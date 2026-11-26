큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 6월 17일 오후 서울 T타워에서 열린 의료AI·디지털 헬스 기업과 함께하는 '보건의료데이터 활용 수요자 정책간담회'에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲MINDRAY T1 ⓒ josepetro123 on Unsplash 관련사진보기

인공지능(AI)을 활용한 의료 연구와 진료 지원이 확대되는 가운데 정부가 의료데이터 활용 절차를 간소화하고 환자 정보 보호를 위한 안전장치를 강화한다. 가명처리 위험도에 따라 심의 절차를 차등화하고, 대규모 언어모델(LLM)에 의료데이터를 활용할 때는 국내 서버를 이용하고 입력 정보의 저장과 학습을 금지하는 기준을 마련했다.보건복지부와 한국보건의료정보원은 26일 의료기관과 연구자가 보건의료데이터를 더욱 안전하고 효율적으로 활용할 수 있도록 '보건의료데이터 활용 가이드라인'을 전부 개정해 27일부터 시행한다고 밝혔다.이번 개정은 AI 기술 발전으로 의료데이터 활용 수요가 빠르게 늘고 있지만, 기관마다 가명처리 기준이 다르고 심의 절차와 행정서류가 복잡해 연구 현장에서 어려움을 겪고 있다는 지적에 따른 것이다. 특히 생성형 AI와 LLM을 진료 및 연구에 활용하려는 수요가 증가하면서 환자 정보 보호를 위한 구체적인 기준 마련도 주요 과제로 떠올랐다.개정안의 핵심은 가명정보 처리 위험도에 따라 기관보건의료정보심의위원회(DRB)의 심의 절차를 차등화한 것이다.그동안 모든 가명정보 활용에 동일한 심의 절차를 적용했지만, 앞으로는 활용 주체가 의료기관 내부인지 제3자인지, 데이터 처리 환경을 통제할 수 있는지 등을 기준으로 위험도를 판단한다. 데이터의 민감성이나 재식별 시 영향, 활용 주체의 전문성과 보안 역량 등도 추가로 고려한다.위험도가 낮으면 담당자 단독으로 심의하고, 중위험은 담당자와 심의위원 등 2명 이상이 참여하는 신속심의를 적용한다. 고위험은 기존처럼 정규심의를 거치도록 해 데이터 활용의 신속성과 안전성을 함께 확보한다는 방침이다.정형 의료데이터에 대해서는 구체적인 가명처리 안전기준도 제시했다. 삭제해야 할 정보를 명확히 열거하고 해당 기준을 충족하면 DRB 심의를 면제할 수 있도록 했다. 기관마다 달랐던 가명처리 수준을 표준화하고 반복적인 심의 부담을 줄이기 위한 조치다.연구자의 행정 부담도 줄인다. 가명처리 단계별로 작성하던 행정서류 양식을 기존 23종에서 10종으로 축소한다. 의료데이터 활용 연구 유형별 절차와 사례도 제시해 연구자가 필요한 심의와 절차를 사전에 파악할 수 있도록 했다.의료기관이 외부 전문기관이나 기업에 의료데이터 가명처리 업무를 위탁할 수 있도록 허용한 것도 달라진 점이다. 자체 전문인력과 장비가 부족한 의료기관도 외부 전문기관의 역량을 활용해 데이터 연구에 참여할 수 있게 된다.데이터를 외부로 반출하지 않고 분석할 수 있는 원격분석환경 운영기준도 마련했다. 연구자는 통제된 환경에서 가명정보를 분석하고, 외부로는 개인을 식별할 수 없는 익명화된 통계 등 분석 결과만 반출할 수 있다.특히 이번 개정에는 LLM 기반 의료데이터 활용 기준이 새롭게 포함됐다. LLM 서버는 국내에 물리적으로 위치해야 하며, 입력한 의료데이터가 모델에 저장되거나 학습에 활용되지 않도록 해야 한다.서비스 유형별 허용 기준도 구체화했다. 해외 서버에 입력 정보가 저장되거나 학습에 활용될 수 있는 일반 구독형 서비스는 의료데이터 활용을 허용하지 않는다. 반면 국내 서버를 갖추고 정보 저장과 학습을 차단한 보안형 기업용 서비스와 폐쇄형 클라우드 서비스는 일정 조건을 충족하면 제한적으로 활용할 수 있다. 의료기관이 국내에 자체 구축하거나 임차해 운영하는 서비스도 허용된다.복지부는 개정 가이드라인이 현장에 안착할 수 있도록 의료기관과 연구자, DRB 위원 등을 대상으로 교육과 설명회를 추진하고, 위험도 판단과 LLM 활용 기준에 대한 사례 중심 안내 자료도 보완할 계획이다.최경일 복지부 첨단의료지원관은 "이번 개정은 데이터 보호 수준을 높이면서도 현장의 불필요한 부담은 줄여 의료데이터를 안전하게 활용할 수 있는 명확한 기준을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "환자 정보의 안전한 보호와 의료 AI 혁신이라는 두 가지 가치를 동시에 달성해 환자와 국민 모두가 의료 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 제도적 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 밝혔다.