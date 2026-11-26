큰사진보기 ▲24일 5분발언을 하고 있는 이봉규 의원. ⓒ 청양군의회 관련사진보기

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청양군의회 이봉규 의원이 악화한 군 재정 여건을 지적하며, 내년도 예산 심의를 앞두고 집행부의 강도 높은 지출 구조조정과 예산 절감 대책 마련을 촉구했다.이 의원은 지난 24일 열린 제325회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "세수 결손과 지방교부세 감소의 충격으로 청양군의 재정 여력이 크게 위축됐다"며 이같이 밝혔다.이 의원이 제시한 결산 자료에 따르면, 청양군은 교부세 감소분을 메우기 위해 2023년 710억 원, 2025년 286억 원을 기금에서 일반회계로 전출했다. 이로 인해 2022년 말 약 1063억 원이던 전체 기금은 2025년 말 384억 원으로 63.9% 급감했으며, 같은 기간 순세계잉여금 역시 642억 원에서 263억 원으로 59% 줄었다.재정 건전성 지표도 악화했다. 2024회계연도 재정분석 결과 청양군의 통합재정수지비율은 –10.81%로 유사 지자체 평균(-1.73%)보다 적자 폭이 컸고, 경상수지비율은 127.05%를 기록해 유사단체 평균(87.98%)을 크게 상회했다.이에 이 의원은 한정된 재원을 효율적으로 운용하기 위한 세 가지 개선 방안을 제안했다.우선 ▲민간보조금 지원의 전면적인 재점검을 주문했다. 2025년 군 전체 세출이 5.9% 감소했음에도 민간보조금은 오히려 약 9억 원 증가한 393억 원이 집행된 점을 꼬집으며, 필수 사업비를 지원받는 단체에 중복·추가 지원이 이뤄지지 않도록 엄격한 기준을 적용할 것을 요구했다.이어 ▲관행적 행사·홍보·연수 예산의 통폐합을 촉구했다. 고령화와 인구 감소로 동일 주민이 여러 단체 행사에 중복 참여하는 현실을 짚으며, 목적과 성격이 유사한 행사는 통합하거나 규모를 조정해 실효성을 높여야 한다고 강조했다.마지막으로 ▲대규모 사업 추진 시 사후 재정 부담의 사전 검토를 당부했다. 국비 공모사업이라 하더라도 군비 매칭과 준공 후 막대한 운영비가 수반되는 만큼, 공모 신청 단계부터 감당 가능 여부를 면밀히 따지고 토지 보상 등 사전 절차 지연으로 공사비가 매년 이월되는 관행을 끊어내야 한다고 지적했다.이봉규 의원은 집행부를 향해 "이러한 점검이 일회성에 그치지 않도록 2027년도 예산안 심의 과정에서 부서별 예산 절감 및 지출 조정 방안을 제시하고, 이행 결과를 의회에 보고해 달라"며 "관행적 예산을 줄여 군민의 안전과 생활에 직결된 필수 사업에 재원을 우선 투입해야 한다"고 밝혔다.