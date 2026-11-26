김건희씨가 도이치모터스 주가조작 유죄 확정을 두고 억울하다는 입장을 재차 밝혔다. 또한 자신에게 무죄를 준 재판장에게 "흔들리지 말라"고 말했다.
26일 서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 통일교 국민의힘 집단 입당 사건 공판을 열었다.
김건희씨와 '건진법사' 전성배씨는 통일교 신도들의 국민의힘 당원 가입을 통해 국민의힘 당대표 선거에서 특정 후보를 지원받는 대가로 통일교 정책 지원, 통일교의 국민의힘 비례대표직 제공을 약속하고, 통일교 한학자 총재 등은 이를 승낙했다는 혐의(정당법 위반)를 받는다.
김씨는 지난 20일 공판 피고인신문에서 "도이치 주가조작으로 왜 처벌받는지 죽어도 이해를 못 하겠다"라고 억울함을 토로했는데, 이날 이어서 진행된 피고인신문에서도 억울함을 나타냈다.
지난 19일 대법원 전원합의체는 김건희씨 3대 의혹 사건 상고심 판결에서 도이치모터스 주가조작 가담 일부 유죄를 최종 확정한 바 있다.
피고인신문 말미 우인성 재판장이 "더 하실 말씀 있나요?"라고 묻자, 김씨는 "우리가 지금 정치권의 영향을 받고 있다고 생각한다. 특검도 판사님도 국민도... 그래도 앞뒤 생각해서 상식적인 건 상식대로 생각하세요"라고 말했다.
그는 도이치모터스 주가조작 가담 일부 유죄 확정을 언급하며 "한 사람을 죽이는 게 나아. 죽는 게 나아. 제가 하지 못한 억울한 이야기가 많다"라고 말했다.
김씨는 "전성배가 무속인인 줄 몰랐다"면서 전씨와의 관계를 설명한 뒤, "제발 사람은 자기한테 유리하게 말할 수 있지만 법적인 증거로 판단해달라. 도이치 모터스... 대법관분들이 제 사건을 들여다봤는지 의문"이라고 했다.
"정말 억울하지만, 우인성 부장이 저한테 판결 내릴 때 감동적으로 들었다. 감사했다. 죄를 안 받고자 하는 게 아니다. 거기서 흔들리지 않았으면 좋겠다"라고 전했다.
우인성 재판장은 김건희씨 3대 의혹 사건 1심을 맡았는데, 주가조작 가담 혐의를 무죄로 판단했다. 판결 선고 때 "'불분명할 때에는 피고인의 이익으로'와 같은 법의 일반 원칙도 피고인이 권력자라 하여 권력 잃은 자라 하여 다르게 나누어 적용될 수 없다"라고 말했다.
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