큰사진보기 ▲서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 조순표 부장판사)가 27일 오후 윤씨 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 1심 판결 선고를 진행하는 가운데, 윤석열씨가 피고인석에 앉아 판결 내용을 듣고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

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윤석열씨 위증 사건 무죄가 확정됐다. 윤석열씨 사건에서 무죄 확정은 이번이 처음이다.대법원 1부(주심 대법관 마용주)는 윤석열씨 위증 사건 상고심 판결에서 내란특검(특별검사 조은석) 상고를 기각하고 항소심 무죄를 확정했다.이 사건 공소사실은 윤석열씨가 지난해 11월 19일 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 10차 공판에 증인으로 나와 '내란의 밤' 당시 한덕수의 국무회의 소집 건의 전부터 국무회의 심의를 거친 후 비상계엄을 선포할 계획이었다고 증언했는데, 이는 당시 국무회의를 개최하거나 국무위원들을 소집할 계획이 없었던 윤씨 스스로의 기억에 반하는 거짓말(위증)이라는 것이다.1심과 항소심은 무죄를 선고했다. 항소심은 "검사가 제출한 증거들만으로는 한덕수의 국무회의 개최 건의가 있기 전부터 국무회의 개최 및 추가 국무위원 소집 계획이 있었다는 피고인의 증언이 자신의 기억에 반하는 허위의 진술이라는 점이 합리적 의심의 여지가 없을 정도로 증명되었다고 보기 어렵다"라고 했다.이날 대법원도 항소심 판단을 수긍했다.대법원은 "형사재판에서 공소가 제기된 범죄 사실에 대한 입증책임은 검사에게 있는 것이고, 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 하므로, 그와 같은 증거가 없다면 설령 피고인에게 유죄의 의심이 간다 하더라도 피고인의 이익으로 판단할 수밖에 없다"라고 밝혔다.