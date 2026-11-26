큰사진보기 ▲정기현 의료혁신위원장이 지난 10월 1일 오전 서울 한국프레스센터에서 주재한 제10차 의료혁신위 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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지역·필수의료 공백 해소를 위한 공공의료기관 확충과 국민 누구나 자신이 원하는 곳에서 존엄하게 생을 마무리할 수 있도록 의료·돌봄 체계를 개선해야 한다는 정부 자문기구의 권고가 나왔다.국무총리 소속 의료혁신위원회는 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 제12차 회의를 열고 '지역·필수의료 공백 해소를 위한 공공의료기관 확충·강화'와 '생애말기 의료·돌봄 및 존엄한 임종 지원체계' 등 2개 분야 대정부 권고안을 논의했다.먼저 위원회는 공공의료기관을 지역·필수의료 정책의 핵심 기반으로 삼고, 지역별 의료수요와 공급 현황을 고려해 공공의료기관의 역할과 기능을 명확히 설정해야 한다고 제안했다.특히 중진료권별 의료 공급 현황을 진단해 포괄적인 2차 진료 기능이 없거나 부족하면서 지역거점 공공병원도 없는 지역부터 우선적으로 공공의료기관을 확충할 것을 권고했다.공공병원 신축뿐 아니라 기존 공공의료기관의 증축과 기능 전환, 공공적으로 활용할 수 있는 민간병원의 공공의료기관 전환 등 지역 여건에 맞는 다양한 확충 방안도 제시했다. 공공병원 설립 절차와 평가 기준 역시 공공의료기관의 특성을 반영해 개선할 필요가 있다고 밝혔다.공공의료기관의 지속 가능한 운영을 위한 재정지원 체계 마련도 강조했다. 24시간 당직·대기체계 유지, 특수병상 운영, 의료취약지 진료 등 필수 공공기능을 유지하는 데 필요한 비용을 포괄적으로 지원해야 한다는 것이다. 지역의사제와 연계한 의료인력 확보 및 수련체계 강화도 권고했다.위원회는 지역주민과 환자가 공공의료서비스의 기획과 수행, 평가 과정에 직접 참여하는 운영체계를 마련할 것도 제안했다.생애말기 의료·돌봄과 관련해서는 환자가 자신의 의사와 선호에 따라 재택·시설·병원 중 원하는 곳에서 임종할 수 있도록 장소별 지원체계를 강화해야 한다고 권고했다.재택임종을 위해 재택의료센터와 가정형 호스피스를 확충하고, 임종기에 집중적인 방문진료와 간호를 제공할 수 있는 체계를 마련해야 한다고 밝혔다. 가족에 대한 심리·정서적 지원을 확대하고, 예상된 재택임종의 사망 확인 절차도 정비할 것을 제안했다.요양시설에서는 의료·간호 인력을 강화해 예상된 임종 상황에서 불필요한 병원 이송을 줄이고, 병원에서는 생애말기 환자의 응급입원과 재택에서 병원으로 이어지는 의료 이용 경로를 마련해야 한다고 강조했다. 퇴원 이후에도 재택 의료·돌봄서비스가 끊기지 않도록 연계체계를 강화해야 한다는 것이다.아울러 생애말기 의료·돌봄이 연령이나 질환, 장기요양 등급에 따라 분절적으로 제공되는 문제를 개선하고, 환자의 실제 건강 상태와 돌봄 필요에 기반한 통합 지원체계로 전환할 것을 권고했다.환자가 생애말기와 임종기에 원하는 의료·돌봄 내용을 사전에 확인하고 이를 실제 치료와 돌봄 계획에 반영하는 제도도 마련해야 한다고 밝혔다. 특히 사전에 확인한 환자의 의사가 의료현장에서 실질적으로 존중될 수 있도록 의료진과 돌봄 제공자가 이를 이행할 법적 근거를 마련하고, 연명의료결정 과정과도 연계할 필요가 있다고 제안했다.한편 이날 회의는 2025년 12월 출범한 제1기 의료혁신위원회의 마지막 회의다. 정부는 기존 위원 일부를 연임하고 신규 위원을 위촉해 12월 3일부터 제2기 위원회를 구성할 예정이다.정기현 의료혁신위원장은 "의료혁신위원회는 국민이 체감할 수 있는 의료혁신을 위해 다양한 의견을 수렴하고 정책 권고안을 마련하는 역할을 수행해왔다"며 "앞으로도 정책 자문기구로서 시민 패널을 비롯한 국민의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 관련 논의를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.