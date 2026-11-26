큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 의원(오른쪽)이 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 정성호 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'한덕수 대법원 판결' 토론회 참석한 김민석취임 100일 맞은 김민석 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급 토론회에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

5선 정성호 더불어민주당 의원이 김민석 당대표와 당 중진들을 향해 날 선 말을 쏟아내고 있는 정청래 전 대표에게 당내 통합을 위한 '통 큰 정치'를 당부했다.정 의원은 26일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 "올해 정기국회가 곧 예산도 마무리하고 끝나는데, 12월 안에는 다 정리하고 민주당이 통합된 모습을 보여야 하지 않겠나"라며 "정 전 대표가 개인적인 여러 감정을 표출했지만, 그래도 당이 국민들로부터 신뢰를 회복해야 하고 통합돼야 한다는 데 공감하고 있다고 생각한다"고 말했다.'정 전 대표가 김민석 대표 취임 100일을 기점으로 SNS에 글을 쏟아내고 있고, 전날에는 송영길 의원과 설전을 벌였는데 수습이 될 수 있겠느냐'는 질문에 내놓은 답이다.그는 현 상황을 "굉장히 난망하다"고 진단하면서도 "그래도 수습이 돼야 한다"고 강조했다. 이어 "정 전 대표를 공·사석에서 볼 때마다 큰 정치를 하셔야 한다는 말을 계속하고 있다"고 덧붙였다.정 의원을 비롯한 당 중진 의원들은 이날 만찬을 하며 계속되는 '신천지 의혹' 내홍과 계파 갈등 해법을 논의할 예정이다. 4선인 정 전 대표도 만찬 회동 초청 대상이다. 이와 관련해 정 의원은 "어제(25일) 전화 통화를 시도했는데 받지 않아 바로 문자를 보냈다. 참석하시는 게 좋겠다는 말씀을 전달했다"고 했다.정 전 대표가 갈등 중재에 나서려는 중진들을 향해 '당사자가 아닌 사람은 빠지라'고 반발한 데 대해서는 "당의 문제라면 중진이든 당원이든 국회의원이든 누구나 이야기할 수 있다"며 "정 전 대표 스스로 '이건 나와 김 대표의 개인적인 문제'라고 말한 것과 다르지 않다"고 꼬집었다.또한 "김 대표와 정 전 대표가 전당대회 과정에서 쌓인 마음의 앙금을 빨리 걷어내야 한다고 계속 얘기해 왔다"며 "정 전 대표도 당대표 아니었나. 당이 망하길 바라지는 않을 것이다. 두 분이 정말 허심탄회하게 대화하고 앙금을 걷어내는 노력을 해야 한다는 얘기를 중진들이 하고 있는 것"이라고 강조했다.다만 "송영길 전 대표는 전대 당사자 중 한 사람이었고, 박지원 의원과도 개인적인 마음의 여운이 있는 것 같다"면서도 "그럼에도 정 전 대표는 당에서 상당히 책임 있는 위치에 있다. 좀 더 마음을 열고, 김 대표도 좀 더 진정성 있게 대화를 나눴으면 좋겠다"고 했다.정 전 대표가 타협하는 모습을 지지층이 용납하지 않을 수 있다는 질문에는 "그렇게 생각하지 않는다"고 답했다. 정 의원은 "현재 지지층만 갖고 당내 기반이나 일반 국민의 지지를 받을 수 있겠나"라며 "지지층의 내부 비난을 받고 손해를 보더라도 더 적극적으로 관대하고 통 큰, 통합하는 모습을 보이는 게 본인의 정치적 성장을 위해 더 좋은 일"이라고 조언했다.정 의원은 김민석 대표의 취임 100일을 놓고는 "본인은 굉장히 노력을 많이 했다"면서도 "국민과 당원들로부터 흔쾌한 지지는 못 받고 있다"고 말했다.이어 "김 대표는 이재명 정부 초기 총리로서 민생을 안정시키고 내란을 극복하는 데 중요한 역할을 했다"며 "민생 총리, 실세 총리로서의 성과를 당에 와서도 발휘했어야 하는데 그러지 못했다"고 지적했다. 그러면서 "여당은 대통령을 뒷받침해 민생 성과를 국민에게 전달하고, 국민의 목소리를 대통령에게 전달해야 하는데 당 내부 분열 때문에 그 역할을 못 한 게 아쉽다"고 했다.민주당이 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당과 함께 조희대 대법원장 탄핵을 공동 추진하기로 한 데 대해서는 신중론을 거듭 폈다.정 의원은 "조 대법원장이 사법부 독립을 훼손하는 데 큰 역할을 했다고 본다"며 "지난 대선 전 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송 과정에서 보여준 행태는 굉장히 심각했고, 이후 대법관 재제청 거부나 한덕수 전 총리 재판 과정도 의심받을 수밖에 없다"고 말했다. "이런 걸 다 모아 보면 이분이 대법원장으로 계속 있는 게 사법부·법관·재판의 독립에 도움이 안 된다고 생각한다"고도 했다.그러나 "당론이 결정됐으니 따라가겠지만, 최종적인 후과에 대한 책임은 여당이 져야 한다"며 "혁신당이나 진보당이 지는 게 아니다. 여당은 신념만으로 되는 게 아니라 책임을 져야 한다"고 강조했다.탄핵 인용 가능성에도 우려를 나타냈다. 정 의원은 "법률가로서, 정치를 어느 정도 해 본 사람으로서 보면 헌법재판소가 3부 최고 책임자 중 한 사람인 대법원장을 탄핵하려면 상당히 중대한 헌법·법률 위반 사유가 드러나야 한다"며 "헌재 재판관들도 다 법관 출신이라 굉장히 부담을 느낄 수밖에 없는 판단"이라고 설명했다.공동 탄핵 추진이 당내 결속을 높이는 계기가 될 수 있다는 해석에는 "일시적인 효과일 뿐 지속되겠나"라고 반문했다. 그는 "물가, 일자리, 양극화, 금리, 주가 같은 민생 문제를 대통령과 함께 여당이 해결할 때 지지율이 높아지는 것이지 나머지는 다 소용없다"고 했다.그러면서 "12월은 정기국회의 가장 핵심 과제인 예산을 심사·의결하는 기간이고, 예산은 여당이 주도권을 갖고 있어 여당 의원들의 성과"라며 "민생 예산, 복지 예산, 지역 예산을 챙긴 성과를 국민에게 알려야 하는데 그게 다 도로에 그치고 탄핵에 묻혀 버릴 것이다. 그런 걱정이 많이 된다"고 말했다.한편, 김민석 대표는 조 대법원장 탄핵 필요성을 강조하며 여론전을 이어가고 있다. 김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "조국혁신당 외에도 진보당, 기본소득당, 사회민주당에 5당 연대를 제의했다"며 "이번 탄핵과 관련해서는 의견을 같이하고 있고, 국민과 함께해야 할 사안이기 때문에 손을 잡고 연대하는 것이 좋겠다는 생각"이라고 밝혔다.김 대표는 "구체적으로는 탄핵 초안을 다듬는 과정도 함께할 수 있을 것이고, 국회 발의를 함께하는 것은 당연하다"며 "이것이 잘 되면 시민사회와도 함께할 수 있도록 보폭을 넓혀 가면 어떨까 생각한다"고 말했다. 다만 구체적 일정에 대해서는 "예산 처리 문제가 있어 원내에 일정 조율을 맡겨 놓은 상태"라고 했다.