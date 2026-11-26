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큰사진보기 ▲수영장 ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

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"가을 단풍이 아름다운 것은 빨갛고 노란 색깔 때문이 아니라, 초록을 버릴 수 있었기 때문이다."

큰사진보기 ▲초록을 털어내고 비에 젖은 밤길을 물들인 은행잎들. 고운 단풍 뒤로 시린 겨울이 올까, 마음 한구석이 서늘했습니다. ⓒ 문현호 관련사진보기

모든 것이 지루하고 한 줌 의욕도 나지 않는 나날들의 연속입니다. 당연히 수영도 그렇습니다. 제게도 '수태기'(수영 권태기)가 온 것입니다.사실 핑계를 대자면 댈 거리는 차고 넘칩니다. 눈썹 문신과 리터치 때문에 꼬박 2주를 빠지고 나니 몸이 한껏 게을러졌습니다. 거기에 제가 참 좋아했던 아침 7시 선생님이 건강상 사유로 오전 강습을 그만두신 것도 큽니다. 새로 오신 선생님은 여전사 같은 분이십니다. 아침 한 시간 동안 마치 태릉선수촌 선수들을 굴리듯 운동량으로 밀어붙이시는데, 저와는 영 결이 맞지 않는 느낌입니다. 아침마다 알람을 끄고 한참이나 천장만 올려다보는 날이 늘었습니다.수태기가 오면 새 수모나 수영복을 사는 게 특효약이라고들 합니다. 저도 속는 셈 치고 쇼핑 앱을 켜봤지만, 한참을 넘겨봐도 정말 갖고 싶은 게 하나도 없었습니다. 밤마다 침대에 누워 짧은 영상들로 빈 시간을 채워봐도, 화면을 끄고 나면 허전함만 더 선명해질 뿐이었습니다. 그제야 인정하게 됐습니다. 수영이 싫어진 게 아니라, 요즘 제 삶 전체가 무력감에 절어 있다는 사실을요.속내를 들여다보면 역시 11월 탓이 큽니다. 올해는 실적도 나쁘지 않았고, 발표 전 경영진과도 일정 부분 교감이 있었습니다. 올해 한번 기대해 보자는 말까지 들었던 터라 내심 마음이 제법 부풀어 있었지요. 그 기대감 때문이었을까요. 올 하반기 토요일과 일요일은 주말 개인 일정을 전부 포기한 채, 상사를 모시고 고객사들과의 그린 미팅으로 채웠습니다. 하지만 결론적으로 저는 진급에서 물을 먹었습니다.발표가 나던 날 저녁, 진급자들 축하 자리에 나갔습니다. 혹시나 제 아쉬운 마음이 표정에 묻어나올까 봐 자리 내내 조심스러웠습니다. 그래서 일부러 더 크게 웃고, 더 크게 떠들며 인사를 건넸습니다.자리를 마치고 찬 밤공기를 맞으며 집으로 돌아오는 길, 손바닥의 온기가 식어갈수록 마음은 더 서늘하게 비어갔습니다. 내년이면 어느덧 쉰인데, 회사 안에서는 그 쉰을 기준으로 임원 승진의 마지노선이 그어졌다는 이야기까지 들려옵니다. 어두운 길을 걷다 문득 피식, 쓴웃음이 새어 나왔습니다. '아, 이제 나는 무대 위에서 박수 받는 사람이 아니라, 박수 치는 사람이 되었구나.'그런데 그 씁쓸한 자조보다 제 등을 더 오싹하게 만든 건 그다음에 따라온 생각이었습니다. 과연 이 박수 치는 자리인들 언제까지나 제게 허락될까요. 박수 받는 대열에서 밀려난 사람이 객석에 남아 남의 축하를 거들어줄 수 있는 시간조차 그리 길지 않다는 걸, 20년 넘게 조직에 몸담아 온 제가 모를 리 없습니다.그날 밤 애써 크게 쳤던 박수 소리가, 어쩐지 머지않아 이 무대 밖으로 밀려날지도 모른다는 조용한 경고음처럼 자꾸만 귓가에 맴돌았습니다. 마음이 이렇다 보니 최근 우연히 마주친 글귀 하나가 유독 눈에 밟혔습니다.참 근사한 말입니다. 한여름 내내 붙들고 있던 초록을 기꺼이 내려놓아야 비로소 다음 계절의 빛이 찾아온다는 뜻이겠지요. 하지만 솔직히 말씀드리면, 머리로는 고개가 끄덕여지는데 마음은 아직 거기까지 가지 못했습니다. 초록을 버린 뒤에 찾아올 것이 고운 단풍일지, 아니면 그저 앙상하고 시린 겨울일지 두려운 탓이겠지요. 저는 아직 그 초록을 놓아줄 준비가 되지 않은 모양입니다.예전 같으면 어떻게든 기운을 끌어올려 보려 애썼을 겁니다. 새 장비를 들이거나, 그럴듯한 새 목표를 세우며 빈틈을 급하게 메웠겠지요. 하지만 이번에는 그러지 않기로 했습니다. 뭔가를 새로 바꾼다고 해서 금세 사라질 불안도, 허전함도 아니라는 걸 이제는 알기 때문입니다.내일 아침에는 며칠째 바짝 말라 있는 수영 가방을 다시 메고 나가보려 합니다. 여전사 선생님의 거센 구령을 다 따라갈 자신도 없고, 둔하고 무거워진 몸으로 기록을 낼 욕심도 없습니다. 다만 지상에서는 아쉬워도 크게 웃고 박수를 쳐야 하고, 그 자리마저 언제까지 지킬 수 있을지 불안해하며 살아야 하지만, 수경을 쓰고 물속에 얼굴을 묻는 그 한 시간만큼은 굳이 웃지 않아도 되니까요.아직 초록을 다 버리지 못한 채로, 쓸쓸함과 위기감을 고스란히 안은 채로, 그저 물속으로 들어가 보려고 합니다. 억지로 마음을 다잡지 않아도 괜찮겠지요. 차가운 물살 속에서 한 바퀴씩 제 숨을 챙기다 보면, 언젠가 박수 치는 자리마저 사라진 뒤에도 제힘으로 버텨낼 근력만큼은 조금씩 쌓여 있지 않을까요.