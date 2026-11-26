갑자기 전두환 추종자들이 페이스북 담벼락에 출몰하고, SNS 글들 중에도 전두환을 칭송하는 괴담들이 나오길래 전두환 사망일 언저리여서 그런가 생각했다. 그런데 그렇게 단순한 일만은 아니었던 모양이다.
얼마 전 뜻밖의 행사가 있었다는 보도를 본다. 11월 23일 한국기독교연합회관에서 열린 '전두환 대통령 5주기 추모 학술 행사'다. 그 자리에 참석한 단체들의 면면은 이렇다. 육사총구국동지회와 전군구국동지연합회, 국군명예회복운동본부 등. 그들의 '구국'은 내게는 망국이고 기국(棄國), 즉 나라를 버리는 일이고 최소한 경국(傾國) 즉 나라를 위태롭게 하는 일이다.
한국기독교연합회관 옆의 그 장소
YS의 하나회 숙청 때 시범 케이스로 날아간 김진영 전 육참총장이 행사의 개회 기도를 했다고 하고, 문재인 대통령이 사병 때 여단장이었던 박희도가 연설을 했다고 한다.
박희도는 자신이 가담한 12.12 군사 반란을 두고 군 선후배들과 함께 육사에서 배운 '안일한 불의의 길보다 험난한 정의의 길'을 선택한 결단이며, 그게 이 나라를 살렸다고 이야기한다. 나아가 민·관 군 각 분야에서 국가발전을 이끌었던 이들이 함께 전두환재평가추진위원회를 발족시키겠다고 선언한다(<오마이뉴스> 11월 24일 '전두환 추종세력'이 쏘아올린 '재평가'와 '재심 청구'
, 구영식 기자).
박희도라는 사람을 보면 개인적으로 사자성어 '배은망덕'이 떠오른다. 1978년 11월 발생한 광천 무장공비 사건이라는 게 있다. 3명의 무장공비가 충남 광천읍 해안에 상륙한 후 민간인들을 살해하면서 육로로 북상했다. 진돗개 하나가 발령되고 수십만 대군이 포위 작전을 폈지만 공비들은 유유히 김포에서 한강을 건너 북한으로 돌아갔다. 어디 가서 말하기 부끄러운 대한민국 군대의 흑역사 중의 하나다.
공비들에게 판판 뚫려버린 위수지역 책임자가 박희도였다. 그는 당시 정병주 특전사령관이 이세호 육군 참모총장에게 무릎 꿇고 빌면서 살아남았다. 그런데 그로부터 1년 뒤, 박희도는 전두환에게 붙어 자신의 은인을 배반했다. 그게 12.12였다.
이들이 늘어놓은 전두환 찬양에 대해서는 더 말하지 않기로 한다. 다만 나는 그들의 행사 장소에 눈길이 갔다. 한국기독교연합회관. 바로 옆에는 한국기독교회관이 자리잡고 있다. 유신 정권 이래 민주화운동의 산 증거 같은 건물이고 서울 미래 유산으로 지정된 건물이다. 동일방직 노동자들이 농성했고, 6월항쟁 당시 국민운동본부가 있었고, 윤석양 이병이 보안사를 폭파시킨 현장이다. 그리고 1980년 5월 30일. 전두환과 그 일당들이 광주 진압 성공 축배를 들며 건배를 들었을 그날, 이 기독교 회관에서 한 사람이 죽었다.
김의기. 서강대학교 무역학과 76학번이었다. 농민의 자식으로 농민운동에 관심이 많았던 그는 함평 고구마 투쟁 일로 전남 지역을 방문했다가 5.18 참상을 눈으로 목도하게 된다. 드라마 <모래시계>에 보면 주인공 최민수에게 광주 지역 청년들이 서울로 올라가서 우리가 당한 사실을 밝혀 달라고 호소하는 장면이 나오는데 김의기도 비슷했다.
현장에 함께 있던 윤기현(동화작가)은 김의기에게 이렇게 말한다. "광주가 고립될 수 있다. 이 고립을 풀어야 되지 않겠나? 서울이나 다른 쪽에서 확산시켜야 하니 너는 올라가서 그 역할을 해라." (한겨레신문 2011년 5월 20일) 그 말을 듣고 김의기는 살벌한 계엄령 하의 서울로 올라온다. 어떻게든 그 참상을 알려야 했다. 하지만 방법이 없었다. 그래서 택한 곳이 기독교회관이었다.
그는 혼자 기독교회관에 들어가 동포에게 드리는 글을 타이핑해서 인쇄하고 살포한다. 상황을 파악한 계엄군은 즉시 진입했고 김의기는 창문 밖으로 떨어진다. 유서 같은 것은 없었으니 투신을 계획했던 것은 아닌 것 같다. 사고든 본인의 의도였든 고층 건물에서 추락한 그가 피 흘리고 쓰러져 있는데, 계엄군은 뿌려진 유인물을 거둬들이는 데만 혈안이었다. 한참 뒤에야 김의기는 병원에 실려갔고 그는 죽었다.
'의기' 지척에서 전두환 재평가를 외치다니
그는 요즘 극우들이 입만 열면 토하는 듯 욕설해 대는 '전라도' 출신도 아니었다. 경북 영주 출신이었다. 경상도 사투리 짙게 쓰는 청년이었다. 그가 인쇄한 유인물 '동포에게 드리는 글'을 직접 읽었다면 누구나 그의 고향을 알아챘을 것이다. 하지만 그는 목숨을 걸고서라도 광주를 알려야 했다. 그렇게 참담했으므로. 분노했으므로. 눈으로 보았으므로.
그의 이름은 의기... 의로운 터(基)다. 기독교회관은 그의 이름과 비슷한 곳이었다. 그가 봄꽃처럼 떨어진 때로부터 46년 뒤 그 '의기' 지척에서 전두환 재평가 추진 위원회를 결성하겠다고 기염을 토했다. 하필 그곳이었는지 그들은 알 이유도 없고 알아도 개의치 않았겠지만, 그저 고 김의기 학생에게 미안하다. 눈물이 핑 돌게 미안하다.
전두환 찬양을 금지하고 처벌하는 사회가 못 되어 그런 게 아니다. 6.25 일으킨 김일성을 찬양할 자유도 보장해야 하고, 광주학살범을 옹호할 자유도 누릴 수 있는 게 민주주의 사회니까. 그러나 최소한 그렇듯 상식을 벗어난 행위가 조소와 경멸의 대상이 되고, 양식 있는 시민이라면 알아서 무시하고, 그를 떠드는 사람들이 무슨 사이비종교집단처럼 취급되는 사회를 바랐고, 그런 사회를 만들지 못한 것이 뼈아프게 미안하다.
김의기를 계승하며 함께 싸웠던 사람들이 정권을 잡았고 사회의 주류가 되었다는데, 그 후대로부터 경멸당하고, 비난을 받는 분위기가 만연한 것이 슬프고 죄스럽다. 나를 포함한 우리에게도 책임이 있다고 생각한다. '리박스쿨'과 '극우교육'에 책임을 돌릴 일이 아니라.
전두환 재평가추진위원회가 결성된 곳 근처에서 46년 전 자신의 모든 것을 내던지며 외쳤던 동포에게 드리는 글 일부를 다시 읽어 본다. "피를 부르는 미친 군화발 소리가 우리가 고요히 잠들려는 우리의 안방까지 스며들어 우리의 가슴팍과 머리를 짓이겨 놓으려고 하는 지금, 동포여, 무엇을 하고 있는가? 동포여, 우리는 지금 무엇을 하고 있는가. 보이지 않는 공포가 우리를 짓눌러 우리의 숨통을 막아 버리고 우리의 눈과 귀를 막아 우리를 번득이는 총칼의 위협 아래 끌려 다니는 노예로 만들고 있는 지금, 동포여, 무엇을 하고 있는가?"
무엇을 하고 있는가. 그리고 무엇을 해야 하는가.
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