기자 이재명 정부 출범 이후 기후·생태위기 대응은 밀리고 개발은 속도전이 되었다. 3대 메가프로젝트와 초광역특구법, 원전과 댐, 신공항과 국립공원 케이블카까지 검증과 동의 없는 사업들이 산과 강, 갯벌과 바다를 겨누고 있다. 지난 10월 1일 '전국환경비상시국회의'가 "멈춰라, 검증하라, 답하라"고 외친 까닭이다.



이 릴레이 기고는 현장을 지켜 온 이들의 기록이다. 수라갯벌부터 송전선로가 지나는 마을까지, 열 편의 글은 하나의 질문으로 모인다. 누가 개발의 편익을 누리고, 누가 비용과 위험을 떠안는가. 대통령에게 묻고 시민과 답을 찾는 이 연재가 12월 12일 서울 대중집회로 이어져, 흩어진 목소리가 하나의 요구로 모이기를 바란다.



큰사진보기 ▲지난 3월 6일 촬영한 세종보 천막농성장 ⓒ 박은영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 5월 세종보 농성장에서 확인한 멸종위기종 흰목물떼새의 번식모습 ⓒ 김병기 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2025년 7월 세종보 농성장을 찾아왔던 김성환 환경부장관 ⓒ 환경부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

2026년 3월 30일, 금강 세종보 앞에서 700일 동안 이어졌던 천막농성이 끝났다. 2024년 4월 29일, 세종보 재가동을 막고 4대강 재자연화를 요구하며 시작한 농성이었다. 한여름의 폭염과 혹독한 겨울을 견뎠고, 전국에서 찾아온 시민들이 농성장을 지켰다. 천막을 설치하고 지키는 과정에 2만 명이 넘는 시민이 함께했다. 그렇게 700일이 흘렀다.농성장을 정리한 것은 강을 지키기 위한 투쟁을 끝냈기 때문이 아니다. 정부가 4대강 재자연화 정책을 추진하겠다는 약속을 했기 때문이다. 700일의 농성은 정부와 시민사회가 다시 정책을 논의하는 계기를 만들었고, 시민들은 그 약속이 실제 정책으로 이어지기를 기대하며 천막을 걷었다.그로부터 약 8개월이 지났다. 그러나 지금 금강의 자연성 회복은 어디까지 왔을까?시민들은 여전히 강은 흘러야 한다고 말한다. 현장에서 강의 변화를 지켜본 사람들도 같은 이야기를 한다. 하지만 정작 강의 미래를 결정해야 할 정치와 행정은 앞으로 나아가지 않고 있다. 정부는 논의 중이라는 말만 반복하고, 보 처리방안은 여전히 구체적인 결론을 내지 못하고 있다. 더욱 답답한 것은 강의 자연성을 회복하기 위해 무엇을 해야 하고, 어떤 방향으로 나아갈 것인지에 대한 정책적 비전조차 시민들과 제대로 공유하지 않고 있다는 점이다. 700일을 기다린 시민들에게 또다시 기다리라고 말하는 것이 과연 정부가 해야 할 일인가?2009년 시작된 4대강 사업은 홍수와 가뭄을 예방하고 수자원을 확보한다는 명분으로 추진됐다. 금강을 비롯한 4대강에는 대규모 보가 설치됐고, 강바닥을 파내는 준설이 진행됐다. 강의 흐름은 느려졌고, 모래와 자갈이 쌓여 있던 여울과 다양한 생물들의 서식처가 변했다.당초 22조 2천억 원을 투입해 강행한 4대강 사업은 그야말로 4대강을 망쳤다. 강을 인공적으로 바꾸는 데 막대한 돈을 쏟아부었고, 그로 인한 생태적·사회적 비용은 지금도 계속되고 있다. 대한민국 최악의 토목사업이다.강은 물만 흐르는 공간이 아니다. 물이 흐르면서 모래와 자갈을 이동시키고, 계절에 따라 수위가 달라지며, 수많은 생명이 관계를 맺고 살아가는 하나의 거대한 생태계다. 물길을 막는다는 것은 강을 구성하는 생태계 전체를 위협하는 일이다. 4대강 사업 이후 강의 변화를 되돌리려는 노력은 2017년 보 개방을 계기로 본격화됐다. 문재인 정부는 보 개방과 모니터링을 추진했고, 수질과 수생태계, 물 이용 여건 등을 조사했다.그 결과 2021년 1월 18일 국가물관리위원회는 금강과 영산강의 5개 보 처리방안을 의결했다. 금강의 세종보는 해체하고 공주보는 공도교를 유지하면서 부분 해체하며, 백제보는 상시 개방하기로 했다. 영산강의 죽산보는 해체하고 승촌보는 상시 개방하기로 했다. 2019년부터 이어진 조사와 평가, 전문가 검토, 유역물관리위원회 논의 등을 거쳐 마련된 국가 차원의 정책 결정이었다. 보 개방 이후 축적된 자료와 수질·생태계 변화, 물 이용 대책 등을 종합적으로 검토한 결과였다.하지만 결정이 실제 이행으로 이어지지는 못했다. 보별 해체 시기는 구체적으로 확정되지 않았고, 지역 여건과 물 이용 대책 등을 고려해 후속 협의를 진행하도록 했다.정부가 밍기적 거리며 실행에 하지 않는 사이 정부가 바뀌었다. 2023년 8월 4일 국가물관리위원회는 기존 금강·영산강 보 처리방안을 취소했다. 윤석열 정부는 4대강 보를 존치하고 활용하는 방향으로 물정책을 전환했다. 강의 자연성을 회복하려던 정책은 다시 보를 중심으로 한 물관리 정책으로 후퇴했다. 그렇게 강을 되돌리려던 시간은 다시 멈춰 섰다.그렇다면 보의 수문을 열면 강에는 어떤 변화가 생겼을까? 세종보의 사례는 그 답을 보여준다. 세종보는 2017년 11월부터 완전 개방됐다. 물의 흐름이 달라지자 강바닥에 쌓였던 펄이 줄어들고, 곳곳에 모래톱과 자갈밭이 드러났다. 인공적으로 고정되어 있던 물의 공간이 다시 다양한 형태로 바뀌기 시작했다. 강의 변화는 곧 생명들의 변화로 이어졌다.2019년에는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 흰수마자가 세종보 하류에서 다시 발견됐다. 흰수마자는 물살이 빠르고 깨끗한 모래가 깔린 여울을 선호하는 우리나라 고유종이다. 2021년 5월에는 세종보 상류 합강습지에서 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 미호종개도 발견됐다. 담수로 인한 유속변화와 수질오염 등으로 서식 범위가 줄어들었던 미호종개와 흰수마자가 다시 모습을 드러낸 것이다.보 개방으로 드러난 모래톱과 자갈밭은 새들에게도 새로운 삶터가 됐다. 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 흰목물떼새는 모래와 자갈이 섞인 하천의 얕은 물가에서 먹이를 찾고, 자갈밭이나 모래톱에 둥지를 만들어 번식한다. 세종보와 공주보 구간에서는 보 개방 이후 이러한 서식환경이 넓어졌고, 흰목물떼새의 서식과 번식도 여로 곳에서 확인됐다. 물의 흐름이 달라지고, 모래톱이 형성되고, 다양한 서식공간이 만들어지면서 강의 생태계가 회복을 여과 없이 보여주고 있다.환경부가 2021년 발표한 보 개방 모니터링 결과도 이를 뒷받침한다. 세종보 구간의 어류 건강성 지수는 보 개방 전 35.6에서 개방 후 51.3으로 높아졌고, 저서동물 건강성 지수 역시 34.6에서 64.7로 개선됐다. 물의 흐름이 다양해지고 모래와 자갈이 다시 형성되면서 수생태계의 건강성이 높아지는 경향이 확인된 것이다.자연은 스스로 회복할 힘을 가지고 있다. 세종보의 사례는 분명한 가능성을 보여준다. 인간이 강을 가로막았던 구조물을 열어주자 강은 스스로 생명의 공간을 만들어가기 시작했다. 우리가 강을 살리는 것이 아니다. 강이 다시 살아갈 수 있도록 길을 열어주는 것이다.2024년 4월 29일, 시민들은 세종보 상류 금강변에 천막을 세웠다. 세종보 재가동을 막고 4대강 재자연화를 요구하기 위해서였다. 농성은 윤석열 정부의 물정책을 바로잡고, 4대강을 다시 흐르는 강으로 만들기 위한 현장의 저항이었다. 농성장에는 전국에서 시민들이 찾아왔다. 한 끼 식사를 함께하고, 밤을 지키고, 강을 바라보며 이야기를 나눴다. 농성장은 4대강 재자연화를 요구하는 시민들의 상징적인 공간이 됐다. 그리고 2026년 3월, 정부와 시민사회 사이에 변화의 계기가 마련됐다.3월 19일 김성환 기후에너지환경부 장관과 시민사회가 4대강 재자연화 정책을 논의했고, 3월 23일 정부는 협의 결과를 발표했다. 핵심은 4대강 16개 보의 처리방안을 마련하고 이를 국가물관리기본계획에 반영하겠다는 것이었다.정부는 보 처리방안 마련을 위한 사회·경제성 분석 용역을 진행하고, 9월경 중간점검을 통해 조기에 결론을 낼 수 있는 보의 처리방안을 발표하기로 했다. 나머지 보에 대해서도 연말까지 의사결정 절차와 방법을 제시하고 처리방안을 마련하기로 했다. 금강과 영산강에서 처리방안이 마련되고 물 이용 여건이 확보된 보는 2027년 상반기부터 이행을 추진한다는 계획도 포함됐다. 낙동강에 대해서는 녹조가 심각한 하류 4개 보의 수문 개방을 추진하고, 취·양수장 개선사업을 2028년까지 완료한다는 내용도 담겼다. 시민사회는 정부의 약속을 확인하고 3월 30일 농성 700일째 천막을 정리했다. 그렇게 700일의 농성은 끝났다. 이제 정부가 약속을 지킬 차례였다.그러나 11월 현재, 시민사회가 체감하는 정부의 정책 추진은 답보 상태로 한발자국도 전진하지 못하고 있다. 기후에너지환경부는 보 처리방안 마련을 위한 용역을 추진하고 있지만, 그 과정과 주요 자료가 시민사회와 충분히 공유되지 않고 있다. 국가물관리위원회와 시민사회가 함께 검토하고 논의해야 할 사안임에도 정작 논의의 주체로 참여해 온 보철거시민행동과 낙동강네트워크 등은 필요한 정보를 제대로 전달받지 못하고 있다는 것이 시민사회의 문제 제기다.특히 시민사회가 우려하는 것은 정책의 방향 자체가 후퇴할 가능성이다. 2021년 국가물관리위원회가 결정했던 금강과 영산강 보 처리방안보다 후퇴한 안이 마련되는 것은 아닌지 우려가 커지고 있다. 낙동강과 한강의 11개 보 역시 처리방안 마련이 늦어지고 있다. 이대로라면 이재명 정부 임기 안에 4대강 재자연화의 실질적인 진전을 이루지 못할 수도 있다.변화한 기후환경과 물 이용 여건을 고려해 더 나은 정책을 마련하는 것은 필요하다. 그러나 그 과정이 과거의 결정을 지우고 보 존치를 정당화하는 수단이 되어서는 안 된다. 보 처리방안은 단순한 경제성 분석만으로 결정할 수 있는 사안이 아니다. 강의 생태적 가치와 물의 흐름, 수질과 생물다양성, 기후위기 대응, 미래 세대의 환경권까지 함께 고려해야 한다. 무엇보다 이미 축적된 보 개방과 생태계 변화 자료를 정책의 중요한 근거로 삼아야 한다.정부가 보 처리방안을 논의하는 동안에도 강의 상황은 나아지지 않고 있다. 특히 낙동강과 영산강, 금강 하류의 녹조 문제는 더 이상 방치할 수 없는 수준이다.녹조는 수온과 기온, 영양염류 유입, 물의 흐름 등 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 보가 녹조의 유일한 원인이라고 단정할 수는 없지만, 물의 흐름이 느려지고 체류시간이 길어지는 것은 남세균이 번성하기 쉬운 환경을 만드는 중요한 요인이다. 강의 흐름을 회복하는 것은 녹조 문제 해결을 위해 반드시 검토해야 할 과제다.2026년 8월 11일, 낙동강네트워크와 환경운동연합 등은 낙동강 유역과 수도권 녹조 발생 지역 인근 주민을 대상으로 한 녹조 독소 조사 결과를 발표했다. 성인 93명에게서 채취한 소변 시료 150건 가운데 29건, 약 19.3%에서 대표적인 녹조 독소인 마이크로시스틴이 검출됐다는 내용이었다.이 조사는 시민사회가 진행한 표본조사로, 검출 결과만으로 전체 주민의 노출 수준이나 질병 발생의 인과관계를 단정할 수는 없다. 그러나 녹조 독소가 단순히 강물 속에 머무르는 문제가 아니라 사람들의 생활환경과 건강에 어떤 영향을 미치는지 조사해야 한다는 중요한 경고다.녹조 독소의 인체 노출 가능성을 확인하기 위한 조사와 건강영향 평가, 농산물과 공기 등 다양한 노출 경로에 대한 검토가 필요하다. 국민의 안전을 책임지는 정부라면 이러한 문제를 환경단체의 주장으로만 치부해서는 안 된다.녹조가 발생할 때마다 응급처방을 반복하는 것으로는 근본적인 해결이 어렵다. 취·양수장 개선도 필요하지만, 강의 흐름을 회복하고 오염원을 줄이며 생태계가 스스로 정화할 수 있는 조건을 되살리는 정책이 함께 추진되어야 한다. 강의 자연성 회복은 환경정책의 한 부분이 아니라 기후위기 시대의 물관리 정책 그 자체여야 한다.이재명 정부는 4대강 재자연화를 국정과제로 제시했다. 그렇다면 이제는 그 약속을 구체적인 정책으로 증명해야 한다. 우선 현재 진행 중인 보 처리방안 마련 용역의 추진 상황과 주요 자료를 환경·시민사회에 공개해야 한다. 국가물관리위원회와 시민사회가 함께 검토하고 논의할 수 있도록 투명한 협의 구조를 마련해야 한다. 논의 중이라는 이유로 정보를 공유하지 않는 것은 협력이 아니다.또한 2021년 금강·영산강 보 처리방안과 그동안 축적된 조사·모니터링 결과를 정책의 출발점으로 삼아야 한다. 과거보다 후퇴한 처리방안이 아니라 기후위기 시대에 맞는 발전된 자연성 회복 방안을 마련해야 한다. 보 처리방안 마련을 더 이상 늦춰서는 안 된다. 물 이용 여건이 확보되고 처리방안이 마련된 곳부터 실행에 옮겨야 한다.특히 금강은 세종보 해체와 공주보 부분 해체, 백제보 상시 개방이라는 기존의 정책 결정과 생태계 변화에 관한 조사자료가 축적되어 있다. 세종보 개방 이후 확인된 미호종개와 흰수마자, 흰목물떼새의 서식은 강의 자연성 회복이 막연한 이상이 아니라 현실적으로 가능한 일이라는 것을 보여준다.이 문제를 기후에너지환경부의 실무적인 판단에만 맡겨서도 안 된다. 대통령이 직접 정책 추진 상황을 점검하고 관계 부처의 협력을 조정해야 한다. 농림축산식품부와 기후에너지환경부가 취·양수장 개선과 물 이용 대책을 함께 마련하고, 국가물관리위원회가 보 처리방안의 논의와 결정을 책임 있게 이끌어야 하며, 그 동안 4대강 재자연화를 염원해온 환경시민사회단체와 협력해야 한다.농성장을 정리하면서도 마음 한편에는 걱정이 있었다. 정부의 약속이 실제 정책으로 이어질 수 있을까? 또다시 정치적 판단에 밀려 강의 미래가 뒤로 미뤄지는 것은 아닐까? 그 걱정은 지금 현실이 되고 있다. 천막은 사라졌지만 금강의 문제는 사라지지 않았다. 세종보의 재가동을 막는 것만으로 금강의 자연성이 회복되는 것도 아니다. 강을 가로막고 있는 보를 어떻게 처리할 것인지, 물길과 생태계를 어떻게 되살릴 것인지에 대한 결정과 실행이 뒤따라야 한다.700일의 농성은 끝났지만 강을 되살리기 위한 시민들의 요구는 끝나지 않았다. 시민들은 이미 충분히 기다렸고 임계점에 와있다. 이제 정부가 약속을 지켜야 한다. 강은 스스로 흐르라고 한다. 시민도, 현장도, 강에 기대어 살아가는 수많은 생명도 같은 이야기를 하고 있다. 강을 되살릴 시간은 무한하지 않다. 녹조로부터 시민의 안전을 방관해서도 안 되고, 4대강에서 살아가는 생명들의 마지막 희망을 짓밟아서도 안 된다. 700일 동안 강을 지킨 시민들의 기다림을 더 이상 배신하지 말라. 이재명 정부는 4대강 재자연화라는 약속을 정책으로 증명해야 한다. 이제는 속도가 중요하다.