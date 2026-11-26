큰사진보기 ▲노조 측은 지난 9월부터 진행된 올해 집단임금교섭에서 교육당국이 2027년 공무원 보수 인상률(3.9%)에도 미치지 못하는 기본급 2.3%(월 4만 9,300원) 인상안만 제시했을 뿐, 실질적인 임금격차 해소와 처우개선 대책을 내놓지 않고 있다며 파업을 예고했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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전국학교비정규직연대회의 소속 충북지역 학교비정규직(교육공무직) 노동자들이 오는 27일 총파업에 돌입하는 가운데, 지역 학부모단체가 파업 지지와 연대의 뜻을 밝혔다.'평등교육실현을 위한 충북학부모회'는 26일 성명을 내고 "저임금과 온갖 차별 속에서도 아이들을 위해 묵묵히 일해 온 학교비정규직 노동자들의 절박한 목소리에 깊은 공감과 지지를 보낸다"고 밝혔다.앞서 충북학교비정규직연대회의는 지난달 19일부터 26일까지 진행한 쟁의행위 찬반투표에서 충북지역 조합원 94.38%(전국 92.5%)의 찬성으로 총파업을 결의했다.노조 측은 지난 9월부터 진행된 올해 집단임금교섭에서 교육당국이 2027년 공무원 보수 인상률(3.9%)에도 미치지 못하는 기본급 2.3%(월 4만 9,300원) 인상안만 제시했을 뿐, 실질적인 임금격차 해소와 처우개선 대책을 내놓지 않고 있다며 파업을 예고했다.학부모회는 성명에서 "급식·돌봄·특수교육·행정·시설관리 등 학교의 필수 업무를 지탱해 온 노동자들의 요구는 특별한 혜택이 아니라 비정규직이라는 이유로 겪어온 임금과 복리후생의 차별을 해소해 달라는 것"이라며 "노동자가 존중받고 삶이 안정되어야 학생들의 교육과 돌봄도 안정될 수 있다"고 강조했다.이들은 이번 사안을 단순한 노사 간 임금 문제를 넘어 교육의 질과 직결된 문제로 규정했다.학부모회는 "급식실 인력 부족과 돌봄·특수교육 현장의 과중한 업무, 방학 중 무임금 생계 어려움 등은 아이들의 안전과 교육복지에 직접적인 영향을 미친다"며 "학령인구 감소를 이유로 교육재정을 축소하고 현장 인력을 약화시켜서는 안 된다"고 지적했다.파업으로 인한 학교 현장의 혼란 우려에 대해서는 "아이들의 평범한 일상이 노동자들의 희생 위에 세워지지 않기를 바란다"며 "학부모들은 파업으로 인한 약간의 불편함 정도는 감수할 수 있으며, 노동자들이 거리로 나설 수밖에 없었던 이유와 해결 과정에 더 관심을 가질 것"이라고 덧붙였다.한편 충북도교육청은 파업에 따른 학사 운영 차질을 최소화하기 위해 염기성 부교육감을 총괄로 하는 파업 대응 전담팀(TF)을 가동하고 비상 대응에 나섰다.교육청은 파업 당일 상황실을 운영하며 도내 학교 상황을 수시로 점검하고, 정상적인 급식이 어려운 학교에는 간편식이나 빵·우유, 외부 도시락 등 대체식을 제공할 계획이다.초등돌봄과 특수·유아교육 역시 학교별 대체 프로그램 운영과 교원·관리자 협력체계를 통해 공백을 줄일 방침이다.