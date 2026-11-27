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큰사진보기 ▲손글씨로 적은 목욕탕 요금표. ⓒ 박지우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어린 시절부터 다녔던 집 근처 목욕탕. 지금 아님, 눈 내리던 날의 모습을 사진에 담아뒀다. ⓒ 박지우 관련사진보기

매일 새벽 6시에 일어나 출근 준비를 한다. 안양에서 잠실로 광역버스를 타고 출퇴근하는데, 그걸 놓치면 먼 길을 빙빙 돌아서 가야한다. 정류장에 찬 바람을 맞으며 서 있다 보면 핸드폰을 쥔 손등이 빨갛게 부르튼다. 부르튼 손등이 꼴보기 싫고, 버스를 기다리는 게 신물이 날 때는 내 뒤로 선 사람들을 위안 삼는다. 다 이렇게 사는 거지.이제 2년 차 직장인. 대단한 포부를 품으며 첫 발을 내디뎠던 게 전생같다. 나의 동력은 꿈이 아니라 대출이자와 카드값, 월세다. 상사가 마신 컵을 설거지 해놓지 않았다고 핀잔을 듣고, 상사의 기분에 따라 달라지는 업무에도 버틴 건 꿈 덕분이 아니라 돈 때문이다.여느 날처럼 번뜩 눈을 떴다. 시커먼 새벽, 어서 일어나 머리에 물을 묻혀야 했지만 이불 밖으로 나가고 싶지 않았다. 외풍이 들어 코 끝이 시려운 게, 바깥 기온은 더 낮겠군. 출근할 생각이 정신이 아득해졌다. 멍하니 누워 천장을 보다가 결론을 내렸다.사회생활을 시작한 이래 처음으로 당일 연차를 내버렸다. 학생 때 몰래 학교를 째고 영화관에 갔을 때보다 더 큰 일탈이었다. 한참 가만 누워있다가 벌떡 일어나 동네 목욕탕으로 향했다.이 동네에 처음 이사왔던 초등학교 3학년 때부터 다녔던 집 근처 목욕탕. 거의 20년 전이던 그때도 꽤 오래된 곳이었으니 동네의 터줏대감이라 해도 과언이 아니다. 늘 엄마나 자매들과 같이 왔던 곳에 혼자 오니 어색하고 뻘줌했다.쭈뼛대며 목욕탕 안에 들어갔다. MZ세대 사이에서 사우나 붐이 일어나면서 남대문 시장에서 온갖 세신용품을 사는 게 유행이라지만, 정작 나는 지퍼백에 대충 샴푸와 비누, 때타월만 쑤셔 넣어왔다. 평일 아침, 제법 사람이 많았다. 쭈뼛대며 씻곤 탕에 들어가 앉았다.뜨끈한 물에 들어가자 잔뜩 웅크리고 있던 몸과 마음이 느슨해졌다. 원래라면 지금쯤 정신없이 버스를 갈아타고, 자리에 앉아서 타이핑을 치고 있을 시간이다. 이따금 현실감각이 돌아올 때면 세수를 하며 지워버렸다. 그제서야 좁은 목욕탕 안이 눈에 들어온다. 이 동네 사랑방답게 다들 서로 아는 분위기였다. 어느 목욕탕에는 젊고 낯선 사람이 오면 텃세를 부린다고도 하던데. 괜스레 눈치를 보며 멍때리는 척했다.자꾸 귀기울이게 되는 어느 집의 이야기를 애써 외면하며 앉아있는데, 목욕탕 직원 분이 들어와 분주하게 돌아다니며 무언가를 나누어 주셨다. 옆에 앉아계시던 아주머니께선 직원을 향해 꿔다놓은 보릿자루처럼 있던 나를 가리키며 "여기는 왜 안 줘? 하나 줘"라고 하셨다. 손에 쥐어진 건 곱게 깎인 사과 한 조각이었다. 새벽녘, 가락시장에 가서 사온 사과라고 하셨다. 작게 감사 인사를 건네고는 사과를 한입에 넣었다. 천천히, 오래오래 씹었다.피부가 보들보들해졌다. 목욕을 마치고 나와 옷을 입는데, 옆자리 할머니께서 중얼대듯이 한 마디 던지셨다. 추울 줄 알고 많이 입고 왔는데 날이 따뜻해. 작게 웃으며 그 혼잣말에 동의했다. 집으로 돌아가는 길, 커피우유에 빨대를 꽂고 한모금 들이마셨다. 푸르스름하던 하늘은 해가 떠 밝았다. 다음에는 의자에 깔 방석을 사서 와야지.