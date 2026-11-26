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전국교직원노동조합(전교조) 충북지부 제24대 지부장과 사무처장에 기호 1번 최보람(교동초분회)·김지연(율량중분회) 후보조가 당선됐다.25일 전교조 충북지부 선거관리위원회는 지난 23일부터 25일까지 사흘간 온라인으로 치러진 제24대 지부장·사무처장 선거에서 최보람·김지연 후보조가 55.22%의 득표율로 최종 당선됐다고 공고했다.전체 투표율은 73.53%로 집계됐다. 최보람·김지연 후보조는 '현장밀착 시즌2'를 내세운 기호 2번 조현경(지부장)·이상근(사무처장) 후보조와의 양자 대결에서 과반을 넘기며 차기 집행부를 이끌게 됐다.최보람 지부장 당선인은 1999년 진천 만승초 발령과 함께 전교조에 가입한 뒤 전국초등위원회 학생부 대응팀장, 충북지부 참교육실장, 충북지부 사무처장(2021~2024) 등을 두루 거쳤다.재임 기간 초등돌봄업무 분리 투쟁과 학급당 학생 수 20명 상한제 조례 반영 등의 성과를 이끌어낸 바 있다.김지연 사무처장 당선인은 2013년 충주 국원고 발령 이후 충주중등지회 총무부장, 충북지부 여성위원장(2018~2024), 청주북부중등지회장, 전교조 본부 부위원장 등을 역임했다.성희롱·성폭력 및 교권침해 피해 교사 지원과 성평등 활동의 공로를 인정받아 2024년 민주노총 성평등모범조합원상을 수상하기도 했다.'압도하는 실력으로 승리하는 충북지부'를 슬로건으로 내건 당선인 조는 선거 기간 ▲교사의 권리를 최우선으로 지키는 충북지부 ▲역행하는 충북 교육을 바로 세우는 충북지부 ▲현장과 함께 호흡하는 조직 ▲혐오를 넘어 참교육을 실현하는 충북지부 등 '승리의 4가지 약속'을 핵심 공약으로 제시했다.무분별한 아동학대 신고 대응 및 악성 민원 처벌 강화를 비롯해 교사 노동기본권·정치기본권 쟁취, 교원평가 폐지, 장기재직휴가 및 학습연구년 확대, 저경력 교사 임금 인상 등을 추진할 계획이다.학급당 학생 수 상한 법제화(초등 20명, 유아 14명, 특수학급)를 통한 교사 정원 확보도 약속했다.충북 지역 교육 현안과 관련해서는 충북교육청과의 단체협약 재개 및 연 2회 정책협의 정례화를 통해 교섭력을 정상화하고, 이른바 '세금 먹는 하마'로 지적한 다채움 사업 폐지 등 불통 행정 저지에 나설 방침이다.작은 학교 일방적 통폐합 저지, 고교학점제 폐지 및 수능 감독 업무 간소화, 교육청 중심의 위기학생 지원 체계 구축 등도 주요 과제로 꼽았다.최보람·김지연 당선인은 선거 공보물을 통해 "무분별한 아동학대 신고와 과도한 행정업무 등 비민주적 학교 문화가 교사의 일상을 흔들고 있다"며 "조합원의 목소리를 모아 정책을 만들고 제도를 바꾼 경험과 실력으로 현장의 요구를 구체적인 변화로 만들어내겠다"고 포부를 밝혔다.