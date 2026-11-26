통일부는 김정은 북한 국무위원장이 핵물질 생산시설과 핵무기연구소 등을 방문한 것과 관련해 핵전략 실행 상황을 점검하는 동시에 비핵화를 전제로 한 대화에는 응하지 않겠다는 입장을 강조한 것으로 평가했다.
통일부 당국자는 26일 오전 기자들과 만나 "이번 방문의 목적은 1차적으로는 9차 당대회가 제시한 핵전략 계획 실행 상황을 점검하고 평가하기 위한 것으로 보인다"고 밝혔다.
이어 김 위원장이 미국과 동맹국들의 핵 위협을 부각하고 북한의 핵보유 정당성과 불가역성을 재확인함으로써 비핵화를 위한 대화는 불가하다는 입장을 강조한 것으로 보인다고 설명했다.
통일부에 따르면 김 위원장이 핵물질 생산시설을 공개적으로 방문한 것은 이번이 네 번째로, 지난 6월 이후 약 6개월 만이다. 핵동력 관련 설비 생산기지를 방문한 것은 처음이다.
앞서 북한 노동당 기관지 <로동신문>은 이날 김 위원장이 전날 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소를 방문해 올해 핵물질 및 핵무기 생산부문의 사업 성과를 점검했다고 보도했다.
김 위원장은 북한의 핵보유국 지위가 헌법에 명시돼 있다는 점을 강조하면서 이를 부정하거나 침해하려는 행위를 "공공연한 선전포고"로 간주하겠다고 경고했다.
또 미국이 오커스(AUKUS·미국과 영국, 호주의 안보협력체)를 통한 핵기술 이전 사례를 동북아시아로 확대해 주변 동맹국들의 핵잠수함 보유를 부추기고 있다고 비난했다. 다양한 임무를 수행하는 전술핵무기의 활용 범위를 확대할 필요성도 강조했다.
이와 관련해 통일부 당국자는 한국의 핵추진 잠수함 도입 추진을 거론하면서 대남 압박의 성격도 있는 것으로 평가했다.
다만 이 당국자는 최근 미·중·러 정상회의에서 핵확산 방지와 관련한 메시지가 나온 것과 김 위원장의 이번 핵시설 방문을 연결 짓기는 어렵다고 밝혔다.
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