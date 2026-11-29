어떤 책이든 결국 연기 지침서로 읽어버리는 배우들의 독서모임 이야기.

큰사진보기 ▲'배우들의 최애 도서'라는 테마를 정했다. 첫 주자인 정다은 배우가 추천한 책은 천선란 작가의 <아무도 오지 않는 곳에서> ⓒ 정다은 관련사진보기

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"단 한 번이라도 진짜 사랑을 했던가?"

"책을 읽으면서 이게 사랑이라면, 나는 사랑을 해 본 적이 없는 것 같아요."

"숨. 각자의 숨... 탄생의 순간부터 죽음에 다다르기까지, 절대로 꺼지지 않는, 단 한 번도 멈춰본 적 없는 숨. 독자적이고 고유한 생의 박동..." (132p)

"모두가 문을 통과할 때 제 몫의 숨과 이름을 얻는다." (132p)

큰사진보기 ▲천선란 작가의 <아무도 오지 않는 곳에서> ⓒ 정다은 관련사진보기

"인간이 우주보다 넓어요." (205p)

"아무도 차별하지 않는데 차별 받은 느낌에 화가 나는 것만큼 추한 건 없을 거야." (230p)

"마냥 절망하고 죽음만 기다리기에는 희망이 있더라." (46p)

독서 토론일 : 2026년 11월 17일

선정 도서 : 아무도 오지 않는 곳에서

(천선란)

선정자 : 정다은

참석자 : 서구슬, 최선한, 이연신, 정다은, 차유진

배우들의 독서클럽 연재가 어느새 아홉 번째를 맞았다. 이번부터는 '배우들의 최애 도서'라는 테마를 정했다. 첫 주자인 정다은 배우가 추천한 책은 천선란 작가의 <아무도 오지 않는 곳에서>다.세 편이 하나로 이어지는 연작소설이다. 1부 <제 목소리가 들리십니까>는 고립된 우주선에서 서로를 구원하는 두 사람을, 2부 <제 숨소리를 기억하십니까>는 생사의 경계에 선 엄마를 지키려는 소녀와 자폐가 있는 딸을 위해 끝까지 애쓰는 엄마를 그린다. 3부 <우리를 아십니까>는 동성애와 시한부, 안락사 속에서 서로의 삶을 지키려는 사람들을 따라간다. 좀비와 아포칼립스라는 독특한 세계관이지만, 그 안을 채우는 것은 세상의 끝에서도 피어나는 사랑과 연대, 상실과 삶이다.다은 배우에게는 최애 책이었지만 다른 배우들 사이에서는 근심의 목소리가 심심찮게 들려왔다. 어느덧 독서클럽 안에서도 소설파와 비소설파로 호불호가 극명하게 갈렸고, SF를 선호하지 않는 사람에게 좀비는 만만치 않은 진입장벽이었다. 나 역시 그랬다. 언제쯤이면 낯선 소재 앞에서도 선입견 없이 마음을 열 수 있을까.장르의 편견을 넘는 방법은 결국 계속 읽는 것뿐이고, 서로의 취향을 받아들이는 유연함도 독서클럽에서 배우는 것이다. 마음을 열고 들어가자 좀비들 사이에서 인간보다 더 인간적인 사랑이 영화처럼 펼쳐졌다. 절망적인 세상의 끝에서도 누군가를 지키고, 기억하고, 사랑하려는 사람들을 따라가다 보니 나 자신에게도 질문이 생겼다.다은 배우는 평소 책을 읽으며 우는 편이 아닌데도, 이 책만은 펼칠 때마다 운다고 했다.애절함과 그리움이 얽힌 인물들의 관계는 '사랑'이라는 한 마디로 담기지 않았다. 복잡한 감정을 세밀하게 표현하기에는 자신의 '감정 입자도'가 아직 낮은 것 같다고 했다. 2부에서 반복되는 '숨'에 관한 문장은 특히 깊이 와닿았다.사람마다 고유한 숨이 있듯 인물에게도 저마다의 호흡이 있다. 자기 호흡이 아니라 인물의 숨으로 말하고 살아가는 연기를 하고 싶다는 다짐으로 이어졌다.이연신 배우는 책을 덮으며 '세상에 결국 남는 것은 사랑뿐이구나' 하고 깨달았다. 모든 것이 무너진 세상에서도 사랑하는 사람과 살아가려는 인물들이 뭉클했고, 읽는 내내 좀비보다 헤어짐이 더 무서웠다고 한다. 더는 사랑할 수도, 함께할 수도 없게 될까 봐서다. 이름과 숨을 연결한 문장도 인상 깊었다.대본에서 이름과 기본 설정은 쉽게 확인되지만 그 인물만의 결을 찾는 일은 다른 문제다. 이름과 숨이 한 존재를 이루는 고유한 요소임을 실감하자, 자신에게서 출발한 연기를 하라는 말도 한층 깊이 이해됐다고 한다.최선한 배우는 1부의 옥주를 보며 '나라면 묵호 곁에 남을 수 있을까' 자문했다. 말로는 끝까지 함께하겠다고 해도, 좀비로 변한 묵호를 마주하면 두려움에 도망칠 것 같다고 솔직히 털어놓았다. 2부에서는 이 문장이 남달랐다고 한다.인간이 우주를 정의하고 이름 붙이고 헤아리기에 우주보다 넓다는 말이 비로소 실감 났지만, 자신은 아직 그렇지 못하다는 자각도 들었다. 책을 읽을 때마다 얼마나 작고 모자란지 깨닫기 때문이다. 꾸준한 독서로 시야를 넓혀 가고 싶다고 했다. 지난 시간을 떠올리게 한 문장도 있었다.마음이 가난했던 시절, 누군가 자신을 차별했다고 단정 짓던 모습이 떠올랐다. 그런 자신이 못나 보여 오래 싫어했는데, 작품은 그 예민함을 '너를 살린 고마운 감각'이라고 말한다. 단점마저 자신을 지켜 온 힘으로 보는 시선에서 위로를 얻었고, 이제는 그 시절의 자신과 화해하고 싶다고 했다.서구슬 배우는 세 편을 하나의 주제로 이어진 유기적인 구성으로 읽었다. 공통점은 일인칭 '나', 사랑, 그리고 외로움이다. 관계는 달라도 인물들은 모두 이미 사랑을 품은 채 외로움과 싸우는데, 그 모습이 현실의 우리와 크게 다르지 않아 보였다고 한다. 다른 길을 걷는 사람들을 좀비에 빗댄 것 같다는 해석도 덧붙였다. 유독 마음에 남은 문장은 이것이다.신념과 색깔을 지킬 것인가, 대중에게 익숙한 안전한 길을 택할 것인가. 구슬 배우의 답은 어느 한쪽이 아니라, 자기 색을 잃지 않으면서 대중과 소통하는 것이었다. 두 가능성을 함께 품을 수 있다는 데서 희망을 찾은 듯했다.세 편이 던지는 질문은 하나다. 우리를 인간답게 만드는 것은 무엇인가. 좀비가 되어서도 놓을 수 없는 묵호를 향한 옥주의 사랑, 아빠를 향한 사랑의 기억으로 엄마와 스스로를 지켜내는 소녀, 좀비가 된 아내를 카트에 싣고 거북이를 방생하러 바다로 걸어가는 연인. 이들은 모두 사랑으로 서로를 살리고 있었다. 좀비에게서 산 사람보다 강한 생명력이 느껴지는 것도 그 안에 간절한 사랑이 있기 때문이다.책을 덮고도 질문에는 섣불리 답할 수 없었다. 인간다움이란 무엇인지, 사랑은 어디까지 책임지는 일인지, 아무도 오지 않는 곳에서도 우리는 왜 살아가는지. 다만 사랑이 절박함에서 길어 올려지는 것이라면, 우리가 사랑을 모르는 것이 아니라 아직 그만큼 절실해 본 적이 없는 것인지도 모른다. "배우라면 사람을 사랑할 줄 알아야 한다"는 말을 늘 품어 왔는데, 아직 사랑의 깊이를 헤아리지 못하는 내게 이 소설은 그 무게를 다시금 일깨워 주었다.마지막으로 재미 삼아 연기해 보고 싶은 캐릭터를 고백해 보기로 했다.선한 배우는 하나의 극을 온전히 끌고 가는 책임감을 느껴 보고 싶다며 1부의 옥주를 꼽았다. 하지만 매력적인 역할일수록 경쟁자가 붙는 법. 다은 배우도 아직 모르겠는 사랑을 탐구하며 옥주를 연기하고 싶다고 했다. 대신 선한 배우에게는 2부 소녀의 순수하고 강인한 면이 어울린다고 추천했고, 연신 배우는 자폐가 있는 노윤이도 잘할 것 같다며 선한 배우의 가능성을 더 열어 주었다.정작 연신 배우 본인은 3부에서 애인이 밀어 주는 카트에 실려 바다로 가는 좀비를 원했다. 꿈쩍도 않고 편하게 가려는 심보냐며 야유가 터졌지만, "뭘 그렇게 예민해, 그럴 수도 있지" 하고 쿨하게 상대를 위로하는 장면이 자신과 닮았고, 좀비일지언정 괴로움 속에 갇히고 싶지 않다고 했다.구슬 배우는 무심한 듯 묵호와 옥주를 챙기는 붕어빵 장수를 하고 싶다고 했지만, 주변에서는 단단한 딕션이 우주선 AI 키사에 더 어울린다고 입을 모았다. 하고 싶은 역할과 남들이 보는 캐스팅은 역시 다르다.나는 3부의 유일한 동물 출연자이자 대사가 가장 현명한 거북이 장풍이에게 끌렸다. 그런데 다은 배우가 나를 2부 소녀가 지키는 카카포, 아픈 엄마 역에 캐스팅해 버렸다. 대사는 없다. 말을 하지 않아도 책이 강조한 '숨'으로 감정을 전달하면 된다는데, 말이 쉽지 그게 될쏘냐. 어쨌든 상상이었지만, 천선란 작가의 소설이 언젠가 영상으로 펼쳐지기를 기대해 본다.배우들의 독서클럽 열 번째 선정 도서는 채영신 작가의 <개 다섯 마리의 밤>이다. 선정자인 이연신 배우는 읽는 내내 마음이 추웠다고 했다. 제목이 주는 힘을 온전히 느낀 탓이다. 겨울이 온 지금 한 번 더 읽고 싶었고, 꼭 토론하고 싶은 책이라고 했다. 이미 읽은 배우들도 한마음으로 동의했다. 소년 세민이에 대한 부채감 때문일까. 이번에는 시린 겨울을 온몸으로 버티는 그 아이를 오래도록 품어 주고 싶다.