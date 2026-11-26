정부가 내년도 노인일자리 118만 개를 제공하기로 하고 참여자 모집에 나선다. 역대 최대 규모로, 예산은 2조 5121억 원이 편성됐다. 초고령사회에 대응해 어르신들의 소득 보충과 활기찬 노후생활을 지원한다는 취지다.
26일 보건복지부에 따르면 오는 27일부터 12월 24일까지 '2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자를 모집한다. 모집 분야는 노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단 등 3개 유형이다.
노인공익활동사업은 기초연금을 받는 65세 이상 어르신이 신청할 수 있다. 노인역량활용사업은 65세 이상이 대상이지만 일부 사업은 60세 이상도 참여할 수 있다. 공동체사업단은 60세 이상이면 신청 가능하다.
참여를 희망하는 어르신은 27일부터 주소지 시·군·구 내 가까운 행정복지센터나 시니어클럽, 노인복지관, 대한노인회 등 노인일자리사업 수행기관을 방문해 신청하면 된다. 온라인으로는 '노인일자리 여기'(www.seniorro.or.kr
)에서 신청할 수 있다.
신청 과정에서 궁금한 사항은 노인일자리 상담 대표전화(1544-3388)로 문의하면 된다. 발신자 위치에서 가장 가까운 노인일자리사업 수행기관으로 전화가 연결돼 상세한 안내를 받을 수 있다.
참여자는 소득 수준과 활동 역량, 경력 등을 종합적으로 평가해 점수가 높은 순으로 선발한다. 특히 2027년 사업부터는 신규 참여자에 대한 가점을 확대하고, 활동 역량의 배점을 높이는 한편 소득 수준에 따른 변별력도 강화한다.
최종 선발 결과는 신청한 기관에서 올해 12월 중순부터 2027년 1월 초까지 개별적으로 통보할 예정이다. 다만 지방자치단체별 여건에 따라 모집 일정은 달라질 수 있다.
내년 노인일자리 규모는 118만 개로, 올해 115만 2000개보다 2만 8000개 늘어난다. 2004년 2만 5000개로 사업을 시작한 이후 가장 큰 규모다. 관련 예산도 2조 5121억 원으로 확대된다. 2004년 212억 원과 비교하면 약 118배 증가한 규모다.
노인일자리사업은 어르신들의 경제적 소득 보충뿐 아니라 사회적 관계 형성과 건강 증진에도 기여하는 사업이다. 복지부는 노인일자리 참여가 삶의 만족도를 높이고 우울감을 개선하며 의료비 절감에도 긍정적인 효과가 있다고 설명했다.
정은경 보건복지부 장관은 "노인일자리는 노년기 소득의 보탬과 더불어 삶의 만족도 증가, 우울감 개선, 의료비 절감 등의 효과가 있어 어르신들에게 경제적, 심리·사회적으로 큰 역할을 하고 있다"고 강조했다.
이어 "역대 최대로 확대된 118만 개의 노인일자리 제공을 추진하고, 어르신들의 행복한 노후 생활을 지원하기 위해 노력하고 있다"며 "많은 분들이 노인일자리사업에 참여하시길 기대한다"고 말했다.