큰사진보기 ▲8일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 플로리다주 팜비치에서 주말 일정을 마치고 워싱턴 D.C.의 백악관으로 돌아오고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

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미국 워싱턴DC 연방지방법원의 크리스토퍼 쿠퍼 판사가 25일(현지시간) 출생시민권을 제한하려는 도널드 트럼프 행정부의 새 행정명령 집행을 막는 예비적 금지명령(본안 판결 전 임시로 집행을 막는 조치)을 내렸다. 앞서 9월 메릴랜드주 연방지법 판사가 같은 명령에 제동을 건 데 이어 두 번째다.쿠퍼 판사는 이날 67쪽 분량의 의견서에서 새 행정명령(제14418호)의 적용을 받을 수 있는 아이들을 대표하는 집단소송(class action)을 인정하고, 국무부·국토안보부·사회보장국이 집단소송 대상 아동에게 명령을 집행하지 못하도록 했다. 재판부는 이들 기관이 대상 아동의 시민권을 부정하거나 침해하는 다른 어떤 조치도 취하지 못하도록 했다.쿠퍼 판사는 의견서에서 "수정헌법 14조 시민권 조항은 미국에서 태어난 거의 모든 아이에게 시민권을 약속한다"고 밝혔다. 이어 "본안 판단은 명백하다"며 "연방대법원은 미국에서 태어난 모든 아이가 시민이라는 점을 두 차례 확인했으며, 예외는 미국 법의 적용을 받지 않는 극소수뿐"이라고 적었다.재판부는 올해 6월 연방대법원의 '트럼프 대 바버라' 판결을 언급하며 "판결의 잉크가 채 마르기도 전에 대통령이 두 번째 행정명령을 내렸다"고 지적했다. 이어 "대통령은 미국에서 태어나 미국 법의 적용을 받는 아이들에 대한 출생시민권에 새로운 예외를 만들 수 없다"고 밝혔다. 연방대법원은 이 판결에서 트럼프 대통령의 첫 행정명령(제14160호)을 위헌으로 판단했다.8월 6일 서명된 새 행정명령은 부모 중 한 명이라도 네 가지 범주에 해당하면 아이의 시민권을 인정하지 않도록 연방기관에 지시했다. 범주는 알카에다·MS-13 등 외국테러조직(FTO)·특별지정국제테러리스트(SDGT) 소속 '적성국 외국인', 외교면책특권이 없는 외국 정부 직원과 면책권이 있는 국제기구(IMF·유엔·세계보건기구 등) 직원, 시민권을 얻기 위한 상업적 거래나 사기 행위(출산 관광·대리모 포함), 연방법상 시민권이 부여되지 않는 영토에서 태어난 아이다.쿠퍼 판사는 범주별로 위법성을 짚었다. 우선 수정헌법 14조 시민권 조항의 예외로 판례가 인정한 것은 외교관 자녀 등 극소수이며, 오늘날 실질적으로 남은 예외는 완전한 외교면책특권을 가진 부모의 자녀뿐이라고 봤다.'적성국 외국인' 조항에 대해서는 전통적으로 이 예외가 적국 군대가 미국 영토를 적대적으로 점령한 상황에서 태어난 아이에게만 적용됐다고 설명했다. 그러면서 미국 영토가 점령된 적이 2세기 넘게 없었다며, 부모가 적성국 외국인이라는 이유만으로는 시민권을 박탈할 수 없다고 판단했다. 2차대전 당시 텍사스 크리스털시티 수용소에서 일본계 부모 사이에 태어난 아이들도 출생 시 미국 시민으로 인정됐다는 사례도 들었다.외국 정부 직원 조항에 대해서는 영사 등 외교관급 면책이 없는 공무원의 자녀는 1898년 '웡킴아크' 판결 이후 줄곧 시민권을 인정받았다고 밝혔다. 출산 관광과 대리모 조항에 대해서는 일시 체류자의 자녀도 시민권을 받는다는 점을 대법원이 '트럼프 대 바버라' 판결에서 이미 확인했다고 지적했다.대리모로 태어난 아이도 미국 법의 지배를 받는다고 했다. 쿠퍼 판사는 이 같은 예외를 새로 만들려는 시도가 헌법과 이민국적법을 "거의 확실히" 위반한다며 원고들이 본안에서 승소할 가능성이 "매우 높다"고 판단했다.재판부는 항소심 판단이 나올 때까지 금지명령의 집행을 미뤄 달라는 행정부의 요청도 받아들이지 않았다. 또 원고 측이 금지명령에 따른 담보(보증금)로 명목상 1달러를 내도록 했다. 쿠퍼 판사는 "연방 기관이 헌법과 연방법을 준수하는 것이 공익에 부합한다는 점은 말할 필요도 없다"고 적었다. 그는 오바마 전 대통령이 지명한 인사다.집단소송의 대상은 행정명령이 서명된 8월 6일 이후 미국에서 태어난 아이 가운데 부모 모두 미국 시민이 아니고 위 세 가지 범주(테러조직 관련, 외국 정부·국제기구 직원, 상업적 거래·사기)에 해당하는 아이들이다. 인정된 집단에는 외교관 자녀가 빠졌고 부모도 포함되지 않았다. 재판부는 이 행정명령이 소급 적용되지 않는 것으로 해석했다.행정명령 시행 방식도 쟁점이 됐다. 사회보장국과 국무부는 지난 9월 4일 낸 지침에서 부모 중 한 명이 미국 시민임을 확인할 수 없는 경우 위증 시 처벌을 전제로 한 진술서를 요구하도록 했고, 국토안보부는 관련 규칙에서 시민권을 인정받지 못한 아이가 추방 대상이 될 수 있다고 경고했다.이번 결정은 미국시민자유연맹(ACLU)이 지난 9월 28일 워싱턴DC 연방지방법원에 제기한 '네이선 대 트럼프' 소송에 따른 것이다. 소송은 ACLU 본부와 뉴햄프셔·메인·매사추세츠·워싱턴DC 지부, 법률구조기금(LDF), 아시아법률코커스, 민주주의수호기금이 새 행정명령의 적용 대상자들을 대리해 냈다. 원고에는 국제기구에서 일하는 외국인 부부와 미국에서 대리모를 통해 아이를 얻었거나 얻을 예정인 외국인 부모들이 포함됐다.이들 단체는 6월 대법원에서 '트럼프 대 바버라' 사건을 이끌어 승소한 바 있다. 단체들은 애초 바버라 사건 재판부(뉴햄프셔주 연방지법)에 새 행정명령에 대한 구제를 요청했으나, 재판부가 이를 별도 소송으로 제기하라는 취지를 밝히자 요청을 철회하고 새 소송을 냈다.ACLU 이민자권리프로젝트의 코디 워프시 부국장은 판결 직후 성명을 내고 "연방대법원은 1898년과 올해, 두 차례 출생시민권을 무력화하려는 시도를 기각했다"며 "세 번째는 통하지 않는다. 대통령은 출생시민권이 이 나라의 법이라는 점을 받아들여야 한다"고 말했다.백악관은 반발했다. <로이터통신>에 따르면 로런 비스 백악관 대변인은 성명에서 이번 결정을 오바마 전 대통령이 임명한 '활동가 판사'가 트럼프 대통령의 '상식적인 의제'를 방해하려는 또 하나의 판결이라고 비판했다. 비스 대변인은 행정명령이 연방대법원이 제시한 판시와 분석에 부합한다고 주장했다.<로이터통신>은 이번 결정으로 행정부가 이 명령을 시행하려면 메릴랜드와 워싱턴DC 법원의 결정을 모두 뒤집어야 하는 상황이 됐다고 전했다. <블룸버그통신>은 이번 결정을 트럼프 대통령의 자동 시민권 제한 시도에 대한 '또 한 번의 패배'로 평가했다. 의견서에 따르면 행정부는 메릴랜드 법원의 금지명령 해제를 이미 신청한 상태이며 이번 결정에도 항소할 뜻을 밝혔다.앞서 9월 메릴랜드주 연방지법의 데버라 보드먼 판사는 이민자 권익단체 'CASA' 등이 제기한 소송에서 역시 금지명령을 내려 행정부의 조치를 막았다. 조 바이든 전 대통령이 지명한 보드먼 판사는 당시 "법원은 시민권을 박탈하려는 대통령의 가장 최근 시도에 대해 다시 한번 예비적 금지명령을 내려야 한다"고 밝혔다.쿠퍼 판사는 의견서 결론에서 "시민권은 인간의 기본 권리이며, 다른 모든 권리를 누릴 수 있게 하는 권리"라는 과거 연방대법원 소수의견(얼 워런 당시 대법원장)을 인용했다. 그는 올해 초 대법원이 트럼프 대통령의 첫 행정명령을 무효로 해 "미국에서 태어난 아이에게 시민권을 보장한다"는 약속을 지켰고, 이 법원도 이번에 같은 판단을 내렸다고 밝혔다.이번 결정으로 트럼프 행정부는 새 행정명령을 시행하려면 메릴랜드와 워싱턴DC 법원의 금지명령을 모두 뒤집어야 하는 상황이 됐고, 행정부가 항소 의사를 밝힌 만큼 출생시민권을 둘러싼 법정 공방은 항소심으로 이어질 것으로 보인다.