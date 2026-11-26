큰사진보기 ▲24일 석탄화력발전소 주변 주민대표 간담회지난 24일 충남 보훈관에서 4개 시군 석탄화력발전소 주변 주민 대표와 충남도, 전문가가 참여한 가운데 간담회가 열리고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이주 발전소주변지역 상생위원회 주민대책위 공동위원장24일 간담회에서 이주 발전소주변지역 상생위원회 주민대책위 공동위원장이 요구사항 등을 발언하고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남도 도중원 환경관리과 과장24일 간담회에서 도중원 환경관리과 과장이 주민들의 질의에 대답하고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

석탄화력발전소 주변 주민들이 충남도에 기존 건강 사후관리를 멈추고 역학조사에 바로 들어가라고 요구하고 나섰다. 충남도는 계획대로 2027년까지 사후관리를 이어가 역학조사의 근거를 쌓아야 한다는 입장이다. 양측은 TF를 꾸려 절충안을 찾기로 했다.충남도는 지난 24일 충남보훈관에서 보령·당진·서천·태안 등 석탄화력발전소가 있는 4개 시군의 주민대표와 관계 공무원, 전문가가 참석한 간담회를 열었다. 이 자리에서 주민들은 2016년부터 2022년까지 1137명을 대상으로 한 건강영향조사를 신뢰할 수 없다며, 역학조사를 즉시 실시하라는 등 9개 요구사항을 내놨다.간담회 이튿날 태안 주민들은 한발 더 나아갔다. 이주 석탄화력발전소 주변지역 상생위원회 공동위원장은 25일 본지와의 통화에서 "간담회에서 나온 말만으로는 안 된다"며 ▲도지사 면담 ▲기존 사후관리 중단과 추적관리 착수 ▲역학조사에 대한 공식 입장 ▲TF 구성 계획을 모두 충남도 공식 문서로 달라고 요구했다.주민들이 역학조사를 서두르라고 요구하는 근거는 2024년 실시한 태안 지역 주민 건강검진 결과다. 이주 공동위원장에 따르면 혈액·소변 검사를 받은 주민 402명 가운데 343명이 비소 고노출, 33명이 카드뮴 고노출로 나타났다. 정상 판정은 59명뿐이었다. 두 항목에 겹치는 주민도 있을 수 있지만, 검진 대상자의 약 85%가 비소 고노출에 해당한다.공동위원장은 "이 정도면 이미 피해가 있다고 봐야 한다"며 "사후관리를 계속할 것이 아니라 피해가 어느 정도인지 확인하는 역학조사로 넘어가야 한다"고 말했다.다만 혈액·소변 검사는 비교적 최근의 노출을 보여주는 지표다. 그래서 주민들은 누적 노출을 확인할 수 있는 모발·손톱·발톱 검사를 전수로 해 달라고 요구하고 있다. 공동위원장은 "단기 노출 검사만으로는 음식물 때문이라는 결론이 나올 수 있다"고 우려했다.충남도의 입장은 다르다. 도중원 충남도 기후환경산림국 환경관리과장은 본지와의 통화에서 "2022년 단국대 건강영향조사 용역 결과에 따라 2027년까지 비소 고노출자를 대상으로 사후관리를 하기로 했다"며 "그 결과가 나와야 그걸 근거로 추적조사든 역학조사든 기후에너지환경부에 요구할 수 있다"고 말했다.간담회에서 나온 '역학조사 계획 없다'는 취지의 답변에 대해서도 선을 그었다. 도 과장은 "역학조사를 하지 않겠다는 뜻이 아니라 절차에 따라 사후관리 결과를 보고 진행하겠다는 의미"라고 설명했다.계획을 바로 바꾸기 어려운 이유로는 예산 구조를 들었다. 사후관리 예산은 도가 시군에 보조금을 내려보내고 시군이 의료기관을 정해 검진하는 방식이다.도 과장은 "지난해까지 도비와 시군비 비율이 50대 50이었는데, 내년부터 30대 70으로 바뀌어 시군 부담이 커진다"며 "시군 의견을 듣지 않고 도가 혼자 계획을 뒤바꿀 수는 없다"고 말했다.충남도는 4개 시군에서 주민대표를 2~3명씩 추천받고 도와 시군, 전문가가 함께하는 TF를 구성할 계획이다. 도 과장은 "주민 요구가 나온 만큼 TF에서 의견을 모두 수렴해 반영할 방안을 찾겠다"며 "합의가 될 때까지 절충 회의를 계속하겠다"고 말했다.주민들은 TF 조사의 조건도 미리 내걸었다. 시료는 주민이 입회한 가운데 2개씩 채취하고, 주민이 지정한 기관과 충남도가 지정한 기관이 각각 분석해 결과를 비교하자는 것이다. 조사 대상에는 지하수와 방충망 등 생활환경 전반을 넣어야 한다고 했다. 공동위원장은 "결과가 다르게 나오면 문제가 있는 것"이라며 "이 조건은 끝까지 주장할 것"이라고 말했다.한편 충남도의회는 석탄화력발전소 관련 특별위원회 구성 결의안을 채택했다. 특위는 2028년 12월 31일까지 활동한다.보령·당진·서천에서는 검진이 계속되고 있지만, 태안에서는 2년째 멈춰 있다. 2부에서는 태안에서 신뢰가 무너진 과정을 짚고, 갈등을 줄일 제도적 대안을 살펴본다.