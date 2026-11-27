큰사진보기 ▲광섬유와 지진계로 복원한 규모 2 지진의 두 단계 파열(A) 광섬유 케이블과 지진계로 땅속 작은 지진(규모 2)을 관측하는 모식도. (B) 관측 자료로 복원한 단층면 파열(파열이 끝난 0.12초). 색은 단층 변위, 빨간·파란 별은 두 파열의 시작점이며, 두 번째 파열은 첫 파열의 S파가 닿은 직후(약 0.042초) 시작됐다. (C) 광섬유(왼쪽)와 지진계(오른쪽)에서 얻은 파열 신호(검은 선)와 두 파열 성분(빨강·파랑). 위치마다 다른 두 봉우리의 간격으로 파열 과정을 복원했다. / 그림설명 및 그림제공 : 서울대학교 한상우 박사 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작은 지진들이 단층의 이웃한 조각을 차례로 깨뜨리는 과정: 관측과 모형(A) 관측: 3시간 동안 잇따라 일어난 작은 지진 16개. 색은 가장 큰 두 지진(그림의 M2·M1.8)의 단층 변위, 원은 나머지 지진의 위치와 추정 파열 크기(원의 색은 경과 시간), 별은 진원이다. (B·C) 모형: M2 지진 이전에는 먼저 깨진 조각(줄무늬)이 넘겨준 응력이 이웃 조각의 가장자리에 쌓였고(B), M2 지진 당시에는 첫 번째 파열의 S파(붉은 고리)가 그 자리에 닿으며 두 번째 파열을 일으켰다(C). / 그림설명 및 그림제공 : 서울대학교 한상우 박사 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 서울대 김영희 교수(교신저자), 한상우 박사(제1저자) ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

땅속에 매설된 통신용 광섬유를 활용해 규모 2의 작은 지진이 발생하는 순간을 1000분의 1초 단위로 포착하는 기술이 개발됐다. 하나의 파열로 끝날 것으로 여겨졌던 작은 지진이 불과 0.042초 간격을 두고 두 차례에 걸쳐 진행되는 복잡한 과정이 확인됐다.과학기술정보통신부는 27일 서울대학교 김영희 교수 연구팀이 통신용 광섬유에 분산음향센싱(DAS) 기술을 적용해 규모 2 지진의 단층 파열 과정을 정밀하게 복원하고, 서로 맞닿아 있지만 겹치지 않는 두 영역에서 파열이 순차적으로 발생했다는 사실을 규명했다고 밝혔다.과기정통부에 따르면 '규모 3 미만'의 작은 지진은 가장 흔하게 발생하지만, 지진파가 약하고 파열이 약 0.1초 만에 끝나기 때문에 땅속 단층이 실제로 어떻게 깨지는지 관측하기 어려웠다. 그동안 작은 지진은 하나의 균열이 단순하게 퍼지는 현상으로 해석하는 경우가 많았다. 작은 지진도 큰 지진과 같은 물리적 원리로 발생하는지는 지진학계의 오랜 과제였다.연구팀은 이를 확인하기 위해 미국 캘리포니아 남부 브롤리 지진대를 가로지르는 약 28㎞ 길이의 통신용 광섬유를 활용했다. 광섬유에 레이저를 쏘고 되돌아오는 빛의 변화를 분석하는 DAS 기술을 적용해 4ｍ 간격으로 약 7000개 지점에서 지반의 미세한 변형을 측정했다. 광섬유 한 가닥을 수천 개의 지진계처럼 활용한 것이다.연구팀은 2021년 5월 광섬유 인근에서 발생한 규모 2 지진의 파열 과정을 복원했다. 그 결과 첫 번째 파열이 시작된 지 약 42밀리초(0.042초) 뒤 남서쪽 이웃 단층 영역에서 두 번째 파열이 새롭게 시작된 사실을 확인했다.연구에 참여한 한상우 서울대 박사는 "두 파열 사이에는 응력이 낮은 구간이 있어 첫 파열은 이를 넘지 못했다"며 "대신 첫 파열의 S파가 만든 순간적인 응력 변화가 약 40밀리초에 두 번째 파열 지점에서 최고점에 이르렀다"고 설명했다. 첫 번째 파열에서 발생한 지진파가 이웃 영역의 파열을 일으킨 '동적 촉발' 현상이라는 것이다.이 같은 '조각난 파열'은 해당 지진 하나에만 나타난 현상이 아니었다. 약 3시간 동안 같은 단층면에서 발생한 16개 지진도 지름 약 500ｍ 범위에서 서로 거의 겹치지 않는 영역을 나눠 깨뜨렸다. 약 7㎞ 북쪽에서 2012년 발생한 규모 5.3과 5.4 지진에서도 비슷한 파열 양상이 보고된 바 있다.한 박사는 "작은 지진도 파열이 멈추고 다시 시작되는 두 단계 파열로 일어날 수 있으며, 이런 조각난 파열이 지진 하나에서 지진 무리까지 일관되게 나타남을 보였다"며 "가장 흔한 작은 지진을 '자연 실험실'로 삼으면 실험실 암석 실험과 드물게 일어나는 큰 지진 분석 사이의 관측 공백을 메울 수 있다"고 밝혔다.연구를 이끈 김영희 교수는 "흔한 규모 2 지진 하나에도 파열이 멈추고 다시 시작되는 복잡한 과정이 숨어 있었다"며 "통신용 광섬유를 활용하면 작은 지진을 단층의 작동 원리를 들여다보는 새로운 창으로 쓸 수 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 지역에 따라 파열 방식이 어떻게 달라지는지 체계적으로 비교하는 연구로 넓혀 갈 수 있을 것"이라고 덧붙였다.이번 연구는 이미 매설된 통신용 광섬유를 지진 관측망으로 활용할 가능성을 보여준다는 점에서도 의미가 있다. 대도시와 단층 주변에 촘촘한 관측망을 구축해 지진 위험 분석과 대응 기술을 고도화하는 데 활용할 수 있을 것으로 기대된다.김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "이번 성과는 작은 지진이 일어날 때 땅속 단층은 어떻게 움직일까 하는 연구자의 궁금증에서 시작했다"며 "앞으로도 연구자가 스스로 던진 질문에 답을 찾아갈 수 있도록 기초연구에 대한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.한편 이번 연구는 과기정통부 기초연구사업(선도연구센터·중견연구) 지원으로 수행됐으며, 연구 성과는 세계 최고 권위의 국제학술지 <사이언스(Science)>에 27일 오전 4시에 게재됐다.