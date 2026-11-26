큰사진보기 ▲박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 지난 3월 13일 오후 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 '제13회 국가전략기술 특별위원회'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲탄소중립 기술혁신 종합로드맵(안) 중 분야별 임무 내용 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

정부가 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 뒷받침하기 위해 탄소중립 핵심기술 개발 전략을 재정비한다. 한국형 녹색대전환(K-GX)과 7대 시드(SEED) 프로젝트를 연계해 미래 청정에너지 기술 확보와 산업 경쟁력 강화에 나선다.과학기술정보통신부는 26일 오후 서울 종로구에 있는 한국무역보험공사에서 박인규 과학기술혁신본부장 주재로 제11회 탄소중립기술특별위원회를 열고 '탄소중립 기술혁신 종합로드맵(안)' 등 4개 안건을 논의했다고 밝혔다.이번 종합로드맵은 2035년까지 2018년 대비 온실가스 배출량을 53~61% 감축한다는 국가 목표를 달성하기 위해 기존 탄소중립 기술혁신 전략로드맵(이행안)을 현행화한 것이다. 2022~2024년 수립한 기존 로드맵을 바탕으로 분야별 기술개발 목표와 단계별 추진계획을 재정비했다.특히 K-GX 전략과 7대 SEED 프로젝트 가운데 미래 청정에너지 분야의 전략적 목표를 달성할 수 있도록 핵심기술 개발 방향과 이행계획의 연계성을 강화했다. 관계부처와 분야별 전문가 검토를 거쳐 기술개발 계획의 실효성을 높이는 데도 중점을 뒀다.정부는 이 로드맵을 앞으로 범부처 탄소중립 연구개발(R&D) 사업 기획과 전략적 투자 방향을 설정하는 기준으로 활용할 계획이다. 기술개발 성과와 정책·기술 환경 변화를 반영해 지속적으로 보완하기로 했다.탄소중립기술특별위원회의 정책 범위도 확대한다. 기존 온실가스 감축 중심에서 기후변화 감시·예측과 기후탄력성 강화 등 기후변화 적응 분야까지 포괄하는 방향을 검토한다. 기술개발 전략 수립부터 R&D 투자, 성과관리와 이행점검까지 연계해 범부처 정책 추진력을 높이겠다는 취지다.기존 탄소중립 기술혁신 전략로드맵의 이행 상황을 점검하는 체계도 마련한다. 탄소중립 17개 기술 분야를 대상으로 정책과의 정합성, 기술개발 진척도, 연구개발 자원 투입의 적정성, 기후변화 대응 기여도 등을 종합적으로 살핀다.2027년부터 분야별 이행점검을 본격적으로 추진하고, 그 결과를 향후 R&D 사업 기획·심의와 기술개발 전략 및 로드맵 개정에 활용할 예정이다.국제 기술협력을 지원하기 위한 '글로벌 탄소중립 R&D 전략지도 플랫폼'도 2028년까지 단계적으로 고도화한다. 주요국의 기술 수준과 협력 유망국, 분야별 협력전략에 더해 기술·산업·시장정보를 확대해 국내 산·학·연 연구자들이 해외 협력 대상과 유망 분야를 발굴할 수 있도록 지원한다.이번 회의는 제3기 탄소중립기술특별위원회 출범에 맞춰 열렸다. 위원회는 범부처 탄소중립 R&D 정책을 종합·조정하고 핵심기술 확보 전략을 논의하는 기구다.박인규 과학기술혁신본부장은 "탄소중립 기술혁신 로드맵을 바탕으로 에너지 대전환을 뒷받침할 SMR·태양광·풍력·수소·전력망 등 미래 청정에너지 분야의 기술혁신을 가속화하고, 탄소중립 핵심기술의 전략적 확보와 현장 적용을 촉진해 나가겠다"며 "국가 온실가스 감축목표 이행은 물론 기후변화 적응 분야까지 정책적 지원 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.덧붙여 "이번 로드맵과 특별위원회의 활동이 K-GX 전략과 7대 SEED 프로젝트의 성공적인 추진을 뒷받침하고 국내 산업의 기술경쟁력과 미래 성장동력을 확보하는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.