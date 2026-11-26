청양군의회 이봉규 의원이 악화한 군 재정 여건을 지적하며, 내년도 예산 심의를 앞두고 집행부의 강도 높은 지출 구조조정과 예산 절감 대책 마련을 촉구했다.
이 의원은 지난 24일 열린 제325회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "세수 결손과 지방교부세 감소의 충격으로 청양군의 재정 여력이 크게 위축됐다"며 이같이 밝혔다.
이 의원이 제시한 결산 자료에 따르면, 청양군은 교부세 감소분을 메우기 위해 2023년 710억 원, 2025년 286억 원을 기금에서 일반회계로 전출했다. 이로 인해 2022년 말 약 1063억 원이던 전체 기금은 2025년 말 384억 원으로 63.9% 급감했으며, 같은 기간 순세계잉여금 역시 642억 원에서 263억 원으로 59% 줄었다.
재정 건전성 지표도 악화했다. 2024회계연도 재정분석 결과 청양군의 통합재정수지비율은 –10.81%로 유사 지자체 평균(-1.73%)보다 적자 폭이 컸고, 경상수지비율은 127.05%를 기록해 유사단체 평균(87.98%)을 크게 상회했다.
이에 이 의원은 한정된 재원을 효율적으로 운용하기 위한 세 가지 개선 방안을 제안했다.
우선 ▲민간보조금 지원의 전면적인 재점검을 주문했다. 2025년 군 전체 세출이 5.9% 감소했음에도 민간보조금은 오히려 약 9억 원 증가한 393억 원이 집행된 점을 꼬집으며, 필수 사업비를 지원받는 단체에 중복·추가 지원이 이뤄지지 않도록 엄격한 기준을 적용할 것을 요구했다.
이어 ▲관행적 행사·홍보·연수 예산의 통폐합을 촉구했다. 고령화와 인구 감소로 동일 주민이 여러 단체 행사에 중복 참여하는 현실을 짚으며, 목적과 성격이 유사한 행사는 통합하거나 규모를 조정해 실효성을 높여야 한다고 강조했다.
마지막으로 ▲대규모 사업 추진 시 사후 재정 부담의 사전 검토를 당부했다. 국비 공모사업이라 하더라도 군비 매칭과 준공 후 막대한 운영비가 수반되는 만큼, 공모 신청 단계부터 감당 가능 여부를 면밀히 따지고 토지 보상 등 사전 절차 지연으로 공사비가 매년 이월되는 관행을 끊어내야 한다고 지적했다.
이봉규 의원은 집행부를 향해 "이러한 점검이 일회성에 그치지 않도록 2027년도 예산안 심의 과정에서 부서별 예산 절감 및 지출 조정 방안을 제시하고, 이행 결과를 의회에 보고해 달라"며 "관행적 예산을 줄여 군민의 안전과 생활에 직결된 필수 사업에 재원을 우선 투입해야 한다"고 밝혔다.
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