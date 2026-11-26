큰사진보기 ▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 22일 국회 당 대표실에서 기자간담회에서 열었다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 회의 자료를 검토하고 있다. 2026.11.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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전국지표조사(NBS) 결과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 관한 국민 여론은 반대 의견이 찬성 의견보다 다소 우세한 것으로 나타났다.엠브레인퍼블릭과 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 지난 23일부터 25일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 휴대전화(100% 면접조사를 실시한 결과, '더불어민주당의 대법원장 탄핵 추진에 찬성한다'는 응답은 34%, '반대한다'는 44%였다. '모름/무응답'은 22%였다(표본오차 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p).40대에서 찬성 의견이 가장 많았고(44%-36%), 50대에서는 팽팽했지만(45%-42%), 나머지 연령대에서는 모두 반대 의견의 비중이 더 높았다. 다만 더불어민주당 지지층은 찬성 61%, 국민의힘은 반대 80%, 진보는 찬성 64%, 보수는 반대 78%로 지지정당과 이념성향에 따라 분위기가 확연히 달랐다.이번 결과는 10월 5주차 조사에서 조희대 대법원장 탄핵 찬반을 물었을 때 찬성 34%-반대 45%로 나왔던 것과 거의 동일하다. 지난 19일 대법원이 한덕수 전 총리의 내란 중요임무종사 혐의를 일부 무죄 취지로 파기환송한 일을 계기로 민주당이 조 대법원장 탄핵 당론을 정해 추진력을 모으고 있지만, 여론은 크게 달라지지 않은 걸로 보인다.한편 이재명 대통령 국정운영 평가는 긍정 43%, 부정 45%로 2주 전(긍정 44%-47%)과 비슷했다. 연령별로는 50대에서 긍정 평가가, 30대 이하와 70세 이상에서는 부정평가가 우세했다. 또 이념성향 중도층(긍정 43%-부정 43%)과 서울(42%-45%)과 인천/경기(44%-46%)는 긍·부정 평가가 사실상 동률이었다.이재명 정부의 국정운영 방향성을 놓고도 '올바른 방향' 42%-'잘못된 방향' 46%로 국정운영 평가와 유사한 결과가 나왔다. 40대와 50대에서는 '올바른 방향'이라는 긍정 평가가 과반을 차지했지만, 나머지 연령대에서는 '잘못된 방향'이란 의견이 더 우세했고, 중도층은 '올바른 방향' 43%-'잘못된 방향' 45%로 이 대목에서도 긍·부정이 팽팽했다.정당 지지도는 민주당 35%, 국민의힘 23%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 그 외 다른 정당 1%, '지지 정당 없음' 34%, 모름/무응답 2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.