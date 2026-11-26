큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 핵물질생산 및 핵무기연구부문 사업을 현지에서 지도 했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.11.26 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-11-26 06:47:12/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 핵물질 생산시설과 핵무기연구소를 방문해 핵무력 증강 성과를 점검하고 핵보유국 지위를 포기하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 특히 북한의 핵보유국 지위를 부정하는 행위를 '선전포고'로 간주하겠다면서 미국이 동맹국들의 핵잠수함 보유를 부추기고 있다고 비난했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 26일 김 위원장이 전날 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소를 방문해 노동당 제9차 대회에서 제시한 핵전략 계획에 따른 올해 핵물질 및 핵무기 생산부문의 사업 성과를 점검했다고 보도했다.김 위원장은 새로 건설된 중요 물질 생산공장과 확장 공사가 진행 중인 또 다른 공장을 둘러봤다. 신문은 해당 시설의 구체적인 위치는 공개하지 않았다.김 위원장은 핵무력 증강과 기술 고도화에 맞춰 핵물질 생산능력을 체계적으로 늘리기 위한 과업들이 성공적으로 수행되고 있다면서 이를 "대단히 긍정적인 추이로 평가한다"고 밝혔다.또 핵무기연구소를 방문해 올해 사업 성과를 보고 받고 다양한 임무를 수행하는 전술핵무기의 활용 범위를 확대해야 한다고 강조했다.김 위원장은 이날 미국과 동맹국들의 군사협력 움직임을 거론하면서 북한의 핵무력 강화 필요성을 주장했다.그는 "미국이 오커스를 통한 위험한 핵전파 사례를 동북 아시아지역에 그대로 이식하여 우리 린근 추종국들의 핵잠수함 보유를 부추기고" 있다면서 미국이 동맹국들과의 핵 공유 및 공동 핵무기 사용을 추구하는 데 대해 "특별히 엄중시하고 있다"고 밝혔다.미국·영국·호주의 안보협력체인 오커스(AUKUS)를 거론한 이 같은 발언은 한국의 핵추진 잠수함 도입 추진 움직임을 겨냥한 것으로 풀이된다. 다만 김 위원장은 한국을 직접 지목하지는 않았다.김 위원장은 북한의 핵보유국 지위가 헌법에 명시돼 있다는 점을 강조하면서 비핵화 요구를 강하게 일축했다.그는 "그 누구도 우리에게 위헌을 강요하거나 개헌을 시도할 권리가 없다"면서 "조선민주주의인민공화국의 핵보유국 지위는 외부의 수사학적 주장에 따라 결코 달라지지 않는다"고 밝혔다.이어 "그가 누구든 우리 국가의 합헌적 지위를 부정하거나 침탈하려 든다면 그것은 곧 헌법 포기, 제도 포기를 강요하는 가장 극독한 주권 침해, 내정 간섭 행위"라면서 "우리는 이를 공공연한 선전포고로, 우리의 적으로 간주할 것"이라고 경고했다.김 위원장은 국제 사회로부터 핵보유국 지위를 인정받는 문제에도 연연하지 않겠다는 입장을 밝혔다.그는 "우리는 적수들의 핵 위협을 억제, 통제하고 최악의 경우 보복할 수 있는 힘만 가지면 그만이며 절대로 그 누구의 인정도 승인도 추구하지 않을 것"이라고 말했다.그러면서 북한의 핵 보유는 "절대로 물러설 수 없는 선택이며 현재는 물론 앞으로도 국가 존립과 주권의 핵심 구성, 국권 수호의 최고 담보로 영존할 것"이라고 강조했다.이번 현지지도에서 김 위원장이 핵물질 생산시설의 신설·확장과 전술핵무기의 활용 범위 확대를 강조한 것은 핵무기의 양적 증대와 질적 고도화를 병행하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다.아울러 비핵화 요구를 북한의 헌법과 체제에 대한 위협으로 규정했다는 점에서 향후 대외 협상에서도 핵 보유를 기정사실화하겠다는 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다.