 더 깊은 곳에 있다. 발전소가 가동되는 수십 년 동안 주민 건강을 꾸준히 기록할 책임이 제도적으로 누구에게도 없었기 때문이다. 기록이 쌓이지 않으니 조사는 늘 피해가 드러난 뒤에야 시작되고, 그 조사를 누가 어떻게 하느냐를 두고 다툼이 되풀이된다.
이 공백을 메우려는 시도가 없었던 것은 아니다. 한정애 의원은 2017년 3월 '석탄화력발전소 주변지역 대기환경개선에 관한 특별법안'을 대표발의했다. 이 법안 제26조는 발전사업자가 가동 중에 주변 지역의 환경영향조사와 건강영향조사를 하도록 하는 내용이 명시돼 있었다.
그러나 당시 미세먼지가 사회문제로 거론되면서 미세먼지 관련 법안들이 하나의 대안으로 통합돼 의결되면서 이 조항은 빠졌다.
국회 회의록을 살펴보면 당시 환경소위에서 국회 전문의원이 <환경보건법>의 역학조사와 겹친다는 검토의견을 냈고, 환경소위 위원들은 이를 그대로 수용해 주민 건강을 관리하도록 의무화한 내용의 해당 조항은 아예 빠지게 됐다.
하지만 두 제도의 성격은 다르다. <환경보건법>의 역학조사는 피해 우려가 제기된 뒤 정부가 '상당한 이유'를 판단해 실시하는 사후 조사다. 빠진 조항은 발전소가 가동되는 동안 사업자에게 주민 건강을 계속 살피고 기록할 의무를 지우는 사전 장치였다.
이 공백은 입증 책임 문제로 이어진다. 2016년 시행된 <환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률>은 피해와 시설 사이에 상당한 개연성이 있으면 인과관계를 추정한다. 그러나 사업자가 관계 법령과 인허가 조건을 지켰다는 사실을 증명하면 이 추정에서 벗어날 수 있다.
주민이 아무리 높은 노출 수치를 내밀어도, 사업자가 '법은 지켰다'고 입증하면 인과관계를 입증하기 어려운 구조다.
비용은 사업자가, 조사는 독립기관이, 과정은 주민과 함께
갈등을 되풀이하지 않고 주민에게 인내를 강요하는 지금의 구조를 바꾸려면 2017년 발의됐던 법안이 던진 문제의식을 다시 꺼내야 한다.
다만 오염 원인자가 직접 건강 조사를 맡는 방식은 또 다른 이해충돌 논란을 부를 수 있다. 현장의 요구와 제도의 빈틈을 메우는 보완책을 마련할 필요가 있다.
발전소 가동 기간 주변 주민 건강 모니터링을 의무화하되, 비용은 사업자가 부담하고 조사는 독립된 공공기관이 맡고 조사 설계와 시료 채취, 기관 선정 단계에서 주민 참여와 입회를 법적 절차로 명시할 필요가 있다.
조사 원자료를 공개해 복수 기관의 교차 검증이 가능하도록 하고, 환경오염피해구제법에서 사업자가 건강 모니터링 의무를 다하지 않았다면 인과관계 추정에서 벗어날 수 없도록 제도 보완을 검토해야 한다.
충남도는 TF를 꾸려 절충안을 찾겠다고 했다. 태안의 2년은 조사 결과보다 조사 과정에 대한 신뢰가 먼저라는 점을 보여준다. 한 번의 실수가 조사 전체를 멈춰 세울 만큼 신뢰가 약했다면, TF는 그 신뢰를 다시 쌓는 데서 출발해야 한다.
조사 항목과 기관 선정 절차를 주민과 함께 정하고, 시료 채취에 주민이 입회하는 일은 제도 보완을 기다리지 않고도 첫 TF 회의에서 바로 할 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.