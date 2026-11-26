큰사진보기 ▲아리엘 벨라스케스-모랄레스의 100만 달러 당첨금 수표 수령 사진 ⓒ ICE 보스톤 관련사진보기

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미국 매사추세츠주에서 복권에 당첨돼 100만 달러(약 13억4300만 원)를 받은 엘살바도르 국적의 불법체류자가 당첨 엿새 만에 미 이민세관단속국(ICE)에 체포됐다.25일(현지 시간) <폭스뉴스> 등 미 언론에 따르면 ICE 보스턴 지부는 전날인 24일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 요원들이 매사추세츠주 이스트보스턴에서 단속 작전을 벌이던 중 짧은 도보 추격전 끝에 아리엘 안토니오 벨라스케스-모랄레스를 체포했다고 밝혔다.ICE 관계자들은 <폭스뉴스>에 24일 이른 아침 요원들이 체포에 나서자 벨라스케스-모랄레스가 달아났으나 곧바로 붙잡혔으며, 당시 상황이 여러 요원의 보디캠(신체 부착형 카메라)에 고스란히 담겼다고 전했다.당국에 따르면, 그는 2013년 5월 15일 텍사스주 로마 인근 국경을 통해 불법 입국했다가 버락 오바마 행정부 시절 석방됐다. 이듬해인 2014년 4월 24일 이민법원으로부터 최종 추방 명령을 받고 수배 중이었다.매사추세츠주 복권위원회는 지난 18일 벨라스케스-모랄레스에게 100만 달러의 당첨금을 수여했다. 사흘 뒤인 21일에는 페이스북에 그가 '아리엘 벨라스케스'라는 이름이 적힌 대형 수표를 들고 환하게 웃는 사진을 게시했으나, 현재 이 게시물은 페이스북에서 확인되지 않는다.당첨 복권은 그가 체포된 곳과 같은 이스트보스턴의 한 마켓에서 구매한 10달러짜리 '200만 달러 50X 캐시워드' 즉석복권으로 확인됐다. ICE는 복권 당첨 사실과 사진 공개가 신원과 소재 노출, 체포로 이어졌다고 설명했다. 매사추세츠주 복권 규정상 18세 이상이면 누구나 공인 판매점에서 복권을 살 수 있다.ICE 보스턴 지부는 엑스 게시글에서 벨라스케스-모랄레스가 대형 수표를 받는 사진과 체포 후 구금된 모습을 나란히 언급하며 "불법체류자와 피난처 정책을 펴는 정치인들에게는 운이 따르지 않고, 뉴잉글랜드의 준법 시민들이 언제나 승자가 되는 'ERO(집행 및 추방 작전) 보스턴 복권'에 오신 것을 환영한다"고 조롱했다.ICE 본부 공식 계정도 별도의 엑스 게시글에서 그가 오바마 행정부 당시 풀려난 이력을 부각하며 "미국 시민을 위해 보장된 권리와 특권은 오직 미국 시민만을 위한 것이지 불법체류자를 위한 것이 아니다"라고 비판했다. 이어 "ICE 요원들은 법을 집행하고 미국 국민에게 봉사하기 위해 24시간 내내 일하고 있다"고 강조했다.불법체류 이민자의 복권 구매 행태는 학계 연구에서도 확인된 바 있다. 2009년 3월 학술지 '도박 연구 저널'에 실린 미시간대 사회사업대학원 산드라 몸퍼 조교수 연구팀의 논문에 따르면, 뉴욕시에 사는 18~80세 멕시코 출신 불법체류 이민자 431명 가운데 53.8%가 평생 한 번 이상 도박을 해 봤다고 답했다. 43.9%는 즉석복권이나 로또를 구매한 적이 있다고 했다.응답자의 약 45%는 즉석복권이나 로또 구매에 최대 10달러를 썼다. 미국 거주 기간이 8년을 넘어 재정적으로 안정됐거나 본국 가족에게 송금하는 이민자일수록, 또 스트레스나 우울감 등 정신적 어려움을 겪는 경우일수록 복권이나 도박에 의존하는 경향이 높은 것으로 분석됐다.한편 이번 체포는 행정부의 실수로 추방됐다가 송환돼 사법당국과 법적 다툼을 벌여온 또 다른 엘살바도르 출신 이민자 킬마르 아브레고 가르시아가 자진 출국한 날 이뤄졌다.< CBS뉴스 >와 < AP통신 >에 따르면 15년 전 불법 입국해 메릴랜드주에서 가족과 살던 아브레고 가르시아는 현지 갱단의 박해 위험 때문에 본국 송환이 금지된 상태였다. 그러나 지난해 3월 이민 당국의 행정 착오로 엘살바도르로 추방돼 악명 높은 대형 교도소 '세코트'(CECOT)에 수감됐다.이후 법원 명령에 따라 지난해 6월 미국으로 다시 송환된 그는 인신매매 혐의로 기소됐으나, 연방법원은 지난 5월 보복성 기소라는 이유로 공소를 기각했다. 행정부는 그를 라이베리아 등 아프리카 제3국으로 추방하려 시도해 왔다.아브레고 가르시아는 24일 밤 미국 시민권자인 아내 제니퍼 바스케스, 변호인 등과 함께 자비로 구매한 유나이티드항공 민항기 이코노미 플러스 좌석을 타고 출국해 25일 이른 아침 스페인 마드리드에 도착했다. 앞서 연방법원은 그가 탑승하기 전 ICE의 위치추적 전자발찌를 제거하도록 명령했다.변호인 측은 이번 출국이 "일시적"이라며, 그가 트럼프 행정부 임기가 끝난 뒤 미국 시민권자인 아내·자녀와 함께 살던 메릴랜드주로 돌아오길 희망한다고 밝혔다.그는 스페인 도착 후 진행한 화상 기자회견에서 "정부는 내 이야기가 어디서 이어질지 결정하지 않는다. 나와 가족이 우리의 미래를 결정할 것"이라고 말했다.마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 엑스 게시글에서 아브레고 가르시아의 스페인 자진 출국이 "매우 기쁘다"며 "우리는 이 인신매매범이자 아내 폭행범, 갱단원, 아동 성범죄자가 우리나라에 남지 않을 것이라고 미국 국민에게 약속했다. 이 엘살바도르 남성은 더는 무고한 미국인들을 공포에 떨게 하지 못할 것"이라고 주장했다.국토안보부도 공식 엑스 계정을 통해 그가 어떠한 인센티브도 없이 추방 명령에 따라 자비로 출국했다며 "미국 재입국은 결코 허용되지 않을 것"이라고 밝혔다. 아브레고 가르시아 측 법률대리인은 정부가 제기한 갱단 연루 등의 혐의를 부인해 왔다.반면 < AP통신 >에 따르면 지난해 엘살바도르 교도소에 수감됐던 그를 직접 면회한 크리스 밴 홀런(민주·메릴랜드) 연방 상원의원은 아브레고 가르시아가 스스로 선택한 방식으로 미국을 떠나 '자유인'으로 존엄하게 살 수 있게 된 점을 환영했다.